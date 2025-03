Sydney Schertenleib est en train de se faire un nom en Europe. image: getty

La Suissesse du Barça enchante le foot

Un «golazo» en Ligue des champions et la Zurichoise Sydney Schertenleib a été propulsée sous les feux de la rampe. A Barcelone, on est convaincu qu'elle est promise à un très grand avenir.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le quart de finale aller de la Ligue des champions féminine entre le FC Barcelone et le VfL Wolfsburg est sur le point de s'achever. Soudain, Sydney Schertenleib pénètre sur la pelouse. Tout juste entrée, la jeune fille expédie le ballon dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un but splendide, digne du Barça.

C'est à juste titre que le journal espagnol Marca utilise le terme «golazo» pour décrire la réalisation, scellant le score à 4-1 en faveur des Barcelonaises.

Adaptation rapide

Pour la jeune Suissesse originaire de Richterswil, sur les rives du lac de Zurich, ce but sublime à ce stade de la compétition en Ligue des champions marque un nouveau pas en avant dans sa jeune carrière, à la croissance déjà très rapide. Sydney Schertenleib, 18 ans, joue dans l'une des meilleures formations au monde depuis l'été dernier et fin 2024, elle faisait partie des dix nommées au Golden Girl Award, finalement attribué à sa collègue Vicky Lopez.

La joueuse de 1m78 a été recrutée pour jouer avec la réserve. Mais la voici de plus en plus présente en équipe A, parfois même durant 90 minutes. Schertenleib se fraye ainsi un chemin dans une formation inarrêtable cette saison, puisqu'elle est en tête du championnat (21 victoires en 23 matchs), jouera la finale de la Coupe d'Espagne et est presque en demi-finale de la Ligue des champions, après sa nette victoire au match aller contre Wolfsburg. Rencontre retour jeudi à 18h45.

Sydney Schertenleib embrasse les armoiries du FC Barcelone après un but infligé au Madrid CFF. image: www.imago-images.de

Aucun doute sur son potentiel

Avec déjà 14 matchs disputés depuis sa première en novembre, il n'est pas étonnant que le journal Mundo Deportivo encense la Suissesse, estimant que Sydney Schertenleib est l'une des espoirs les plus prometteuses au monde. «Il est difficile de se souvenir d'une percée aussi forte dans l'équipe une féminine du Barça», peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Il n'y a désormais personne dans l'univers du football féminin incapable de citer son nom. «Et personne qui ne soit pas convaincu qu'elle fait partie des jeunes ayant le plus grand potentiel.»

Mais il n'est pas nécessaire de se projeter loin avec elle. Pour El Correo del Andalucia, Schertenleib fait d'ores et déjà partie des joueuses les plus performantes de l'équipe féminine, qui contient pourtant des noms comme Aitana Bonmati ou Salma Paralluelo. Le journal écrivait même avant son but contre Wolfsburg que sa compréhension du jeu et son excellente finition feront d'elle une très grande joueuse.

A point nommé pour l'Euro

Il est logique qu'une telle footballeuse soit aussi un espoir pour l'équipe de Suisse féminine, qui jouera cet été l'Euro à domicile. Schertenleib a fait sa première apparition avec la première équipe à l'âge de 17 ans. Plus récemment, elle a été titularisée lors des deux matchs de Ligue des Nations contre l'Islande et la Norvège.

Sydney Schertenleib à Zurich contre l'Islande. image: www.imago-images.de

C'est elle qui a marqué le but helvétique lors de la défaite 2-1 de la Suisse à Stavanger. Mais elle s'est aussi et surtout distinguée du reste du collectif tout au long de la partie, a participé à presque chaque action offensive et a convaincu par son calme et sa technique. Nul doute que la sélectionneuse Pia Sundhage misera sur son joyau lors du Championnat d'Europe.



«Elle fait la différence et elle s'améliore de plus en plus», estimait Sundhage, 65 ans, à l'évocation de la joueuse lors du dernier rassemblement. Selon elle, Sydney Schertenleib jouera un rôle important à l'Euro. Un nouveau «golazo» aiderait certainement la Suisse à remplir son objectif, qui consiste à se qualifier pour la phase à élimination directe du tournoi.