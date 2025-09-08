Dan Ndoye a porté le score à 3-0 lundi contre la Slovénie. Image: KEYSTONE

La Nati écrase la Slovénie et échappe à la polémique

L’équipe de Suisse s’est imposée 3-0 lundi contre la Slovénie lors de son deuxième match de qualification pour le Mondial, dans un Parc Saint-Jacques en grande partie vide. Une ambiance propice au non-match, ou du moins à une rencontre sans rythme et qui, en cas de défaite, aurait sans doute valu à l’Association suisse de football (ASF) de vives critiques.

12 757 spectateurs. Autant dire qu’au coup d’envoi de ce Suisse-Slovénie à Bâle, lundi vers 20h45, le contraste était frappant avec le match de vendredi contre le Kosovo, qui avait attiré plus de 33 000 personnes dans un stade rhénan pouvant en accueillir 38 512.

Une ambiance terne, digne d’une partie amicale, alors même que les hommes de Murat Yakin disputaient une rencontre cruciale pour la qualification au Mondial 2026: il y avait tout du match piège au Joggeli.

Mais forts de leur tournée réussie aux Etats-Unis et du large succès 4-0 contre le Kosovo en ouverture des éliminatoires, les Suisses ont fait preuve ce lundi d’un grand professionnalisme à Bâle. Dans un stade sonnant creux, ils se sont imposés 3-0, parfaitement lancés par Nico Elvedi (18e) puis Breel Embolo (33e), tous deux buteurs de la tête sur corner.

Dan Ndoye a corsé l’addition juste avant la mi-temps en reprenant en première intention un centre au premier poteau. C’est donc bien sous une timide acclamation des 12 757 spectateurs que la Nati a quitté la pelouse bâloise et refermé ce premier rassemblement de la saison.

Tout autre résultat qu’une victoire aurait, sans aucun doute, déclenché une polémique visant l’Association suisse de football. Celle-ci a programmé ce match contre un adversaire peu enthousiasmant au Parc Saint-Jacques, à la demande du staff de la Nati, qui souhaitait éviter un déplacement coûteux en temps et en énergie, trois jours après avoir affronté le Kosovo à Bâle, dans une ambiance de fête populaire. Il n’était donc pas question de se rendre à Lucerne ou Saint-Gall, dont les enceintes sont pourtant plus adaptées pour accueillir une rencontre face à une nation comme la Slovénie.

Si la triste ambiance de ce lundi, lors d’un match de qualification au Mondial, est bien sûr regrettable, force est de constater qu’elle n’a eu aucun impact sur le jeu de la Nati, solide de la première à la dernière minute. Jamais les Slovènes n’en ont tiré le moindre avantage.

Après deux matchs sur six, il apparaît désormais que l’équipe de Suisse, en tête du groupe B, est la formation la plus forte de sa poule. Et pour cause: dans l’autre rencontre de la soirée, le Kosovo, balayé 4-0 vendredi, s’est imposé 2-0 à domicile contre la Suède, déjà accrochée par la Slovénie lors de son premier match de qualification. Un résultat globalement positif pour les hommes de Murat Yakin, qui sont plus que jamais dans les temps pour le Mondial.