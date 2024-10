Soupçons de bois trafiqué: le ping-pong fait la chasse aux tricheurs

Les vainqueurs par catégorie

Simple messieurs: Alexis Lebrun (FRA)

Simple dames: Sofia Polcanova (AUT)

Double messieurs: Alexis Lebrun et Félix Lebrun (FRA)

Double dames: Hana Matelová (TCH) et Barbora Balazova (SLQ)

Double mixte: Alvaro Robles (ESP) et María Xiao (ESP)