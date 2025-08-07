Le coach de Young Boys, Giorgio Contini, était remonté contre l'arbitrage après la défaite à Bâle mercredi. image: srf/watson

Battu par Bâle, YB est furieux à cause de cette décision arbitrale

Le FC Bâle a dominé Young Boys (4-1), mercredi dans le choc de Super League. Mais les Bernois s'estiment floués par une décision de l'arbitre sur un but bâlois.

On joue la 56ᵉ minute de cette rencontre avancée de la 4e journée de Super League, mercredi soir. Ce choc entre le champion en titre, Bâle, et Young Boys tient toutes ses promesses. Mais c’est précisément à cette minute que le match bascule.

Alors que le score est de 1-1, la star du FCB Xherdan Shaqiri tente de reprendre un centre dans les seize mètres. Sans réussite: le ballon longe le but, sans inquiéter le gardien de Young Boys. Mais les Bâlois réclament aussitôt un penalty pour une faute de main d'un Bernois. L’arbitre, Luca Cibelli, est invité par l’assistance vidéo (VAR) à revoir l’action. Il constate alors qu’Edimilson Fernandes – qui était au duel avec Shaqiri – a effectivement touché le ballon de la main et accorde donc un penalty.

Une décision fondamentalement correcte, mais ni Urs Schnyder, en charge de la VAR à Volketswil, ni l'arbitre sur le terrain ne remarquent que Shaqiri (qui a touché le ballon et a donc participé à l'action) était en position de hors-jeu...

La séquence en vidéo Vidéo: extern / rest/SRF Sport

L'image arrêtée prouve la position hors-jeu de Shaqiri (numéro 10, en arrière-plan sur la ligne grise) Image: SRF

Malgré tout, le penalty est donc sifflé et un attroupement se forme dans les seize mètres, juste avant l'exécution du tir. Edimilson Fernandes perd son sang-froid et gifle le Bâlois Dominik Schmid. Le milieu de terrain est alors expulsé. Dans la foulée, Shaqiri transforme le penalty. C'est 2-1 pour Bâle. Dans la suite du match, les Rhénans marqueront encore deux autres buts, pour finalement s'imposer 4-1.

Logiquement, la frustration était grande dans le camp bernois après la rencontre. L’entraîneur Giorgio Contini n’a pas mâché ses mots au micro de la SRF:

«Décision clairement erronée. Le contrôle VAR n’a pas été effectué correctement. Il y a bien une main, mais un joueur (Shaqiri) est en position de hors-jeu. Si l’on vérifie cela comme il faut, il n’y a pas penalty. C’était sans aucun doute une situation décisive.»

La gifle d'Edimilson Fernandes sur Dominik Schmid 📺 Vidéo: extern / rest/blue Sport

Le défenseur d'YB Loris Benito était lui aussi frustré, devant la caméra de blue Sport:

«Ce soir, je ne suis pas content avec l'arbitre. Si la VAR intervient pour siffler hors-jeu, cette situation change complètement le match. Derrière, il n'y aurait pas eu carton rouge ni penalty»

Même l'entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin, a reconnu l'erreur d'arbitrage. Mais, pour lui, son équipe méritait dans tous les cas de gagner:

«J'ai juste vu les images en vitesse, je pense qu'il y a hors-jeu. Profiter d'une erreur d'arbitrage, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce serait dommage de réduire ce match à cette erreur-là, parce que je pense qu'à ce moment de la partie, le 1-1 était très généreux pour YB, qui n'a pas vu beaucoup le ballon. Sur l'ensemble du match, et quand on regarde les statistiques, on méritait de gagner.» Ludovic Magnin, au micro de blue Sport

Quant au coup de sang d'Edimilson Fernandes, le coach d'YB Giorgio Contini le considère inacceptable:

«Il y aura certainement une discussion avec lui. Un tel geste est inadmissible. Il doit savoir se maîtriser»

Bâle, 3e du classement avec six points en trois matchs, se déplacera à Lugano dimanche (16h30). De son côté, Young Boys tentera de rebondir dimanche chez lui (14h00), même s'il reçoit une équipe en forme: le FC Sion, actuel leader de Super League. (riz/yog)