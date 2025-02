Les arbitres de touche auront un soutien de taille ce week-end en Angleterre. image: Getty

Le foot anglais teste une nouvelle technologie pour aider les arbitres

Grande première en Angleterre: les arbitres seront soutenus par le hors-jeu semi-automatique, à l'occasion des huitièmes de finale de la FA Cup organisés ce week-end.

La détection semi-automatisée du hors-jeu, instaurée depuis 2022 en Ligue des champions, sera éprouvée pour la première fois en Angleterre lors des 8e de finale de la Cup, a annoncé la Premier League.

Cette technologie sera utilisée les 28 février, 1er mars et 2 mars pour les sept rencontres disputées dans des stades de Premier League, mais pas pour la huitième, entre Preston et Burnley, deux équipes de Championship (2e division).

La Premier League, qui a collaboré avec le fournisseur de technologies Genius Sports, envisage d’introduire cette innovation dans son championnat plus tard dans la saison, selon le même communiqué.

Le programme des huitièmes de finale Aston Villa - Cardiff City

Preston North End - Burnley

Crystal Palace - Millwall

Bournemouth - Wolverhampton

Manchester City - Plymouth Argyle

Newcastle - Brighton

Manchester United - Fulham

Nottingham Forest - Ipswich Town



L'objectif est de réduire la durée de vérifications des hors-jeu d'une trentaine de secondes en moyenne. S'exprimant il y a peu, Tony Scholes, directeur du football de la Premier League, a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés ces dernières semaines. «Le système que nous avons adopté, nous le considérons comme le meilleur», a-t-il affirmé, ajoutant «qu'il est le plus précis et le plus évolutif pour l’avenir».

Cette technologie du hors-jeu semi-automatisé a été utilisée par la FIFA lors de la Coupe du monde masculine 2022 au Qatar, après une série d'essais, notamment lors du Mondial des clubs. Elle est également utilisée en Ligue des champions et en Serie A italienne. Les arbitres devront toujours se prononcer sur des éléments subjectifs, tels que la question de savoir si un joueur en position de hors-jeu interfère avec le jeu.

(afp/roc)