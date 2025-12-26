assez dégagé-2°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Coupe Spengler: Juha Lind a failli mourir ivre et congelé à ski

STOCKHOLM 20020919 Juha Lind, ishockeyspelare i Södertälje SK. Fotograferad under träning i Scaniarinken den 19 september för reporttage i GP. STOCKHOLM Sverige x30230x *** STOCKHOLM 20020919 Juha Lin ...
Juha Lind n'a pas bu que de l'eau à Davos.Image: www.imago-images.de

Ce hockeyeur a failli mourir congelé à la Coupe Spengler

L'un des plus grands talents finlandais des années 1990 a failli perdre la vie dans des conditions dramatiques, lors du tournoi davosien en 1996. C'est la page la plus sombre de l'histoire de l'événement centenaire.
26.12.2025, 16:5926.12.2025, 16:59
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Il existe quelques histoires sur les excès d'alcool pendant la Coupe Spengler. Certaines sont peut-être des légendes, mais pas toutes. En 1996, une soirée très arrosée dans les bars davosiens a failli être fatale à un homme.

L'événement est mentionné et bien documenté dans le livre consacré au célèbre tournoi davosien, Zauberformel (2001), écrit par Werner Schweizer.

Une très mauvaise idée

Juha Lind est l'un des nombreux talents que le hockey sur glace finlandais développe dans les années 1990. La saison 1996/97 sera temporairement sa dernière au pays, puisqu'il poursuivra sa carrière en NHL durant trois ans (148 matchs pour 66 points). L'avant-centre surdoué se met en valeur lors du dernier match de la Coupe Spengler 1996 avec son équipe de Jokerit Helsinki contre les Rochester Americans (AHL): il marque le premier but finlandais et réalise un assist sur le second (défaite 3-2 après les tirs au but).

IMAGO / Camera 4 Dichtes Getümmel vor Goalie Mikhail Shtalenkov (re.), u.a. der Finne Juha Lind (19), mit der 29 Igor Kravchuk Eishockey OS Winter Herren Winterspiele 1998, Olympische Spiele, Olympia ...
Juha Lind (tout à gauche) aux Jeux olympiques de 1998 avec la Finlande contre la Russie.Image: imago-images.de

Après avoir rempli son devoir sur la glace, il file profiter de la vie nocturne dans la station grisonne. Mais il ne reverra plus jamais le lit de sa chambre d'hôtel.

Après une nuit blanche entièrement consacrée à faire la nouba, il prend son déjeuner à l'Express Bar, lieu bien connu des noctambules davosiens. Puis il file directement dans... un magasin de sport, pour louer un équipement complet de ski. Il compte bien reproduire (pour de vrai cette fois) les exploits qu'il a réalisés durant la nuit en mimant un skieur au piano-bar de l'hôtel Europe, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. Encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le personnel de ce magasin de sport a accepté de louer le matériel au hockeyeur finlandais, dont l'ébriété se voyait à des kilomètres.

Une idée salvatrice

Juha Lind prend la télécabine jusqu'à la station intermédiaire du Jakobshorn, puis le téléski jusqu'au Brämabüel. Il ignore le panneau d'avertissement avant la pente finale raide («Descendre ici, dernier tronçon réservé aux skieurs expérimentés»). Il ne le voit peut-être pas. Ou ne le comprend pas. Et s'il le voit ou le comprend, le message n'a pas de quoi l'impressionner, considérant son état.

davos - jakobshorn, , , 24.02.2010, Copyright: xFabianSchneiderx Panthermedia2754515.jpg
Des traces de skieurs au Jakobshorn.Image: www.imago-images.de

Quelques heures plus tard, quand toute l'équipe de Jokerit Helsinki se rassemble à l'hôtel pour prendre le bus vers l'aéroport de Kloten, Juha Lind manque à l'appel. Les recherches commencent. Quelques-uns de ses compagnons de boisson de la veille se souviennent de ses projets de profiter du dernier jour à Davos pour faire du ski.

Ce qui sauvera probablement la vie de Lind est l'idée d'un skieur dont la compagne a été victime d'un accident mortel en deltaplane quelques années plus tôt, pratiquement à l'endroit où l'on retrouvera finalement le Finlandais. L'homme veut se rendre sur le lieu de l'accident en ce dernier jour de l'année. Il sait que cet endroit est dangereux, alors quand il entend parler de la disparition du hockeyeur, il en informe les secouristes.

La Coupe Spengler en dix images mythiques

Le service des pistes, alerté, s'y déplace. Les traces que Juha Lind a laissées dans la neige sont déjà en partie recouvertes à cause du vent. Après quelques centaines de mètres, les sauveteurs voient un premier endroit piétiné et y trouvent un bâton de ski et une bouteille de vodka vide. Quelques centaines de mètres plus bas, là où la jeune star du hockey semble être retombée, ils découvrent le deuxième bâton et une pointe de ski cassée. A côté, il y a une trace dans la neige. Apparemment celle d'une personne qui a dévalé la pente à quatre pattes.

Le risque d'un scandale national

Peu après, l'attaquant de Jokerit Helsinki est retrouvé. Il est coincé la tête la première dans un tas de neige et, dans son état d'ivresse, ne peut plus s'en libérer par ses propres moyens. Il ne porte plus de gants, pleure de façon hystérique et n'est plus lucide. Le hockeyeur est transporté par hélicoptère à l'hôpital de Davos, où les médecins diagnostiquent de graves engelures. Mais sa vie est sauvée.

La lutte pour sa réputation et contre le scandale commence. Quelques minutes après l'admission de sa star à l'hôpital, Harry Harkimo, le propriétaire de Jokerit Helsinki, se pointe déjà dans la chambre du médecin traitant et insiste pour que le joueur, à moitié gelé, soit emmené à l'aéroport et ramené à Helsinki avec l'équipe. Il craint à juste titre un scandale national. Le père de Juha Lind, Arvi, est le présentateur vedette du journal télévisé du soir sur YLE, la plus grande chaîne TV finlandaise de l'époque, et une célébrité nationale.

IMAGO / SPHO-C Juha Lind (Finnland) Eishockey WM Herren IIHF Weltmeisterschaft 2001, Länderspiel, Viertelfinale, Nationalmannschaft, Nationalteam Einzelbild KölnArena / Köln Arena Köln
Avec la Finlande, Juha Lind a remporté une médaille aux JO et trois aux Mondiaux.Image: imago-images.de

Le docteur davosien refuse d'abord de confier Juha Lind à Harry Harkimo. Ce n'est que lorsque le médecin de l'équipe finlandaise signe pour assumer l'entière responsabilité que le Grison libère le patient tremblant et toujours ivre.

Un journaliste impertinent et le Panthéon

Au printemps 1997, quelques mois après l'incident, Juha Lind devient, avec Jokerit Helsinki, champion de Finlande pour la troisième fois après 1994 et 1996. Personne au pays n'est au courant de l'histoire. Harry Harkimo a réussi à garder l'affaire totalement secrète. Ou presque.

Deux révolutions se préparent à la Coupe Spengler

Quelques semaines plus tard, lors des championnats du monde à domicile de 1997 à Helsinki, Juha Lind est inopinément rattrapé par l'histoire. Un journaliste suisse un peu impertinent lui lance en plein entraînement: «Ce n'est pas vous, le fameux skieur finlandais?»

Juha Lind mettra un terme à sa carrière longtemps après, en 2010, de retour à Jokerit Helsinki. En 2013, il est intronisé au Temple de la renommée du hockey sur glace finlandais.

Cet article est paru pour la première fois sur notre site le 03 janvier 2024 et a été republié à l’occasion de la Coupe Spengler.

Plus d'articles sur le sport
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
Lugano est redevenu fort grâce à une astuce inattendue
de Klaus Zaugg
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Une célèbre tradition est rompue dans le foot anglais
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
Un célèbre alpiniste va défier la mort en direct sur Netflix
de Julien Caloz
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
L'essor des fléchettes a un effet inquiétant
de Timo Rizzi
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
Ces policiers suisses ont une idée pour ne plus être insultés au stade
de Gian-Luca Fedi
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
Bienne tient son nouvel artiste, mais il lui manque l'essentiel
de Klaus Zaugg
On adore la Super League
On adore la Super League
de Ralf Meile
Le FC Bâle a un sponsor problématique
Le FC Bâle a un sponsor problématique
de Kurt Pelda
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
Cet étonnant gardien de Serie A possède un gant spécial
de Julien Caloz
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
Le FC Thoune a 77% de chances d'être champion suisse
de Yoann Graber
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
Le sacre d'automne du FC Thoune n'a rien d'un miracle
de Sebastian Wendel
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
1
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des besoins inconscients nous poussent à courir des ultra-trails
On ne court pas au moins 80 kilomètres dans la nature juste pour le plaisir, mais aussi pour coller aux normes de l'époque.
L'ultra-trail, qui implique de courir au moins 80 kilomètres, fascine et séduit un public toujours plus nombreux. Que recherchent les coureurs dans cette course faite d'efforts prolongés et de longues traversées intérieures?
L’article