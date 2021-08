Sport

Hiver

Ski en été: ils ont trouvé la combine



Vous vous croyez en hiver? Eux aussi

Dans les pâturages, dans leur jardin ou sur la route, les skieuses et skieurs suisses font comme si l'été n'existait pas (d'ailleurs, où est-il?) et développent des méthodes d'entraînement originales.

Joana Hählen Le jardin

La Bernoise perdait beaucoup de temps au départ, elle déclenchait son impulsion trop tôt, selon ses entraîneurs. Alors son petit ami, ingénieur diplômé et menuisier occasionnel, lui a construit un portillon de départ dans le jardin, avec une rampe de lancement.

Les mesures respectent scrupuleusement les standards de la Coupe du Monde: longueur, inclinaison, angle. Les planches sont recouvertes d'un tapis en plastique que Joana Hählen arrose avant chaque séance (10 à 15 départs par jour). Son entraîneur Cristian Locher constate (dans le Tages Anzeiger) que la Bernoise a énormément progressé.

Fanny Smith Le parc

Sur le parcours construit par son frère à Villars-sur-Ollon, la championne du monde de skicross reproduit des conditions de course, à tout le moins des mouvements mécaniques. Même type de virages, même type de topographie, même recherche d'équilibre. Seule la vitesse change.

Wendy Holdener Les rollers

La pente ne donne pas la vertige, mais c'est l'intention qui compte. Et la répétition des mouvements, une fois encore.

Mélanie Meillard

Le simulateur

Un tapis pour la piste, un écran pour les piquets. La vitesse et la déclivité sont réglables. Pour faire ses gammes de slalomeuse, Mélanie Meillard fréquente la Loco Ski Academy de Saxon, première piste de ski indoor en Suisse (pour les amateurs, comptez 100 francs l'heure).

Tina Weirather Le pré

Pour la jeune retraitée retraitée, une piste de ski reste une piste de ski...

Swiss Ski La langue

Quand l'hiver tarde à venir (ou quand une pandémie empêche d'aller à sa rencontre), Adelboden crée un bout de piste pour l'élite suisse, à partir d'une neige de culture. Le segment n'est pas très long mais il suffit à échauffer les esprits et reconfigurer les muscles.

Ski de fond La route

On en croise chaque été, toujours plus. Ce type de pratique n'est plus exotique, ni réservé à des athlètes désoeuvrés: il est devenu un sport à part entière (bonne anticipation du réchauffement climatique).