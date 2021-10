Nati

Vous voulez faire tirer les pénaltys à Sommer: n'y pensez même pas!

D'après notre sondage, vous souhaitez que Yann Sommer devienne le tireur de pénaltys attitré de la Nati. Mais un expert prévient: c'est une très mauvaise idée.

La Nati a fait match nul 0-0 mercredi soir en Irlande du Nord dans les qualifs pour le Mondial 2022. Mais le score aurait pu être plus favorable pour la Suisse si Haris Seferovic avait transformé son pénalty à la 33e minute.

Murat Yakin, qui ne semble plus faire confiance à Ricardo Rodriguez pour cet exercice, est embêté: il n'a plus de tireur attitré. Alors on vous a demandé quel joueur vous aimeriez voir s'élancer depuis le point des 11 mètres. Et vous avez voté en majorité pour... le …