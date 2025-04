Leuenberger a tenté un ultime pari en demi-finale du championnat. Keystone

Gottéron éliminé malgré le coup de poker de son coach

Lars Leuenberger a brassé ses lignes d'attaque pour l'acte VII des demi-finales face au LHC ce samedi, mais son équipe s'est inclinée 5-1.

Pour redonner un peu de feu à ce Dragon que l'on disait fatigué, et qui n'avait marqué que deux buts lors de ses deux derniers matchs face au LHC, Lars Leuenberger a tenté un coup de poker, samedi à la Vaudoise aréna. Le coach de Fribourg-Gottéron, qui est pourtant du genre conservateur, a modifié son alignement en brassant ses trios offensifs.

Lilja est ainsi monté en 1re ligne avec Sörensen et Schmid, Vey s'est placé entre Nicolet et Bertschy au centre du second bloc, alors qu'Etter a été aligné aux côtés de Ljunggren et Motter, Gerber étant 13e attaquant.

Une décision intéressante, car on aime les entraîneurs qui prennent des risques, audacieuse, car elle pouvait permettre de créer de nouvelles synergies, mais aussi risquée, car elle plaçait Schmid dans une position qu'il n'avait plus l'habitude d'occuper dernièrement.

Suomela en feu

C'est d'ailleurs une pénalité du numéro 73 fribourgeois qui a permis au LHC, dont l'alignement était quant à lui conforme au match précédent, d'ouvrir le score en tout début de match (2'32). Fribourg-Gottéron a ensuite poussé pour revenir au score, il a dominé son adversaire lors de longues phases de possession, mais Lars Leuenberger n'a rien pu faire pour contrer le génial Suomela, auteur d'un but et de deux assists lors des quarante premières minutes, et dont le retour en grâce depuis trois matchs coïncide avec le réveil des Lions.

Et lorsque les Dragons se trouvaient en excellente position pour conclure, notamment lors d'un 2e tiers où ils ont multiplié les occasions (12 tirs à 10), ils ont manqué d'adresse ou se sont heurtés à un Pasche brillant.

Scène insolite au centre de la glace

Il a d'ailleurs été beaucoup question du portier vaudois en 2e période puisqu'après avoir été chargé par Walser derrière son but, il a été provoqué par Berra, ce dernier invitant son homologue à en découdre au centre de la glace!

Berra (à gauche) a attendu Pasche au centre de la glace, l'incitant à venir vers lui. Le portier des Dragons ne pouvait pas franchir la ligne médiane au risque de se faire punir automatiquement. Keystone

Le score était alors de 3-0 en faveur du LHC et Fribourg espérait peut-être sortir son adversaire du match mais ça ne s'est pas passé ainsi. Les Dragons ont bien réduit l'écart à la 45e minute de jeu grâce à Etter (3-1), mais Lausanne a respecté son plan de jeu et a fini par s'imposer 5-1 après avoir inscrit deux buts supplémentaires dans la cage vide (Suomela et Rochette).

C'est donc le LHC qui affrontera les ZSC Lions dès mardi pour le titre, et s'il s'agit de la même affiche que la saison dernière, la dynamique est un peu différente, à tout le moins sur le papier, puisque les Vaudois auront cette fois-ci l'avantage de la glace.