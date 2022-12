Une star du ski suisse va prendre sa retraite en janvier

Suicides, infarctus, AVC: la Coupe du monde a de sacrés effets sur votre santé

Les retournements de situation vécus par les supporters durant des compétitions sportives peuvent avoir des conséquences sur leur état physique et psychologique. Parfois pour le pire.

Avec six buts et un dénouement aux tirs au but, les multiples rebondissements ont déjà inscrit le match du dimanche 18 décembre 2022 dans l'histoire. Certains évoquent même «la plus belle des finales de la Coupe du monde». Mais derrière les cris de joie ou les larmes des supporters, les effets de cette compétition peuvent être bien plus graves. Les regards pendus aux crampons des joueurs et les émotions générées par ce stress répété peuvent avoir des conséquences bien réelles sur notre santé.