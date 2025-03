La RTS tient son nouveau consultant pour la Nati

de Rainer Sommerhalder, Claudio Zanini et Raphael Gutzwiller

Ce défenseur de la Nati s'est métamorphosé et vise un record

A Milan, Yann Sommer a dû déménager à cause d'un triste événement

Le Vaudois n'est de loin pas un inconnu pour le public de la RTS: il est régulièrement consultant en plateau lors des soirées de Champions League et Super League. Il avait aussi assuré l'intérim comme consultant pour la Nati cet automne, en Ligue des nations. (yog/ats)

Non, j'aurais préféré un autre consultant

Oui, Léonard Thurre sera un très bon consultant Non, j'aurais préféré un autre consultant

Léonard Thurre – ex-joueur de Lausanne, Servette et Sion – endossera son nouveau costume au côté du commentateur attitré de la RTS pour la Nati, David Lemos, ce vendredi 21 mars à l'occasion du match amical que la Suisse disputera face à l'Irlande du Nord à Belfast.

Ce dernier avait quitté ce job après l'Euro 2024, car il est devenu coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine et la chaîne publique voulait éviter un conflit d'intérêt avec l'Association suisse de football (ASF).

Léonard Thurre (47 ans) est le nouveau consultant pour les matchs de l'équipe de Suisse, a annoncé ce lundi la RTS. L'ancien attaquant international (huit capes, entre 2000 et 2003), qui fera ses débuts officiels vendredi, succède à Johan Djourou.

Plus de «Sport»

En Chine, on peut payer ses achats avec sa main

Les plus lus

Ce stade du Mondial 2026 a planté une pelouse test

Les équipes du SoFi Stadium de Los Angeles (Etats-Unis) ont révélé jeudi à quoi ressemblera la pelouse qui accueillera des matchs de la Coupe du monde.

Le SoFi Stadium, enceinte de 70 000 places qui trône à Inglewood (sud-ouest de Los Angeles) et accueille majoritairement des matches de football américain et des concerts, sera utilisé pour huit matches de la Coupe du monde 2026, dont la première rencontre des Etats-Unis et un quart de finale.