La Suisse qualifiée sans gloire pour l'Euro 2024

Incapable de battre le Kosovo chez elle (1-1), la Nati a pu compter sur le résultat favorable entre Israël et la Roumanie pour valider son billet.

Pour se qualifier pour l'Euro dès ce samedi soir, la Suisse devait battre le Kosovo ou espérer qu'Israël ne domine pas la Roumanie dans l'autre match du groupe I. Elle a été incapable de remplir son contrat, tenue en échec 1-1 à Bâle, et ce n'est donc que grâce à la défaite d'Israël (1-2) que Granit Xhaka et ses coéquipiers ont validé leur billet pour l'Allemagne. Toute la question est désormais de savoir qui les dirigera dans moins d'un an. Il n'est pas dit en effet que Murat Yakin soit encore sur le banc de la sélection lors de l'Euro (14 juin-14 juillet).

Le résumé de la première mi-temps

Tenue en échec 1-1 contre Israël mercredi, la Nati a beaucoup à se faire pardonner ce soir à Bâle et elle semble l'avoir bien compris. Les hommes de Murat Yakin ont très tôt mis le pied sur le ballon, monopolisant le cuir dans la moitié de terrain kosovare sans toutefois parvenir à se créer d'occasion dans le premier quart d'heure.

Il a fallu attendre la 17e minute de jeu pour voir enfin une opportunité helvète, mais Remo Freuler a manqué sa frappe à bout portant, victime sans doute d'un faux-rebond. Il pleut fort sur Bâle et la pelouse se détériore au fil du match.

La Nati a ensuite poursuivi sa domination mais ne s'est pas montrée dangereuse. Elle aurait même pu se faire surprendre sur coup de pied arrêté, la tête de Rashani ayant frôlé le montant gauche de Sommer (38e), mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 0-0.

Les compositions des équipes

Le sélectionneur a fait quatre changements par rapport au match de mercredi soir contre Israël. Fernandes (suspendu), Zesiger, Rodriguez et Amdouni ne sont plus titulaires.

Cömert (qui devrait remplacer Edimilson à droite), Elvedi (à la place de Zesiger), Garcia (au poste de latéral gauche, occupé normalement par Rodriguez) et Shaqiri (à la place d'Amdouni) font, eux, leur apparition dans le onze.

Voici également la composition du Kosovo:

Les enjeux du match

Rappelons que la rencontre de ce samedi est devenue celle de tous les dangers pour les Helvètes. Trois jours après le partage des points contre Israël dans la campagne hongroise, Murat Yakin et ses joueurs bénéficient d’une seconde balle de match pour assurer – enfin – la qualification directe. Un point suffira si, dans le même temps, Israël ne gagne pas contre la Roumanie. Mais dans un Parc St-Jacques à guichets fermés qui sera acquis à l’adversaire et avec une confiance qui s’est bien effritée ces dernières semaines, la tâche ne s’annonce pas simple.

Lors des deux premières rencontres contre le Kosovo, en mars 2020 à Zurich et en septembre à Pristina, Granit Xhaka n’avait pas vraiment tenu son rang. Samedi, face il est vrai à des adversaires qui ne le sont peut-être pas vraiment à ses yeux en raison des liens très forts qui le lient avec le pays de ses parents, le Bâlois se doit de sortir le grand jeu.

Xherdan Shaqiri a prêché la bonne parole. Froissé de n’avoir pas joué mercredi, celui qui est le doyen de l'équipe de Suisse avec une première sélection honorée le...3 mars 2010, demande à tout le monde de «garder les pieds sur terre».

«Nous ne sommes ni le Brésil et ni l’Allemagne, mais la petite Suisse, rappelle-t-il. Nous devons à chaque match livrer la marchandise. Il faut rester calme aussi. La première place du groupe est toujours à notre portée. Il convient toutefois de ne jamais sous-estimer l’adversaire.» (fxp-fr-sda-rtp/ats)