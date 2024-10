Vidéo: twitter

Les frères Lebrun nous offrent «le point de l'année»

Le pongiste français Félix Lebrun a remporté un échange extrêmement spectaculaire contre son frère Alexis, en quarts de finale du tournoi de Montpellier.

Depuis les JO de Paris, les frères Félix (18 ans) et Alexis Lebrun (21) sont incontournables. Emissions de TV, réseaux sociaux, compilations des meilleurs points: les deux Français sont partout! La médaille de bronze remportée par le cadet et celle du même métal glanée en équipe ont créé un immense engouement pour le tennis de table dans l'Hexagone.

Et les deux frangins continuent de surfer sur leur petit nuage. Cet automne, Alexis Lebrun est devenu champion d'Europe en simple. Il a également remporté l'or en double, avec Félix.

Et ce week-end, Félix a réalisé un nouvel exploit:

il est devenu le premier pongiste français – et même européen – à remporter un tournoi WTT Champions (l'équivalent des Masters 1000 en tennis).

A Montpellier, dans sa ville, il a dominé en finale, dimanche, le Japonais Tomokazu Harimoto en cinq manches.

Avant cela, le médaillé de bronze des derniers JO a dû affronter son frère en quarts de finale. En cinq rencontres officielles, c'est la première fois que le cadet bat l'aîné (succès trois manches à une). Dans le deuxième set, les frangins Lebrun nous ont offert un échange hallucinant, avec pas moins de 23 coups de raquette.

Alexis n'a eu de cesse de défendre comme il le pouvait sous les coups extrêmement violents de Félix. On a même vu l'aîné, poussé plusieurs mètres derrière la table, remettre une balle à genoux et même devoir jouer un revers à deux mains (un coup extrêmement rare en tennis de table). Mais le champion d'Europe a logiquement fini par craquer, et ce point monstrueux remporté par Félix Lebrun a fait rire les deux joueurs.

Tout comme les commentateurs, d'ailleurs, qui ont multiplié les onomatopées de stupéfaction pendant l'échange. L'un d'eux, on fire, s'est extasié:

«Le point de l'année entre Alexis et Félix Lebrun! On vous l'avait dit, ce sont deux des plus grands joueurs du monde qui nous offrent peut-être le match de l'année»

Après la partie, Félix Lebrun est revenu sur cet échange, avec un petit hommage à son frère:

«Il ramène tout, en plus il fait un peu le mariole, il saute dans tous les sens, c'était super sympa. Il n'y a pas eu tant de points exceptionnels comme ça dans le match, mais celui-là est extraordinaire.»

