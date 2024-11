Vidéo: twitter

Elles ont trouvé une tactique insolite pour gêner la gardienne adverse

Deux footballeuses de Manchester United ont entrepris une expérimentation aussi originale que vicieuse, dimanche lors de la victoire à Leicester (2-0).

Certaines personnes sont prêtes à tout pour gagner un match, y compris avoir des comportements pas très classes. Elisabeth Terland et Millie Turner, joueuses de Manchester United, appartiennent à cette catégorie.

Elles l'ont prouvé avec leur initiative insolite dimanche, lors de la victoire de leur équipe sur la pelouse de Leicester (2-0) en Women's Super League. Alors que les Mancuniennes bénéficiaient d'un coup franc, Terland et Turner sont allées se placer juste devant la gardienne adverse, quasiment collées à son nez. Et elles levaient les bras devant le visage de la portière, qui est toutefois restée impassible. L'objectif de cette tactique insolite – de mémoire de suiveurs assidus de football, on n'a jamais vu ça – et pas très fair-play?

Gêner la gardienne pour qu'elle ne puisse ni placer correctement son mur ni voir l'endroit où est posé le ballon, de sorte à la surprendre au moment du tir.

Dans le règlement du football, rien n'interdit cette pratique. Et si l'arbitre est venue toucher deux mots aux deux Mancuniennes, c'est uniquement pour leur rappeler de ne pas toucher la gardienne de Leicester (ce qu'elles ne faisaient pas), explique RMC Sport.

Pour ne pas être sifflées en position de hors-jeu, Terland et Turner ont toutefois dû sprinter en arrière, juste avant l'exécution du coup franc, pour rejoindre le reste des joueuses et se placer derrière la dernière défenseur adverse.



Après la rencontre, l'entraîneur de Manchester United, Marc Skinner, est revenu sur cette expérimentation:

«Il y avait une gardienne de but très grande donc il fallait essayer de gêner sa vision. C'est quelque chose que notre entraîneur des coups de pied arrêtés a imaginé et nous avons le droit de le faire.»

Mais cette tactique n'a, cette fois, servi à rien: la joueuse qui a frappé ce coup franc a envoyé le ballon hors du cadre. Reste à savoir si les Mancuniennes testeront à nouveau cette innovation ou si d'autres équipes, féminines ou masculines, s'y essaieront.

En tout cas, on plaint déjà les arbitres qui devront gérer les débuts d'échauffourées dans les seize mètres, car les défenseurs ne laisseront sans doute pas leur gardien pareillement à la merci des adversaires.