Rodri (à droite) et Bellingham font partie des favoris au Ballon d'Or. A moins que Vinicius ne soit récompensé?

Qui mérite le Ballon d'or 2024? Votez parmi les 30 nominés

La liste des sélectionnés pour le Ballon d'Or 2024 a été révélée ce mercredi. On veut votre avis!

Plus de «Sport»

C'est le 28 octobre prochain, dans le majestueux Théâtre du Châtelet à Paris, que sera remise la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Cette semaine, on a appris quels joueurs seront éligibles au trophée, et pour la première fois depuis 2003, il n'y a ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo. En revanche il y a un Suisse: Granit Xhaka.

Auteur d'une saison 23/24 exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, la présence du capitaine de l'équipe de Suisse est logique. Sous la houlette de Xabi Alonso, Leverkusen a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et a terminé finaliste malheureux de l'Europa League. Maître à jouer des Allemands, Granit Xhaka fut l'un des rouages essentiels.

Et l'ancien joueur de Bâle a réussi un excellent Euro avec la Suisse malgré la défaite mortifiante aux tirs au but contre l'Angleterre en quarts de finale. Xhaka est le premier Suisse à faire partie des 30 nommés pour la récompense suprême. Cette formule à 30 joueurs existe depuis 2016.

Outre le Suisse de 31 ans, ses coéquipiers Florian Wirtz et Alejandro Grimaldo font également partie des nominés. Parmi les favoris, on trouve les deux stars du Real Madrid, Jude Bellingham et Vinicius Junior, ainsi que Rodri.

Qui mérite le Ballon d'or 2024? Jude Bellingham Ruben Dias Phil Foden Federico Valverde Emiliano Martinez Erling Haaland Nico Williams Granit Xhaka Artem Dovbyk Toni Kroos Vinicius Jr. Dani Olmo Florian Wirtz Martin Odegaard Mats Hummels Rodri Harry Kane Declan Rice Vitinha Cole Palmer Dani Carvajal Lamine Yamal Bukayo Saka Hakan Calhanoglu William Saliba Kylian Mbappé Lautaro Martinez Ademola Lookman Antonio Rüdiger Alejandro Grimaldo Voter

Ce dernier semble partir avec les faveurs de la cote. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro et a grandement aidé l'Espagne à décrocher le titre, même s'il est sorti sur blessure en finale. Rodri est également champion d'Angleterre avec Manchester City avec qui il n'a connu qu'une seule défaite. Cinquième du Ballon d'Or l'an passé, il fera assurément mieux en 2024. Au point de gagner? Il faudra encore patienter quelques semaines pour le savoir.

(jcz/roc/ats)