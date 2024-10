Nima Rinji Sherpa, 18 ans, a fait sensation sur les hauts sommets d'Asie. image: instagram

Le «Messi de l'alpinisme» s'érige en guide des sherpas

Nima Rinji Sherpa a battu un record de précocité sur les cimes de l'Himalaya et du Karakoram. Il est devenu à 18 ans le plus jeune alpiniste à gravir les sommets de plus de 8000 mètres. Une façon de démontrer la valeur des sherpas face aux alpinistes occidentaux, pionniers et détenteurs des principaux records en très haute altitude, et d'inspirer la nouvelle génération.

C'est le sommet de plus de 8000 mètres d'altitude le moins haut. Il est aussi l'un des plus accessibles techniquement. Or le Shishapangma est sous le feu des projecteurs depuis qu'une expédition de 29 alpinistes et sherpas a atteint mercredi dernier son sommet. La raison? Une partie des membres du groupe a touché au Graal. Ils ont désormais gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète.

Peu de grimpeurs peuvent s'enorgueillir d'une telle réussite. Ils n'étaient jusqu'ici qu'une cinquantaine à y être parvenu. Ce rêve de goûter à tous les «8000» est d'autant plus difficile à exaucer que le Shishapangma se situe dans son intégralité au Tibet. Il est le seul à n'avoir aucun versant au Népal, au Pakistan ou en Inde. Cela rend son accès compliqué, car la Chine peine à délivrer les autorisations nécessaires.

La pandémie mondiale de Covid et le décès de deux alpinistes américaines dans une avalanche ont freiné encore davantage les ardeurs des autorités locales. Kristin Harila en sait quelque chose. La Norvégienne comptait conquérir en 2022 les 14 sommets de 8000 mètres en un temps record. Elle avait échoué faute de permis. Or dernièrement, la Chine semble avoir lâché du lest, ce qui fait le bonheur des alpinistes en quête de la cime manquante.

Six nouvelles personnes avaient déjà intégré cette saison le club très fermé de ceux ayant escaladé les «14». Ils ont été rejoints mercredi dernier par 12 des 29 membres qui ont atteint le Shishapangma. Il y avait parmi eux un Népalais: Nima Rinji Sherpa. Il est devenu à 18 ans le plus jeune grimpeur à gravir tous les sommets de plus de 8000 mètres de notre planète.

Cela lui a valu le surnom de «Messi de l'alpinisme» dans la presse française.

La liste des «8000» Everest (8849 mètres)

K2 (8611 mètres)

Kangchenjunga (8586 mètres)

Lhotse (8516 mètres)

Makalu (8485 mètres)

Cho Oyu (8201 mètres)

Dhaulagiri (8167 mètres)

Manaslu (8163 mètres)

Nanga Parbat (8126 mètres)

Annapurna I (8091 mètres)

Gasherbrum I (8080 mètres)

Broad Peak (8047 mètres)

Gasherbrum II (8035 mètres)

Shishapangma (8027 mètres)



Une affaire de famille

Nima Rinji Sherpa a débuté sa quête des «8000» par le Manaslu. Il était alors âgé de 16 ans. Le Népalais a eu besoin de 2 ans et 40 jours pour venir à bout des 13 autres sommets. A titre de comparaison, le légendaire Reinhold Messner – premier homme à avoir apposé son nom sur la liste, en 1986 – avait 42 ans lorsqu'il boucla 16 années de tentatives.

Alasdair McKenzie (20 ans), Shehroze Kashif (22 ans) et Adriana Brownlee (23 ans) ont également validé le Shishapangma manquant. Ces trois alpinistes faisaient partie de l'expédition dans laquelle se trouvait Nima Rinji Sherpa mercredi. Ils sont respectivement devenus plus jeune européen, plus jeune pakistanais et plus jeune femme à valider les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Preuve que la course aux records s'est encore accélérée et rajeunie dans les montagnes de l'Himalaya.

Or il n'y a rien de surprenant à voir Nima Rinji Sherpa être si précoce. Il baigne en haute altitude depuis longtemps. Son père gère la plus grande agence d'expédition du Népal. Tashi Lakpa Sherpa, c'est son nom, a gravi l'Everest à maintes reprises et détient lui aussi un record de précocité. Il reste à ce jour la personne la plus jeune à avoir dompté l'Everest sans oxygène. C'était en 2005 et il n'avait que 19 ans.

Son oncle Mingma Gyabu Sherpa s'est également illustré dans les montagnes de l'Himalaya. Il était jusqu'à mercredi le plus jeune grimpeur à s'être hissé en haut des 14 «8000». Une performance atteinte en 2019, à l'âge de 30 ans. Or son neveu est passé par là et a considérablement amélioré sa marque.

La fierté des sherpas

Nima Rinji Sherpa n'en est pas à son premier exploit. Ses vrais débuts, sérieux, remontent à 2021. Il avait alors défié, à 15 ans, l’Ama Dablam. Un «presque 7000» proche de l'Everest, célèbre pour sa ressemblance avec le Cervin.

Le Matterhorn de l'Himalaya, 6812 mètres. Image: getty

Il a battu ensuite du haut de son jeune âge de nombreux records, après avoir réussi son examen de classe 10, celui lui ouvrant les portes des études universitaires. Le Kathmandu Post explique que Nima Rinji Sherpa est devenu en 2023 le plus jeune alpiniste à grimper le K2. Il avait été accueilli en héros à son retour à l'aéroport de la capitale.

Sa nouvelle performance, mercredi, a bien sûr été saluée au «Royaume Ermitage». «C'est un moment de fierté pour notre pays», a confié le président de l'Association népalaise de haute montagne à l'AFP. «Nima Rinji Sherpa a brisé tous les stéréotypes», a-t-il ajouté.

Certaines de ses précédentes réalisations - Plus jeune à gravir le Manaslu à 16 ans

- Plus jeune à réussir la double ascension Everest-Lhotse à 17 ans

- Plus jeune à gravir le Nanga Parbat, le Gasherbrum I, le Gasherbrum II, le K2, le Cho Oyu, le Broad Peak, le Dhaulagiri, l'Annapurna I et le Makalu à 17 ans

Insuffler une autre vision

L'alpiniste prouve par ses exploits que les sherpas savent rivaliser avec les Occidentaux sur le plan de la performance et des records. Il poursuit ce que son père a entrepris et s'inscrit dans cette lignée de grimpeurs népalais, prêts à relever de nouveaux défis et réaliser ce que personne n'a jamais fait auparavant. Outre la prestation de son oncle en 2019, une expédition de sherpas a réussi en 2021 la première ascension du K2 en hiver, sans oxygène pour l'un des membres du groupe. «En regardant qui étaient les pionniers des cimes sur Wikipedia, je ne voyais que des drapeaux étrangers. Pourtant, nous, les Népalais, nous sommes la colonne vertébrale des expéditions. Nous devions figurer sur la liste», expliquait à l'époque Mingma Gyalje Sherpa, ayant participé à cette aventure, avec la ferme intention de ne pas se contenter de records annexes, bardés de critères.

Nima Rinji Sherpa démontre par la même occasion que les sherpas ne sont pas cantonnés à des rôles ingrats. S'ils restent la plupart du temps les petites mains de la discipline, portent le matériel, équipent les voies et, dans le meilleur des cas, guident les touristes, ils sont aussi des athlètes et des explorateurs et le grimpeur de 18 ans tient à le faire savoir.

Il veut remodeler l'image des sherpas, ces hommes de l'ombre longtemps mal considérés, risquant pourtant leur vie, dont l'expertise, le savoir-faire et les qualités physiques sont toutefois reconnus aujourd'hui.

«Les sherpas ne sont pas seulement des guides et des porteurs, mais des athlètes d'élite et des aventuriers, capables de se distinguer sur la scène mondiale. Ce sommet n'est pas seulement l'aboutissement de mon parcours personnel, mais aussi un tribut à tous les sherpas qui ont osé rêver au-delà des limites qui nous ont été traditionnellement imposées. L’alpinisme est plus qu’un travail. C’est un témoignage de notre force, de notre résilience et de notre passion.» Nima Rinji Sherpa, après être redescendu du Shishapangma

«Avec le #SherpaPower, je veux montrer à la jeune génération de sherpas qu’ils peuvent dépasser les stéréotypes et exploiter leur potentiel en tant qu’athlètes de haut niveau, aventuriers et explorateurs. Nous ne sommes pas seulement des guides. Nous sommes des pionniers. Que ce message soit un appel à tous les sherpas. Qu'ils voient la dignité dans leur travail, la force de leur héritage et les possibilités illimitées qu'offre l'avenir», a-t-il ajouté. Il ne fait aucun doute que Nima Rinji Sherpa est un pionnier, comme l'a été son père avant lui. Or il est aussi un guide, non pas pour les touristes occidentaux, mais pour tous les jeunes sherpas qu'il souhaite inspirer.