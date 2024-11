Une championne olympique s'associe à un sponsor osé

Buckwitz explique que le bob, qui coûte jusqu'à 100'000 euros, est loué par les athlètes, et que ses frais de déplacement sont pris en charge par la fédération. Ce que l'athlète doit payer, c'est donc les coûts liés au matériel et à sa pousseuse Vanessa Mark.

La décision a semble-t-il été facile à prendre pour la sportive, qui avait accepté de poser pour Playboy en 2022 pour des raisons financières. «C'est vraiment difficile de trouver des sponsors qui investissent de l'argent dans mon sport» , a déclaré Buckwitz. Rien qu'une paire de patins pour le bob (et il en faut jusqu'à huit par saison) coûte 8'000 euros. « Si l'on veut être en tête et réaliser des performances maximales, il faut pouvoir se donner les moyens.»

La championne olympique et du monde Lisa Buckwitz a conclu un contrat avec «OnlyFans», un portail jusqu'ici connu pour ses contenus érotiques et interdit aux moins de 18 ans. Le Spiegel, qui a révélé le partenariat, explique que la jeune femme de 29 ans ne peut pas s'exprimer sur le montant du sponsoring. Elle a toutefois expliqué ses motivations.

Pourquoi ces gants vont créer des combats plus brutaux

Près de six mois après les avoir introduits, l'UFC, plus grande organisation de MMA, renonce déjà à ses nouveaux gants, pourtant conçus pour une sécurité accrue. Retour au modèle traditionnel, pour des affrontements plus féroces et davantage de KOs.

Les nouveaux gants portés par les combattants de l'UFC n'auront donc tenu que quelques mois. Introduits au printemps par la plus grande organisation de MMA, ils avaient pour but de réduire les «eye-pokes», ces doigts dans l'oeil souvent involontaires, non autorisés par le règlement.