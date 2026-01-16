en partie ensoleillé-1°
Hockey sur glace: Brendan Lemieux (HC Davos) a changé

Yannick Weber (ZSC), links, und Brendan Lemieux (HCD) beim zweiten Eishockey Playoff Halbfinalspiel der National League zwischen dem HC Davos und den ZSC Lions, am Dienstag, 1. April 2025, in der zond ...
Brendan Lemieux (à droite) a fait régner la terreur dans les patinoires.Image: KEYSTONE

La «brute» du HC Davos est méconnaissable

Très contesté à son arrivée en décembre 2024 et longtemps prisonnier de sa réputation, Brendan Lemieux est devenu indispensable au club grison.
16.01.2026, 11:4916.01.2026, 11:49
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Depuis l’introduction des play-off en 1986, jamais une telle métamorphose n’avait été observée: celle d’un supposé fauteur de troubles devenu un véritable chef de meute. Rarement un nouveau joueur — et plus encore un étranger — aura débarqué avec une réputation aussi sulfureuse que Brendan Lemieux en décembre 2024. Le club le plus titré de Suisse avait essuyé une vague d’indignation après l’avoir engagé jusqu’en 2027. Même le Tages-Anzeiger, pourtant peu enclin à la polémique, avait frappé fort avec ce titre: «Il avait mordu la main de son adversaire jusqu’au sang – et voilà que la brute de NHL joue désormais à Davos.»

Il s’agissait d’une allusion à l’épisode survenu lorsqu’il portait les couleurs des Los Angeles Kings: lors d’un combat, Brendan Lemieux avait mordu à deux reprises la main de son adversaire Brady Tkachuk, ce qui lui avait valu une suspension de cinq matches infligée par la NHL. Tkachuk avait alors déclaré:

«C’est la chose la plus lâche que j’aie jamais vécue. Même les enfants ne mordent pas. Vous pouvez interroger n’importe lequel de ses coéquipiers : personne ne veut jouer avec lui. C’est un mauvais type et un mauvais coéquipier. Il ne pense qu’à lui.»

Difficile de faire pire.

New York Rangers left wing Brendan Lemieux (48) and New York Islanders defenseman Johnny Boychuk (55) fight during the first period of an NHL hockey exhibition game in Toronto on Wednesday, July 29, 2 ...
Brendan Lemieux (à gauche) dans ses «oeuvres» face à Johnny Boychuk en 2020.Image: AP The Canadian Press

Le bilan de Brendan Lemieux en tant que «méchant du hockey» en Amérique du Nord parle de lui-même:

62 bagarres et 924 minutes de pénalité en 452 matches disputés entre la NHL et l’AHL, pour seulement 74 buts inscrits.

Brendan Lemieux pouvait difficilement échapper à cette étiquette de «mauvais garçon». Son père, Claude Lemieux, fut l’un des provocateurs les plus redoutables — et les plus titrés — de l’histoire de la NHL: 1 449 matches disputés en 21 saisons, 944 points, 2 306 minutes de pénalité et quatre Coupes Stanley. Une icône du hockey canadien authentique, rugueux, sans concession.

Detroit Red Wings&#039; Darren McCarty, left, and Colorado Avalanche right wing Claude Lemieux, right, begin the game with a fight in the first period Tuesday, Nov. 11, 1997, in Detroit. Lemieux and M ...
Claude Lemieux (à droite) vs Darren McCarty en 1997 sur la glace de Detroit.Image: AP

Au moment de l’arrivée de Brendan Lemieux à Davos, certaines remarques malveillantes laissaient entendre que son engagement devait aussi au fait qu’il était représenté par une agence de joueurs particulièrement influente en Suisse. S’il est un hockeyeur qui, à son arrivée en National League, n’a jamais réussi à s’extraire de l’ombre immense d’un père célèbre, c’est bien Brendan Lemieux.

Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial

Lors du troisième match de la demi-finale des play-off entre les ZSC Lions et Davos, le 3 avril 2025 à la Swiss Life Arena, survient l’incident que tout le monde redoutait. Jusqu’alors, Brendan Lemieux s’était montré étonnamment discret: en 17 apparitions, il n’avait inscrit qu’un seul point et s’était contenté de quelques bousculades et accrochages sans gravité — le tout sanctionné de seulement douze minutes de pénalité.

Mais ce soir là sur la glace des ZSC Lions, Brendan Lemieux s’accroche brièvement avec l’attaquant zurichois Chris Baltisberger. Le juge de ligne Dominik Altmann accourt pour séparer les deux joueurs. C’est à ce moment-là que le Canadien le frappe du poing droit au menton. Altmann s’effondre sur la glace. K.-O. Il ne pourra plus reprendre la rencontre.

La scène en vidéo:

Vidéo: YouTube/Scouting the Refs

Sanction immédiate: exclusion définitive pour Brendan Lemieux. Les ZSC Lions s’imposent finalement 5-1, remportent la série de demi-finale en cinq matches, et le «méchant» écope de quatre matches de suspension.

Eloignez les enfants, voici la baston la plus violente de la saison

L’entraîneur du HCD, Josh Holden, n’avait alors pas cherché à justifier le geste de Brendan Lemieux, mais avait appelé au calme et à la retenue:

«Il est facile de s’acharner sur Lemieux. Il cherche encore à trouver sa place ici. La National League est un championnat de qualité : on a déjà vu de très bons joueurs de NHL ne pas parvenir à s’y imposer. Il essaie de nous aider à sa manière, en évoluant à la limite. C’est aussi cela, les play-off. Tout l’enjeu consiste à ne pas franchir la ligne rouge.»

Depuis cet épisode, l’entraîneur du HCD a toujours défendu le Canadien, pourtant violemment critiqué, en s'employant à définir son rôle. Selon Josh Holden, Brendan Lemieux a longtemps été enfermé, tout au long de sa carrière professionnelle, dans le costume du «méchant» — en partie parce que son père avait lui-même connu le succès dans le rôle de dur à cuire.

Bagarre générale, arbitre agressé: le hockey français indigne

Cette étiquette occulte pourtant, aux yeux de Holden, la véritable valeur du joueur: Brendan Lemieux est un ailier puissant, capable de libérer de l’espace devant le but adverse, d’apporter une dureté saine et de l’émotion au jeu, et de soutenir son équipe dans les moments les plus délicats. Des propos tenus à une époque où Brendan Lemieux était encore largement stigmatisé comme le «mauvais garçon» du hockey, et où son engagement à Davos continuait de susciter de vives critiques.

Davos`Brendan Lemieux celebrates after scoring during the game between Germany`s Straubing Tigers and Switzerland`s HC Davos, at the 96th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, on F ...
Brendan Lemieux revit dans les Grisons, grâce notamment à la confiance manifestée par son coach.Image: KEYSTONE

Revenons au présent. Au cours des quinze derniers jours, le HC Davos a disputé onze rencontres. Une période de surcharge maximale, d’autant plus que, lors des deux derniers matchs, l’équipe a dû se passer de son meilleur buteur, Matej Stransky. Et pourtant, le HCD demeure compétitif: un point ramené de Bienne (défaite 3-4 ap.), une victoire de prestige face au LHC (5-1), puis une défaite à Langnau (1-3) au terme d’un match intense, de grande qualité, longtemps disputé sur le fil du rasoir. Le chef de meute mordant du HCD dans cette séquence? Brendan Lemieux, auteur de quatre buts sur ces trois rencontres et sanctionnée de quatre minutes de pénalité seulement.

À Davos, le véritable potentiel de Brendan Lemieux devient désormais visible; un potentiel qu’il n’avait jamais vraiment pu exprimer au fil des années, prisonnier de la camisole de force que lui imposait sa réputation dans le hockey professionnel nord-américain. À 29 ans, le Canadien a chassé les démons du passé. «Disons que ceux qui le veulent peuvent le voir ainsi», a glissé Josh Holden en souriant après le déplacement dans l'Emmental.

L’entraîneur du HCD avait vu juste. En play-off, Brendan Lemieux peut incarner ce «papier de verre» qui fait la différence pour Davos, une pièce discrète mais essentielle dans la quête du titre.

