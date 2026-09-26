Zeki Amdouni a inscrit un doublé contre la Macédoine du Nord. image: Keystone

La Nati réussit ses débuts en Ligue des nations

L'équipe de Suisse a parfaitement entamé sa compétition, en allant battre la Macédoine du Nord (3-0) samedi soir à Skopje.

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La Suisse a réalisé une entrée en matière convaincante en Ligue des nations. La Nati a facilement dominé 3-0 la Macédoine du Nord, grâce notamment à un doublé de Zeki Amdouni à Skopje samedi.

Au-delà du résultat, c'est la large domination dont a fait preuve la troupe de Murat Yakin, surtout en première période, qui est à retenir. Le quatuor d'attaque composé de Dan Ndoye, Johan Manzambi, Fabian Rieder et Zeki Amdouni a fait tourner les têtes des défenseurs adverses, regroupés dans leur camp la majorité du temps.

Zeki Amdouni a été décisif pour la Suisse. image: Keystone

Préféré à Winsley Boteli en pointe de l'attaque pour remplacer Breel Embolo, Amdouni a donné raison à son entraîneur en se montrant décisif sur les trois buts.

Connexion genevoise

Le Genevois a d'abord délivré une passe décisive sur l'ouverture du score de Remo Freuler (22e), avant de doubler la mise en reprenant un centre d'un autre Genevois, Zachary Athekame, passeur décisif pour sa première apparition avec la Nati (41e).

Le capitaine habituel était absent Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines

La Suisse aurait pu mener encore plus largement avant la pause, mais Ndoye a trouvé le poteau (27e), avant que le gardien macédonien Stole Dimitrievski ne prive Manzambi d'un but en lucarne avec une superbe parade (39e).

La deuxième période des Helvètes fut plus poussive, face à des adversaires qui ont augmenté leur intensité. Amdouni a néanmoins signé un doublé, à nouveau sur une passe d'Athekame (74e). Autant dire que la connexion genevoise a fonctionné!

Débuts pour Boteli et Britschgi

Véritable homme du match, l'attaquant de Burnley a cédé sa place à Winsley Boteli en fin de rencontre. Le serial buteur du FC Sion (20 ans) a donc réalisé ses débuts sous le maillot de l'équipe nationale A, tout comme Sascha Britschgi. Le prochain adversaire de la Suisse sera l'Ecosse à Glasgow mardi (20h45). Les Ecossais ont lancé leur campagne avec un nul 0-0 en Slovénie.