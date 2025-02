Les stars du ping-pong Truls Moregard (à gauche) et Félix Lebrun sont présents sur les bords du Léman. image: keystone/shutterstock

Le tournoi de Montreux explose grâce à l'«effet TikTok»

L'élite européenne du tennis de table – y compris les frères Lebrun – s'affronte dans la ville vaudoise en cette fin de semaine. L'engouement médiatique y est sans précédent et ce n'est pas un hasard.

L'absence quasi totale de publicité, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, pour le tournoi de Montreux rappelle que le tennis de table est encore un sport confidentiel en Suisse. D'autant que c'est pourtant la crème de la crème européenne que la ville vaudoise accueille dès ce jeudi et jusqu'à dimanche: chez les hommes comme chez les femmes, les 21 meilleurs représentants continentaux sont présents.

Avec, comme têtes d'affiche, des superstars: les frères français Alexis et Félix Lebrun (médaillé de bronze des derniers JO) ou le Suédois Truls Moregard (vice-champion olympique en titre).

Le médaillé de bronze de Paris 2024, Félix Lebrun, est tête de série numéro 1 à Montreux. Image: keystone

«Le plateau est fantastique, le niveau va être incroyable!», s'enthousiasme Philippe von Beust, président du tournoi. Il a encore une autre raison d'avoir un grand sourire au bout du fil. Elle concerne les tribunes de la salle Omnisports du Pierrier: «Pour les journées de samedi (quarts de finale) et dimanche (demi-finales et finales), on est à guichets fermés, avec 1500 spectateurs», explique le Vaudois. Tout en précisant que «95% du public sont des joueurs de tennis de table amateurs», soulignant ainsi l'aspect encore très niche de ce sport.

«Les années passées, ça nous est déjà arrivé de faire salle comble», poursuit Philippe von Beust, dont l'événement – chapeauté par la fédération européenne (ETTU) – souffle sa septième bougie. Mais le tournoi montreusien est bel et bien en plein essor, et celui-ci est visible au niveau de la médiatisation.

«En sept ans, c'est du jamais vu! C'est la première fois qu'on reçoit une telle demande pour diffuser le tournoi à la TV. Il y aura notamment Eurosport, L'Equipe et la RTS»

Le tournoi en bref Le Top 16 Montreux regroupe les meilleurs joueurs et meilleures joueuses européen(ne)s, du jeudi 20 au dimanche 23 février. «A l'échelle continentale, c'est comme un Grand Chelem en tennis», explique le président du tournoi Philippe von Beust.



Les points engrangés par les pongistes comptent pour le classement mondial.



Pour les tableaux masculin et féminin, le fonctionnement est le même: ils comportent 16 pongistes. 14 sont qualifiés d'office, les deux dernières places se jouent lors de qualifications (le jeudi).

Il s'agit de tableaux à élimination directe, avec des matchs à trois sets gagnants.



Programme

- Jeudi: qualifications

- Vendredi: huitièmes de finale

- Samedi: quarts de finale

- Dimanche: demi-finales et finales



Un autre diffuseur de poids pourrait s'ajouter à la liste lors des prochaines cuvées. «Des représentants de la chaîne chinoise CCTV vont venir ce week-end pour voir ce qu'ils peuvent produire autour de notre événement», s'emballe le boss montreusien. Et il a de quoi se réjouir: la Chine, avec ses millions de passionnés de tennis de table, représente un formidable marché. La commune de Montreux, pour le tourisme, doit certainement aussi y voir une très belle opportunité.

Juste derrière Athletissima

L'effervescence des médias sur les bords du Léman est, bien sûr, en grande partie due à la présence des frères Lebrun: après les JO et les Mondiaux (qu'ils ont remporté en double), Alexis (21 ans) et Félix (18 ans) sont devenus des stars planétaires. En plus de la couverture médiatique traditionnelle, leurs interviews et les highlights de leurs matchs inondent les réseaux sociaux, surtout TikTok et Instagram.

Pour Philippe von Beust, ce sont justement les réseaux sociaux – couplés à «un très bon travail de communication des fédérations internationale et européenne» – qui sont à la source du fort engouement actuel pour son tournoi et le «ping» plus généralement. «La diffusion extrêmement massive de petits clips, que permettent ces plateformes, touche un très large et jeune public. D'ailleurs, je me réjouis de voir lors de cette édition s'il y aura un rajeunissement des spectateurs».

La salle Omnisports du Pierrier est prête à accueillir les meilleurs pongistes d'Europe. image: instagram

L'avenir à court terme semble donc radieux pour l'événement montreusien. «L'Etat de Vaud nous a informé que nous étions la deuxième manifestation sportive la plus importante du canton derrière Athletissima, en termes de couverture médiatique et de qualité de spectacle», s'exalte Philippe von Beust, qui précise que le budget est passé de 400 000 francs il y a sept ans à un million pour cette édition.

«On vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec la fédération européenne. Notre dossier a été choisi contre celui de la France, qui souhaitait récupérer la manifestation». Pas de quoi braquer les frères Lebrun, donc, qui ne boycottent pas la Riviera vaudoise.

Respectivement têtes de série une et trois, Félix et Alexis ont toutefois de bonnes chances de hisser le drapeau tricolore au sommet de la salle du Pierrier. Avec, on l'espère, quelques nouveaux échanges hallucinants partagés sur les réseaux sociaux.