Cet ancien coach du FC Sion est devenu méconnaissable

Gennaro Gattuso a décidé de raser sa légendaire barbe. Le résultat est surprenant.

Tous les hommes qui portent une barbe savent que s'ils décidaient un jour de se débroussailler les joues, ils courraient le risque de changer radicalement d'aspect.

Gennaro Gattuso, lui, a décidé de relever le pari. L'ancien coach du FC Sion est passé chez le barbier, qui lui a ôté tous ses poils en quelques minutes.

Cela faisait 22 ans que «GG» ne s'était plus rasé la barbe.

On l'a toujours connu comme ça: Image: AP

Le voici aujourd'hui:

L'Italien de 46 ans n'a toutefois pas médiatisé son action pour attirer l'attention sur lui. S'il a décidé de jouer le jeu, c'est pour une bonne cause.

Celui qui entraîne actuellement l'Hajduk Split, en Croatie, a en effet participé à un projet humanitaire qui s’inscrit dans l’opération Beard Action, au profit de la Ligue contre le cancer en Croatie.

Son rasage a d'ailleurs permis de récolter 10 000 euros, qui s'ajoute aux 140 000 euros déjà amassés par plus de 350 hommes qui ont accepté de raser leur barbe ou leur moustache.

D'autres devraient suivre, car Gennaro Gattuso n'a pas fini de faire parler de lui en Croatie, où il est en train de vivre une très belle aventure après deux expériences contrastées à Valence et Marseille. Son équipe est actuellement 2e du championnat à égalité de points avec Rijeka.

Le classement actuel 🇭🇷

Or les deux clubs s'affrontent ce dimanche pour le match au sommet. C'est donc sans barbe que Gattuso apparaîtra sur le devant de la scène, ce qui devrait donner un nouvel écho (et un nouvel élan) à la bonne cause pour laquelle il a accepté de changer de visage.

