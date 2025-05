Ronaldo va vivre un calvaire ce week-end

« Il n'a même pas la décence d'aller au stade Zorrilla. Il n'a pas la décence d'accompagner l'équipe un jour comme aujourd'hui (réd: jeudi 24 avril, quand Valladolid a acté sa relégation avec une défaite 5-1 sur la pelouse du Betis Séville). Il est désengagé de son club et ne cherche qu'à gagner le plus d'argent possible. Quand on dirige une entreprise, il faut travailler dur. Il faut se retrousser les manches et travailler, mais Ronaldo ne semble pas faire ça.»