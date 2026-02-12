pluie modérée
JO 2026: Exploit de Federica Brignone, qui remporte le super-G

JO 2026: Exploit de Federica Brignone, qui remporte le super-G
La revenante Federica Brignone a remporté jeudi le super-G des Jeux de Milan-Cortina.image: Getty

Elle a réussi le plus grand retour de l'année

Gravement blessée en fin de saison dernière, l'Italienne Federica Brignone, de retour à la compétition le 20 janvier, a remporté jeudi le super-G olympique devant son public. C'est l'une des grandes performances de ces JO.
12.02.2026, 13:0012.02.2026, 13:00

Presque comme un juste retour des choses. Après deux médailles de bronze à Pyeongchang (géant et combiné) et l'argent du géant à Pékin, la Valdôtaine peut enfin célébrer une médaille d'or.

Revenue d'une double fracture tibia-péroné survenue en avril 2025, la Transalpine de 35 ans a tout fait pour pouvoir se présenter dans les Dolomites. 10e de la descente, elle savait qu'elle devrait être prête pour le Super-G et le géant.

Commentaire
Lindsey Vonn a «triché» sur sa technique et l'a payé cher

La fille de Rosa Maria Quario avait ce grand objectif en tête et elle a su le mener à bien. Pas la plus rapide sur le haut, elle s'est en revanche régalée dans la partie technique pour creuser des écarts irréversibles. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Romane Miradoli. Deuxième à St-Moritz et quatrième à Tarvisio, la Tricolore a cédé 0"41. Cornelia Hütter complète le podium à 0"52, soit un centième devant sa compatriote Ariane Rädler.

Les Suissesses à plus d'une seconde

En ouvrant une nouvelle fois les feux, Malorie Blanc n'a pas hérité du meilleur dossard pour un Super-G. Mais la Valaisanne s'en est plutôt bien sortie compte tenu des circonstances. Rapide sur le haut, elle a commis une faute à mi-parcours et perdu passablement de vitesse avant le Rumerlo. On dira qu'il y a quand même eu du mieux par rapport à la descente et que Malorie Blanc apprend vite.

Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute

Corinne Suter peut elle aussi nourrir des regrets. La Schwytzoise était la plus rapide sur le haut avec 0"41 d'avance sur Federica Brignone avant de céder beaucoup de temps dans la partie plus technique. Delia Durrer a fini au-delà de la 15e place, alors que Janine Schmitt a connu l'élimination.

Un bon nombre de skieuses n'ont en outre pas rallié l'arrivée, notamment Ester Ledecka, Emma Aicher et Sofia Goggia. Hyper aggressive juste avant d'attaquer la partie médiane avec 0"68 de bonus sur sa compatriote, la Bergamasque s'est retrouvée en sursis sur plusieurs portes avant d'en manquer une.

(ats/roc)

Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Présent à Milan, l’international allemand du Lausanne HC, Dominik Kahun, revient sur les défis rencontrés ces derniers jours pour s’adapter aux dimensions de la patinoire olympique.
Comme la majorité des équipes européennes présentes aux JO 2026, les hockeyeurs allemands ont rencontré des difficultés lors de leur préparation olympique, en raison des dimensions de la surface de jeu.
L’article