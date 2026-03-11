Victor Osimhen (Galatasaray) était très ému par l'hommage des fans stambouliotes, mardi. image: watson

On en a la chair de poule

Les fans de Galatasaray ont rendu un hommage poignant à leur attaquant-star Victor Osimhen, mardi avant le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool.

Les fans de Galatasaray sont connus pour faire de leur stade un chaudron et ainsi terrifier les adversaires. Mais ils savent aussi créer des moments d'intense émotion, comme ce mardi soir lors du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool.

Alors que les équipes entraient sur la pelouse du Rams Park, les supporters stambouliotes ont réalisé un immense tifo dans la tribune derrière l'un des goals. Ils ont brandi des milliers de pancartes rouges et jaunes – les couleurs du club – avec, au milieu, une énorme toile. Qui rend hommage à l'attaquant vedette de Galatasaray, Victor Osimhen.

Le Parisien décrit parfaitement le dessin sur cette toile:

«La bâche montre l’attaquant nigérian avec un maillot de Galatasaray, tenant avec lui deux enfants. Tous les trois semblent marcher dans le bidonville d’Olusosun en périphérie de Lagos, là où Victor Osimhen a passé la majeure partie de son enfance. Un portrait de la mère de l’ancien Napolitain (qui regarde son fils en souriant) figure dans le ciel.»

Le tifo très émouvant des fans de Galatasaray pour Victor Osimhen. image: capture d'écran x

La présence de la maman du Nigérian – arrivé à Galatasaray en été 2024 – est tout sauf anecdotique: celle-ci est décédée quand Victor Osimhen avait six ans. Un décès qui continue de hanter le numéro 45 de Galatasaray (27 ans), comme il l'expliquait en début de saison à l'UEFA, dans des propos relayés par Le Parisien:

«La mort de ma mère continue de me faire souffrir encore aujourd’hui. Elle n’a pas vécu assez longtemps pour profiter des choses pour lesquelles elle s’est sacrifiée»

Pour accompagner ce tifo, les fans de Galatasaray ont déployé la banderole suivante en anglais – écrite avec les couleurs du club – en bas de la tribune:

«Nous sommes une famille, et la famille c'est tout»

Victor Osimhen était très ému après avoir vu ce tifo 📺 Vidéo: twitter

En pénétrant sur la pelouse, Victor Osimhen a tout de suite vu ce superbe hommage. Il était très ému, au point de verser des larmes pendant l'hymne de la Ligue des champions. Juste avant le coup d'envoi, le buteur prolifique (sept buts en neuf matchs de Champions League cette saison) s'est rendu en bas de la tribune pour aller remercier les supporters.

L'ancien joueur de Naples a su transformer toute cette émotion en énergie positive puisque, après seulement sept minutes de jeu, il délivrait la passe décisive à son coéquipier Mario Lemina pour l'ouverture du score. Ce sera le seul but de ce match.

Osimhen va remercier les fans de Galatasaray 📺 Vidéo: twitter

Galatasaray a donc créé la surprise face à Liverpool dans ce 8e de finale aller de la reine des compétitions européennes. Les Turcs tenteront de valider leur exploit mercredi prochain à Anfield.

Dans le mythique stade de Liverpool, les fans stamboulites n'auront, cette fois, pas la place dans leur secteur visiteur pour déployer un aussi grand tifo à la gloire de Victor Osimhen. Mais le buteur peut désormais en être certain: les fans de Galatasaray l'adorent. De quoi lui apporter de la confiance et le rendre encore plus redoutable. Les défenseurs des Reds sont prévenus.