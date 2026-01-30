Cet homme trans défiera les skieuses aux JO de Milan-Cortina

Elis Lundholm est qualifié pour les Jeux de Milan-Cortina. Image: www.imago-images.de

Cet homme trans défiera les skieuses aux JO 2026



Elis Lundholm, qui s'identifie comme un homme, participera dans quelques jours à l'épreuve féminine de ski de bosses des Jeux de Milan-Cortina.

Benjamin Zurmühl / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui débuteront le 6 février, connaîtront une particularité notable. En effet, une personne s’identifiant comme un homme participera aux épreuves féminines de ski acrobatique. Il s'agit du Suédois Elis Lundholm. «Je suis chanceux d'avoir été aussi bien accueilli. Je sais qu'il y aura des réactions, mais cela ne m'inquiète pas», a déclaré l'athlète de 23 ans au journal suédois Aftonbladet.

Lundholm s’identifie comme un homme depuis quelques années. Mais le fait de concourir chez les femmes ne lui pose aucun problème. «J’ai fait mon coming-out et je m’identifie comme un homme. Mais je concoure chez les femmes, car nous avons les mêmes conditions. Et cela convient à tout le monde», a-t-il expliqué, selon la chaîne suédoise SVT.

Aucune opération

Le jeune homme de 23 ans n’a jusqu’à présent subi aucune chirurgie de réattribution sexuelle. C’est pourquoi il a été sélectionné par le Comité olympique suédois (SOK) pour intégrer l’équipe féminine. Le directeur sportif du SOK, Fredrik Joulamo, a déclaré au journal Aftonbladet:

«Il est important que le sport soit accessible à tous et demeure équitable. Elis remplissait les conditions pour représenter la Suède en Italie. Nous espérons que cela perdurera à l'avenir.» Fredrik Joulamo

Lundholm n’est toutefois pas considéré comme un favori pour une médaille. Ces derniers temps, le jeune talent suédois a le plus souvent terminé les compétitions de ski freestyle autour de la 20e place. Aux Jeux en Italie, d’autres athlètes devraient donc être davantage sous le feu des projecteurs. Mais en Suède, l’espoir demeure de le voir bientôt se battre pour les premières places.