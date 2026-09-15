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Fitness: Hyrox change ses règles après l'affaire des excréments

Un moment gênant force cette célèbre compétition à changer ses règles

Une athlète a pu terminer les épreuves Hyrox malgré ses excréments apparents, samedi en Chine. Ce manque d'hygiène, qui a mis en danger les autres participants, a entraîné un tollé sur les réseaux sociaux.
15.09.2026, 16:5915.09.2026, 16:59

C'est un bad buzz dont Joanna Wietrzyk se serait bien passée. Des photos et vidéos de l'athlète dans une situation très gênante font le tour des réseaux sociaux depuis ce week-end. Elles montrent l'Australienne en pleine compétition Hyrox à Pékin, samedi, avec les jambes recouvertes de ses propres excréments. La malheureuse a été prise de diarrhée durant ce concours, qui combine course à pied sur tapis et épreuves de musculation et de cardio.

(⚠️ cette image peut heurter la sensibilité)

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Sa diarrhée n'a pas empêché Joanna Wietrzyk de remporter l'Hyrox de PékinImage: getty

Au-delà de la gêne ressentie pour Joanna Wietrzyk, les internautes s'offusquent surtout d'une chose, comme le fait savoir RMC Sport: l'Australienne a pu poursuivre la compétition jusqu'au bout (qu'elle a d'ailleurs gagnée), avec tout le bas du corps et ses chaussures souillées. Tout cela sans que les organisateurs n'interviennent. Le média français précise:

«Des internautes ont souligné que les participants suivants ont été contraints de toucher des tapis, des poignées de traîneaux et des pistes de course contaminés, selon le quotidien officiel chinois Global Times.»

(⚠️ cette image peut heurter la sensibilité)

Surprise
Les excréments de Joanna Wietrzyk ont souillé le sol et le matériel que d'autres participants ont utilisé après elle.Image: Getty

En plus de l'aspect dégoûtant, ces excréments ont mis en danger les autres compétiteurs, à cause du risque de contamination.

Même la TV d'Etat chinoise, CCTV, y est allée de son commentaire sur l'incident en déplorant les «failles réglementaires qui non seulement nuisent à la santé des participants, mais ébranlent le fondement même de l'équité de toute épreuve».

Face à toutes ces critiques, le co-fondateur d'Hyrox, Moritz Fürste, a présenté ses excuses sur son compte Instagram ce lundi. Il faut dire que son entreprise a une réputation à défendre: lancée en 2018 en Allemagne, Hyrox est désormais très populaire chez les adeptes de fitness, y compris en Suisse. La franchise – suivie par un million d'abonnés sur Instagram – organise des compétitions standardisées dans tout le monde. La première sur sol romand aura lieu à Genève, du 9 au 11 octobre 2026. Fürste a écrit:

«Je présente mes excuses à toutes les personnes directement ou indirectement affectées, ainsi qu'à celles qui ont estimé que nous n'avions pas géré la situation comme nous l'aurions dû. Hyrox a commis une erreur en ne réagissant pas immédiatement pendant la course.»

Joanna Wietrzyk termine l'Hyrox de Pékin malgré sa diarrhée (⚠️ cette vidéo peut heurter la sensibilité)

Vidéo: twitter

L'Allemand affirme que de «nouvelles règles et procédures sont désormais en place pour éviter que de telles situations ne se reproduisent». Lundi, Hyrox Chine avait précisé dans un communiqué que c'est justement l'absence de règles pour ce genre de situation qui avait empêché les juges d'intervenir et d'interrompre la compétition, informe RMC Sport.

Les participants et spectateurs de l'Hyrox de Genève, à Palexpo le mois prochain, peuvent donc être rassurés: ils n'auront normalement pas à subir les mêmes désagréments que leurs homologues pékinois.

(yog)

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