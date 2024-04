La série Fribourg-Lausanne n'est pas filmée comme d'habitude

Les téléspectateurs les plus attentifs ont peut-être remarqué que la demi-finale proposait de nouveaux angles de vue. Explications.

Vous ne le saviez peut-être pas (et nous non plus), mais huit caméras filment chaque match du championnat suisse de hockey sur glace durant la saison régulière. Elles sont disposées tout autour de la patinoire de sorte à permettre aux téléspectateurs d'avoir la meilleure vision d'ensemble lors du direct et des ralentis. Le nombre de caméras (huit) est le même lors des quarts de finale des play-off, mais il augmente dès les demi-finales. Cela signifie que depuis lundi et l'acte I des séries (Fribourg-Lausanne et Zurich-Zoug), les fans devant leur télévision disposent de nouveaux angles de vue.

Les nouvelles caméras sont au nombre de trois. Contactée par watson, la National League nous a fait parvenir un plan de patinoire permettant de se rendre compte où elles sont placées.

Nous avons surligné en rouge les trois nouvelles caméras.

Reto Bürki, responsable TV au sein de la National League, explique ce que chacune d'elle offre comme possibilités:

«Celle située à gauche de l'image permet une vue d'ensemble de la patinoire depuis derrière le but.»

«Celle située en bas vient s'ajouter à une autre déjà présente en saison régulière.»

«Enfin, la caméra en haut donne une meilleure vue des bancs des joueurs à Zoug, Zurich et Fribourg.»

Lausanne n'est pas cité dans le dernier paragraphe et c'est normal. La Vaudoise aréna possède en effet une petite particularité qui la distingue des autres patinoires.

«Lorsqu'un club construit une nouvelle enceinte, nous lui conseillons de produire le signal TV du même côté que les bancs des joueurs, explique Reto Bürki. Cela permet d'installer une caméra entre les bancs. Celle-ci est donc très proche de l'action ainsi que des deux entraîneurs, et se trouve face aux bancs des pénalités, si bien que toutes les zones importantes de la patinoire sont couvertes. Mais le LHC a décidé de produire le signal en face des bancs des joueurs.» La Ligue a donc dû installer des Go-Pro-Cams dans les bancs des pénalités.

On voit bien qu'il n'y a habituellement pas de caméra entre les deux bancs à Lausanne (image supérieure), contrairement à Fribourg (image inférieure). Image: keystone/watson

Pour cette demi-finale, la caméra supplémentaire installée à la Vaudoise aréna ne se trouve donc pas face aux bancs des joueurs comme à Fribourg, Zurich et Zoug, mais face aux boxes des pénalités, où il n'y en a pas en saison régulière.

Quand on lui demande pourquoi avoir attendu les demi-finales avant d'augmenter le matériel à disposition des télévisions, Reto Bürki explique qu'en saison régulière et en quart, «les huit caméras offrent tous les angles nécessaires et représentent un excellent rapport coût/bénéfice. Mais pour les demis et la finale, nous souhaitons améliorer la configuration, ce qui offre aux téléspectateurs de "meilleures" images, mais engendre également des coûts supplémentaires.»

Les fans ne sont pas les seuls ravis. Les arbitres ont désormais onze angles différents pour revoir chaque scène litigieuse à la vidéo. «Je pense que la caméra située dans la tribune des bancs de pénalités a permis aux arbitres de bien voir le patin de Julien Sprunger touchant la ligne bleue, lundi, lors de la situation de hors-jeu potentiel que le LHC a contesté», songe Reto Bürki.

Les supporters n'ont plus qu'à espérer que leur équipe soit en finale pour profiter d'un spectacle grandiose. Lors de l'ultime bataille pour le titre, quatre nouvelles caméras seront en effet ajoutées, portant le nombre de celles-ci à quinze.