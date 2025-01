La Suissesse attend toujours sa première victoire en Coupe du monde de l'hiver. image: Getty

Lara Gut-Behrami est confrontée à un immense défi

Son challenge? Remporter le général de la Coupe du monde sans être parvenue à gagner durant toute la première moitié de saison, voire peut-être plus. Sa régularité et le ski de sa principale concurrente font que la Tessinoise conserve ses chances dans la course au gros globe.

Deuxième du super-G de Cortina dimanche, Lara Gut-Behrami a récidivé mardi en géant du côté de Kronplatz, signant au passage son cinquième podium de l'hiver. Or la Tessinoise attend toujours une première victoire en Coupe du monde cette saison, contrairement à une certaine Camille Rast, en haut de la boite à Killington comme à Flachau.

Si la cheffe de file du ski suisse, deux gros globes à son compteur personnel, n'a plus rien à prouver à personne, il ne fait aucun doute, quand on connaît son caractère, que la skieuse de Comano est embêtée par ce succès qui tarde à venir. Lara Gut-Behrami est une perfectionniste. Une athlète qui attend toujours plus d’elle-même. Il n'y a qu'à voir, pour s'en convaincre, la moue qu'elle tirait mardi en franchissant la ligne d'arrivée, pourtant uniquement battue par Alice Robinson.

Cependant, malgré cette victoire qui lui a échappée, la Tessinoise a réalisé à Kronplatz une très belle opération en vue du classement général de la Coupe du monde. Comme Federica Brignone et Sara Hector ont été toutes les deux piégées au même endroit, et que Camille Rast s'est contentée d'une neuvième place, Gut-Behrami s'est replacée de la quatrième à la deuxième position.

Elle ne se trouve plus qu'à 55 points de l'Italienne.

Federica Brignone semble néanmoins – avec ses quatre victoires et six podiums cet hiver – la mieux armée pour décrocher le gros globe de cristal en mars. Sauf qu'avec elle, c'est un peu tout ou rien sur les lattes depuis le début de la saison: des points en grande quantité ou l'abandon, déjà quatre cet hiver.

Le classement provisoire de la Coupe du monde 1. Federica Brignone (639 points)

2. Lara Gut-Behrami (584 points)

3. Camille Rast (562 points)

4. Sara Hector (507 points)

5. Zrinka Ljutic (501 points)

6. Sofia Goggia (421 points)

7. Wendy Holdener (412 points)

8. Lara Colturi (368 points)

9. Alice Robinson (366 points)

10. Cornelia Hütter (363 points)

Ces différents échecs reflètent le ski de la courageuse athlète du Val d'Aoste. Un ski dynamique, agressif et engagé. Jamais l'Italienne ne joue la carte de la sécurité. Le design tigré de son casque exprime d'ailleurs sa combativité. Brignone rugit et ne craint pas d'affronter les pistes qui se présentent à elle, avec cette insouciance et cette vivacité qui la caractérisent.

On aperçoit sur cette photo le tigre dessiné sur le casque de l'Italienne. image: Getty

Brillante techniquement, Lara Gut-Behrami appartient également aux battantes et aux skieuses agressives. Mais elle est aussi adepte des dérives, son péché mignon, et affiche en ce sens moins d'engagement que «Fede». Or cela lui offre une certaine régularité. La Tessinoise a en effet terminé toutes les courses auxquelles elle a pris part cet hiver, son seul abandon – à Sölden en ouverture de la Coupe du monde – étant dû à ce forfait inattendu une heure avant le départ. Sinon, elle n'est sortie que deux fois du Top 10.

Cette régularité permet à Gut-Behrami, seule skieuse parmi les six premières du classement général à ne pas avoir encore gagné cette saison, de se maintenir dans la course au gros globe de cristal. Pourrait-elle en glaner un troisième sans avoir dominé une course de l'hiver? Oui, compte tenu du profil de son adverse directe, pouvant parfois l'amener à ne scorer aucun point.

De gauche à droite: Lara Gut-Behrami, Federica Brignone et Corinne Suter, toutes trois sur le podium du super-G de Cortina.

image: Getty

Cependant, un tel scénario n'a jamais été vu sur le circuit de la Coupe du monde féminine. Il faut remonter aux saisons 1991/1992 et 1992/1993 pour trouver trace de skieuses titrées en ayant peu gagné: Petra Kronberger et Anita Wachter, deux succès chacune l'année de leur sacre.

Souhaitons davantage de succès à Lara Gut-Behrami lors des 13 courses de Coupe du monde restantes, en descente, super-G et géant. Or avec une telle régularité, son premier succès de l'hiver devrait forcément finir par arriver, peut-être même dès ce week-end à Garmisch-Partenkirchen, là où la Tessinoise s'est imposée à quatre reprises en super-G.