Montréal ne peut plus encourager son club de hockey comme avant

Les bus de la plus grande ville du Québec affichaient jusqu'à présent un message d'encouragement pour les Canadiens de Montréal (NHL), mais il ne plaisait pas à tout le monde.

Plus de «Sport»

Ceux qui ont déjà voyagé à Montréal savent que ses habitants prennent très au sérieux la défense de la langue française, et qu'ils aiment follement leur équipe de hockey sur glace. Or ces deux passions sont entrées en collision cette saison, en marge du 8e de finale des play-offs entre les Canadiens de Montréal et les Capitals de Washington.

Jusqu'à présent, l'inscription «Go Canadiens Go» s'affichait sur les bus de la plus grande ville francophone d'Amérique pour manifester le soutien de Montréal et ses habitants aux hockeyeurs lors des séries éliminatoires. Mais une plainte déposée auprès de l'Office québécois de la langue française a tout changé.

La formule utilisée précédemment. Image: stm/facebook

Cette décision a été prise parce que le mot «go» est un anglicisme, rapporte le media RDS, citant la porte-parole de la STM (Société de Transport de Montréal). Sur les écrans électroniques des bus cette année, le «go» a donc été remplacé par «allez».

«Les organisations de l’administration doivent utiliser la langue française de façon exemplaire et irréprochable, ce qui implique de ne pas employer de termes anglais dans leur affichage. En effet, en vertu de la Charte, les organisations de l’administration ont un devoir d’exemplarité», a insisté le porte-parole de l’Office québécois de la langue française (OQLF), Gilles Payer, cité par le Journal de Montréal.



Ce changement a fait réagir la classe politique. «On ne pense pas que c’est les priorités à mettre de l’avant pour sauver le sort de la langue française au Québec», a estimé la députée Catherine Gentilcore, dans un article publié sur le site de La Presse, alors que le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a ironisé sur le sujet dans une formule savoureuse: