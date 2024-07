Rakitic a marqué 35 buts et délivré 42 passes décisive sous le maillot blaugrana. Image: EPA EFE

Le FC Sion a tenté de recruter un ancien crack du Barça

Christian Constantin a discuté avec Ivan Rakitic, mais le deal ne s'est pas fait.

Plus de «Sport»

Le FC Sion a parfaitement réussi son retour en Super League. Le néo-promu s'est imposé sur le terrain des Young Boys en ouverture de championnat (2-1) avant d'écoeurer Lausanne samedi (4-0). Deux matchs, six points: le bilan est parfait. Il confirme les déclarations de Didier Tholot avant le coup d'envoi de la saison, le coach du FC Sion ayant assuré à son président que son groupe avait parfaitement le niveau de l'élite.

Le club valaisan peut bien sûr toujours recruter un grand nom du football, mais ce ne serait pas forcément une bonne idée. «Il reste à espérer que Christian Constantin demeure toujours aussi sage ces prochaines semaines sur le marché des transferts pour ne pas bouleverser le précieux équilibre d’une équipe qui a regagné le cœur meurtri de ses fans après l’expérience Balotelli et la relégation», écrivait l'agence ATS après le match de samedi.

«CC» restera-t-il donc sage? C'est ce que lui a indirectement demandé Le Temps dans une interview publiée ce week-end. Le journal a d'abord voulu savoir si Xherdan Shaqiri intéressait le FC Sion. Réponse du président:

«À l’heure actuelle, ce serait une fausse bonne idée, surtout pour lui, il a un gros contrat encore en cours aux Etats-Unis, il devrait profiter de la fin de son été indien, ne pas s’asseoir sur la somme qui lui revient. Si je lui parlais, c’est ce que je lui dirais.» Christian Constantin dans Le Temps

Christian Constantin a ensuite poursuivi en s'adressant directement au journaliste: «Mais si tu sous-entends que je n’irais plus chercher un grand nom comme Shaqiri aujourd’hui, laisse-moi te dire que cette année, j’ai pensé à Ivan Rakitic. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, pour sa carrière. On s’est rencontrés. Ça ne s’est pas fait, mais j’aurais bien aimé.»

Le milieu croate de 36 ans a porté le maillot de sa sélection a 106 reprises. Né en Suisse et formé au FC Bâle, il est passé par Schalke, Séville ou encore le FC Barcelone, club avec lequel il a disputé 310 matchs et remporté une Ligue des champions. Il s'est récemment engagé avec l'Hajduk Split et ne viendra donc pas en Valais.

(jcz)