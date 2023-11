Suisse-Kosovo: voici la composition de la Nati

Ce Romand a travaillé au Mondial de rugby et il a des anecdotes folles

«Nous ne sommes ni le Brésil et ni l’Allemagne, mais la petite Suisse, rappelle-t-il. Nous devons à chaque match livrer la marchandise. Il faut rester calme aussi. La première place du groupe est toujours à notre portée. Il convient toutefois de ne jamais sous-estimer l’adversaire.» (fxp-fr-sda-rtp/ats)

Lors des deux premières rencontres contre le Kosovo, en mars 2020 à Zurich et en septembre à Pristina, Granit Xhaka n’avait pas vraiment tenu son rang. Samedi, face il est vrai à des adversaires qui ne le sont peut-être pas vraiment à ses yeux en raison des liens très forts qui le lient avec le pays de ses parents, le Bâlois se doit de sortir le grand jeu.

Rappelons que la rencontre de ce samedi est devenue celle de tous les dangers pour les Helvètes. Trois jours après le partage des points contre Israël dans la campagne hongroise, Murat Yakin et ses joueurs bénéficient d’une seconde balle de match pour assurer – enfin – la qualification directe. Un point suffira si, dans le même temps, Israël ne gagne pas contre la Roumanie . Mais dans un Parc St-Jacques à guichets fermés qui sera acquis à l’adversaire et avec une confiance qui s’est bien effritée ces dernières semaines, la tâche ne s’annonce pas simple.

Cömert (qui devrait remplacer Edimilson à droite), Elvedi (à la place de Zesiger), Garcia (au poste de latéral gauche, occupé normalement par Rodriguez) et Shaqiri (à la place d'Amdouni) font, eux, leur apparition dans le onze.

Le sélectionneur a fait quatre changements par rapport au match de mercredi soir contre Israël. Fernandes (suspendu), Zesiger, Rodriguez et Amdouni ne sont plus titulaires.

Murat Yakin et ses hommes lors de la séance d'entraînement du 17 novembre.

