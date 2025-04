Xhaka a craqué après l'élimination de Leverkusen

Le milieu de terrain suisse s'en est pris à un supporter après la défaite de son équipe en demi-finale de Coupe d'Allemagne, mardi à Bielefeld.

Surprise, mardi soir en Allemagne, où le double tenant du titre de la Coupe a été éliminé de la compétition par l'Arminia Bielefeld, un club de troisième division (2-1). Alors que le Bayer Leverkusen avait ouvert le score tôt dans la partie grâce à Tah (17e), il s'est fait rejoindre immédiatement par Wörl (20e) puis dépasser en fin de première mi-temps, lorsque Grosser a donné l'avantage aux siens (45e + 3).

Le «Werkself», très souvent emprunté durant la rencontre, a toutefois cru égaliser à la 73e, mais la tête piquée de Nordi Mukiele a été sortie par le jeune portier allemand Jonas Kersken.

Après cette défaite au goût amer, Granit Xhaka a eu une discussion très animée avec un supporter de sa propre équipe. Sur la vidéo ci-dessous, on le voit s'agiter et montrer le fan du doigt, visiblement énervé.



Le Bayer Leverkusen savait pourtant que la tâche s'annonçait difficile à la Schueco Arena, puisque son adversaire avait déjà sorti trois clubs de Bundesliga lors des trois tours précédents de la compétition: Union Berlin (2-0), Fribourg (3-1) et Brême (2-1).

Le succès de l'Arminia Bielefeld permet au club de Westphalie Est-Lippe de se hisser en finale pour la première fois de sa longue histoire (il a été fondé en 1905).

Le 24 mai prochain au stade olympique de Berlin, il rencontrera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le VfB Stuttgart et le RB Leipzig, agendée ce mercredi soir à la MHP-Arena, dans l'un des stades les plus bruyants d'Allemagne. Selon un sondage mené fin 2024 auprès de 18 000 personnes par FanQ, un site dédié aux supporters, et cité par L'Equipe, c'est en effet à Stuttgart qu'il y a la meilleure ambiance en Bundesliga, devant l'Union Berlin et l'Eintracht.

