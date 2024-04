Un peloton de biquettes est entré en action sur Paris-Roubaix

Des chèvres ont fait leur apparition dans la Trouée d’Arenberg, le mythique secteur pavé de la classique du nord de la France.

Plus de «Sport»

Dimanche, Mathieu Van der Poel devrait survoler les pavés de Paris-Roubaix. Mais pour le moment, ce sont les chèvres qui se distinguent sur les chemins de la célèbre classique organisée chaque année dans le nord de la France.

«Leur objectif est de désherber une portion de 2300 mètres, renseigne BFM TV. Haut-lieu de Paris-Roubaix, dont elle est le symbole international depuis 1968, la Trouée d'Arenberg est en effet un site classé, strictement protégé et interdit aux véhicules.»

Les biquettes au travail Vidéo: twitter

L'année dernière déjà, chèvres et moutons avaient été réquisitionnés afin de désherber de la manière la plus naturelle et écologique possible les pavés.

«Avec le réchauffement climatique, on a la sensation que l'herbe est de plus en plus présente dans cet endroit qui est très humide. On a longtemps travaillé sur du désherbage mécanique. On s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Après le Covid, l'herbe avait pris le dessus parce qu'on n'avait pas entretenu pendant deux années.» Thierry Gouvenou, directeur de la course Paris-Roubaix, cité par France Bleu en 2023

La technique consistant à entretenir de manière écologique un espace naturel en faisant appel à des animaux herbivores se nomme l'éco-pâturage. Elle est strictement encadrée. Les organisateurs ont en effet installé des filets pour que les chèvres se concentrent sur l'herbe située entre les pavés et non pas sur les côtés, où elle est bien plus appétissante mais ne serait d'aucune utilité pour les braves coureurs qui, ce dimanche, s'élanceront sur «l'Enfer du Nord».

Une entrée sécurisée Les organisateurs de Paris - Roubaix réfléchissent à l'installation d'une chicane à l'entrée de la célèbre trouée d'Arenberg. Ils veulent freiner le peloton dimanche et éviter une chute comme celle qui a grièvement blessé Wout Van Aert dans A travers la Flandre. «Le principe est de trouver des virages avant la trouée d'Arenberg pour allonger le peloton et le faire freiner. On estime qu'on peut diviser par deux la vitesse. Normalement, ils arrivent à 60 km/h. Si on arrive à les faire rentrer à 30-35 km/h, ce sera moins risqué», a indiqué Thierry Gouvenou.

(jcz/ats)