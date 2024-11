Vive polémique autour d'une vidéo impliquant Cristiano Ronaldo

Une vidéo filmée après le match de Ligue des nations entre le Portugal et la Pologne indigne au plus haut point depuis quelques jours, dans le pays d'Europe centrale.

Portugal-Pologne s'est joué ce week-end. Depuis, la polémique enfle à Varsovie et dans tout le pays. La raison? Cette vidéo d'après-match montrant deux joueurs polonais, Piotr Zielinski et Nicola Zalewski, en train de demander une photo à Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, dans les couloirs du stade du Dragon.

Les images avaient d'abord été reçues positivement par les fans de football, ceux de CR7 ne manquant pas de rappeler que cette requête inattendue signifiait que Ronaldo est bel et bien le GOAT. Or en Pologne, les réactions ont été en tous points différentes.

La vidéo en question ⬇️ Vidéo: twitter

La demande de Zielinski et Zalewski quelques minutes après la gifle 5-1 concédée par les «Blanc et rouge» n'est pas passée, d'autant que la contre-performance du jour a privé la Pologne d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations et du statut de tête de série aux éliminatoires du Mondial.

Les supporters locaux ainsi que les anciennes légendes des Aigles ont donc fustigé le comportement des deux footballeurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. «Je suis sous le choc. Nous avons perdu par une si grande différence et je vois ensuite les joueurs aller prendre des photos avec Cristiano Ronaldo. Ils sourient et font comme si de rien n'était», s'est par exemple emporté Jacek Bak, deux participations à la Coupe du monde, auprès du média WP Sportowe Fakty.

«Nous perdons 5-1 et je suis censé demander une photo à Ronaldo? N'avons-nous vraiment pas une once d'honneur? De nos jours, les réseaux sociaux sont la chose la plus importante et celui qui télécharge une photo avec Ronaldo en premier est le meilleur... Ce n'est pas la bonne méthode. Faisons d'abord quelque chose sur le terrain. Heureusement que je ne joue plus au football, car il y aurait eu beaucoup de problèmes dans le vestiaire après un tel match. Pour moi, c'est inacceptable» Jacek Bak

Dariusz Dziekanowski, autre ancien international, partage le même avis: «Ce comportement ridiculise nos joueurs. Avec une défaite 5-1, ils se sont comportés comme des footballeurs d'Andorre ou de Saint-Marin. Je crois que l'esprit est resté dans le vestiaire. Seules les jambes sont sorties. Ces choses ne se font pas».

Face aux critiques au pays, Piotr Zielinski a été contraint de revenir sur cette séquence en conférence de presse, à quelques heures du match contre l'Ecosse ce lundi. «On a rien fait de mal. Nicola et moi sommes allés là-bas, avons demandé une photo et l'avons prise. Je ne suis pas intéressé par ce qui se passe dans les médias et les réseaux sociaux», a d'abord expliqué le milieu de l'Inter.

«Pour moi, Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs du monde. J'en avais envie, j'ai pris une photo et c'est tout. Pourquoi n'est-ce pas approprié? Nous avons perdu le match, mais je dois me cacher dans un coin?»

Pour ne rien arranger à la situation, la Pologne s'est inclinée lundi 2-1 contre l'Ecosse. Elle vient de perdre six de ses neuf derniers matchs et termine donc dernière de son groupe. Comme la Suisse, elle est reléguée en ligue B de la Ligue des nations. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a de son côté concédé le match nul 1-1 face à la Croatie, mais termine toutefois largement en tête de sa poule. Cette fois-ci, CR7 n'a pas marqué.

