brouillard-1°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Hockey: Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent

Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Le but inscrit sur cette action par Rudolfs Balcers (ZSC Lions) lui a été refusé.Image: KEYSTONE

Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent

Les ZSC Lions ont été privés d’un but à Fribourg ce week-end. Un scandale? Pas du tout. Faut-il repenser l’assistance vidéo? Non plus. Tout cela prouve juste que notre hockey vit bien et que le mythe des fans romands est infondé.
22.12.2025, 05:3622.12.2025, 05:36
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Samedi soir, peu avant la fin du deuxième tiers entre Gottéron et les ZSC Lions, une scène marquante s’est produite. Elle a peut-être décidé du dénouement de la rencontre.

Après une sortie malheureuse de Reto Berra, l'attaquant zurichois Rudolfs Balcers envoie le puck derrière la ligne de but, malgré la tentative de sauvetage désespérée du portier fribourgeois.

La séquence ⬇️

Vidéo: extern / rest

Les images sont sans équivoque: le palet est bel et bien rentré. Il n’y a aucun défaut technique de la caméra, ni la moindre illusion d’optique. Il s’agit d’une erreur flagrante des deux arbitres principaux. Aucune discussion possible à ce sujet.

Au lieu du 3-1, le score reste inchangé: après 40 minutes, les ZSC Lions ne mènent que 2-1. Puis Gottéron renverse la situation dans le dernier tiers et s’impose 4-2.

Head Coach Marco Bayer (ZSC), rechts, spricht Headschiedsrichter Miroslav Stolc, links, vor Patrick Geering (ZSC), bei dem Spiel der Eishockey National League zwischen dem HC Fribourg Gotteron und den ...
Le coach des ZSC Lions, Marco Bayer, a eu une discussion houleuse avec l'arbitre Stolc.image: Keystone

Peut-être que les Fribourgeois n’auraient pas rattrapé un score de trois buts à un. Ou peut-être que si. Après tout, ils ont survolé la troisième période, frappant onze fois au but contre six, malgré leur prolongation la veille à Ambri. Les hommes de Marco Bayer, eux, étaient reposés. Ils n'avaient plus joué depuis mercredi. Nous ne saurons jamais.

Discuter de la vidéo n’a pas de sens. Les équipements dans nos patinoires sont largement suffisants. D'ailleurs, les images montrent clairement que le puck est rentré. Faut-il dès lors décharger les arbitres de leurs responsabilités et créer un centre spécialisé, capable d'analyser à distance les actions litigieuses? Non. Même dans ce cas, des erreurs resteraient possibles. Les séquences sont interprétées par des humains, et le risque d’erreur existe, que ce soit sur place ou dans un bureau éloigné de l'agitation de la patinoire. La perfection n’existe pas.

Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne

Les ZSC Lions sont évidemment contrariés. Et pour un entraîneur, rien ne justifie mieux une défaite qu’un but volé. La sérénité d’un champion consiste toutefois à accepter ces fautes et à les encaisser sans se plaindre.

Autre question: de telles erreurs, évidentes pour les téléspectateurs, nuisent-elles au hockey sur glace? Non. Prenons l'exemple du football. Le but inscrit à Wembley lors de la finale de la Coupe du monde 1966 n’a pas porté préjudice à ce sport. A l’époque, ce 3-2 avait décidé de l’issue de la rencontre, finalement remportée 4-2 par l’Angleterre face à l’Allemagne. Jusqu’à aujourd’hui, aucun élément n’atteste que le ballon ait franchi la ligne. L’arbitre suisse Gottfried Dienst avait pourtant accordé le but après consultation de son assistant, un choix qui a fait de lui l’un des arbitres les plus célèbres de l’histoire du football.

Une photographie iconique. But ou pas but?
Une photographie iconique. But ou pas but?image: keystone

Avec un peu de recul, le but volé à Fribourg restera une simple anecdote. Les Zurichois ne dévieront pas de leur trajectoire à cause de cette erreur d'arbitrage. Et à bien y regarder, cet épisode enrichit même la culture de notre hockey. Il démontre que la soi-disante «ligue mafieuse» tant évoquée en Romandie et au Tessin n’existe pas. L’erreur a impacté le club le plus puissant et le plus riche du pays, les ZSC Lions, et a profité à Gottéron, une équipe d’une ville bilingue. Que n’aurait-on pas entendu en Suisse romande si la situation avait été inverse, si Gottéron s’était vu voler un but alors qu’il menait 2-1 contre Zurich!

Cette réalisation injustement refusée prouve que tout va bien dans notre hockey et qu’il n’existe pas de «ligue mafieuse» dirigée par les clubs alémaniques.

Les JO d'hiver sont une bénédiction pour le HC Davos
Plus d'articles sur le sport
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
La Fiorentina, qui se déplace à La Tuilière jeudi soir en Ligue Conférence, n'aura pas que les trois points en tête au moment d'entrer sur le terrain.
C'est une équipe en crise qui se déplace jeudi soir à Lausanne pour le dernier match de la phase de championnat en Conference League. Chahutés par leurs supporters, pointés du doigt par leurs dirigeants, les joueurs de la Fiorentina n'ont toujours pas remporté la moindre victoire en championnat, pointant actuellement à la dernière place du classement avec cinq points.
L’article