Le sélectionneur argentin a interrompu sa conférence de presse

Lionel Scaloni n'a pas pu retenir ses larmes face aux journalistes. Keystone

Le coach argentin a interrompu sa conférence de presse

Après la défaite en finale du Mondial, Lionel Scaloni a vécu un moment particulièrement éprouvant face aux journalistes.

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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a quitté en larmes sa conférence de presse après la défaite face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde. «C’est très douloureux, je suis vraiment désolé», a-t-il déclaré, sanglotant, avant de se précipiter hors de la scène.

Le technicien de 48 ans avait déjà livré un aperçu de son état émotionnel après le revers 1-0, qui l’a privé d’un deuxième sacre mondial consécutif.

«J’ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps dans le vestiaire, c’est pour cela que je ne pleure pas maintenant»

Mais quelques instants plus tard, Scaloni n’a finalement pas pu retenir ses larmes, sous les applaudissements de soutien des journalistes argentins. Le sélectionneur a néanmoins tenu à rendre hommage à son équipe, emmenée par Lionel Messi.

«C’est une équipe extraordinaire. J’espère qu’elle inspirera les générations futures»

Interrogé sur une éventuelle retraite internationale de son capitaine, Scaloni a indiqué ne pas encore avoir discuté avec lui. «C’est le meilleur joueur qui ait jamais foulé une pelouse», a affirmé le sélectionneur à propos de l’octuple Ballon d’Or, ajoutant que toute l’Argentine était fière de lui.

Messi, de son côté, ne s’est pas exprimé après la défaite à East Rutherford. L’échec dans la quête d’un deuxième titre consécutif l’a visiblement profondément affecté. En larmes et comme paralysé, il a quitté la pelouse à pas lents, non sans aller saluer les supporters argentins.

Messi était très ému. Keystone

La finale n’aura pas été celle du génie argentin. L’Espagne est parvenue à museler le joueur de 39 ans, qui n’a que rarement pu faire étalage de son talent au cours des 120 minutes. À son image, l’ensemble de la sélection argentine a semblé plongé dans une forme de léthargie.

Une retraite de Messi priverait l’Albiceleste de son maître à jouer et pourrait entraîner un important renouvellement de l’effectif. Après la finale perdue, la Fédération argentine a d’ailleurs publié un message aux accents d’adieu.

«Tes larmes sont aussi les nôtres, capitaine. Tu nous as offert les plus grandes joies de notre vie. Merci pour ton engagement, pour ta magie et pour avoir tout donné jusqu’à la dernière seconde. Nous t’aimerons pour toujours, Leo!»

Scaloni est également resté évasif au sujet de son propre avenir. Selon plusieurs informations récentes, le champion du monde 2022 serait parvenu à un accord avec la Fédération pour prolonger jusqu’en 2030 son contrat arrivant à expiration.

Il a simplement indiqué qu’il allait s’entretenir avec le président de la Fédération. «Je lui suis reconnaissant de m’avoir permis d’être ici, à cette place», a conclu Scaloni, avant de fondre en larmes.



(t-online/jcz)