Ce dispositif porté par Marco Odermatt a agité Wengen

Au centre des débats ces dernières semaines, les très controversés protège-tibias en carbone, utilisés par certains skieurs dont «Odi», ont encore été la source de discussions animées dans l'Oberland bernois cette semaine, où les spécialistes de vitesse faisaient étape.

Marco Odermatt a remporté samedi la descente de Wengen et signé au passage en 2:22.58 le meilleur temps jamais enregistré au Lauberhorn. Au total, 11 coureurs dont Franjo Von Allmen et Justin Murisier ont effacé des tablettes la marque de Kristian Ghedina établie en 1997.

Le billard proposé par les organisateurs de l'étape bernoise explique cette vitesse sur la mythique classique du mois de janvier. Tout comme cette évolution du tracé à l'entrée du Kernen-S, ayant permis aux purs descendeurs de tailler ce premier virage de géantiste sans donner auparavant un coup de frein.

Mais d'autres éléments ont été régulièrement pointés ces dernières semaines pour justifier la rapidité des athlètes en Coupe du monde, et les nombreuses chutes en conséquence, comme celles ce week-end de Vincent Kriechmayr (entorse du genou) et Blaise Giezendanner (rupture du ligament croisé antérieur).

Parmi eux: l'évolution des lattes, le comportement plus agressif des coureurs et, beaucoup plus surprenant, les protège-tibias en carbone, par exemple portés par Marco Odermatt.



Ils sont depuis longtemps dans le collimateur de la Fédération internationale de ski (FIS), qui avait songé à les «limiter» auprès des jeunes en fin de saison dernière. Or le dispositif est à nouveau au cœur de l'attention cet hiver, notamment depuis la chute à Bormio du Français Cyprien Sarrazin, autre skieur adepte de cet équipement, qui utiliserait un modèle encore plus développé, enveloppant selon Eurosport Deutschland l'ensemble du mollet.

Cyprien Sarrazin avant qu'il ne tombe sur la Stelvio. image: Getty

Les protège-tibias ont-il favorisé son accident? On ne le sait pas et la qualité de la piste italienne est davantage incriminée, d'autant que d'autres athlètes sont tombés au même endroit. Néanmoins, ces protections tibiales ont encore été au centre de discussions animées à Wengen cette semaine, lors d'une «une réunion de crise brûlante» sur la sécurité, impliquant les entraîneurs principaux et l'instance suprême du ski mondial, nous apprend la Kronen Zeitung.

Ce matériel, décrit par Eurosport France comme une languette qui vient prolonger celle de la chaussure, «jusqu'en-dessous du genou», est d'abord un dispositif à vocation médicale, qui permet de solidifier des corps marqués par des blessures antérieures. «Odi» et Cyprien Sarrazin l'utilisent en ce sens, suite à des inflammations au niveau du bas de la jambe pour le Nidwaldien et à une fracture du plateau tibial pour le skieur du Dévoluy.

Or les protège-tibias en carbone sont également portés par certains dans un objectif avoué de performance.

Ils permettraient de tracer des lignes plus directes et agressives dans certaines conditions, «l'enveloppe entourant la jambe offrant une transmission plus précise de l'énergie vers les skis», note L'Equipe. Le dispositif divise ainsi le monde du ski: il y a d'un côté ceux qui sont «pour», soulignant l'aspect médical, de l'autre les «contre», qui jugent cet équipement risqué. C'est le cas de l'entraîneur des Autrichiens Marko Pfeifer qui, à Wengen, s'est clairement opposé à l'utilisation d'un matériel qu'il a décrit dans les colonnes de la Kronen Zeitung comme une «arme miracle» dangereuse.

«Ces inserts en carbone aggravent la situation. Ils s'étendent sur toute la jambe et ont un effet de levier extrême» Marko Pfeifer

Ces propos rappellent ceux d'un certain Hannes Trinkl, directeur des courses de vitesse à la Fédération internationale de ski. «Ce sont comme des chaussettes en matière solide qui empêchent le moindre mouvement du pied dans la chaussure. Cela permet de tracer des lignes incroyables, mais avec une configuration comme celle-ci, vous allez réellement au-delà du bien et du mal», avait-il soufflé plus tôt au début du mois.

Les athlètes se montrent cependant plus ouverts. «Il faut vraiment analyser chaque cas individuellement. Certains athlètes participent à des courses avec une ceinture rénale pour des problèmes de dos. Lindsey Vonn revient à la compétition avec une prothèse de genou. Pourquoi des protections comme celles de Cyprien ou les miennes devraient-elles être interdites?», avait déjà souligné en décembre Marco Odermatt dans le Blick alémanique.

Le Nidwaldien Marco Odermatt ski avec des protections tibiales. Image: KEYSTONE

L'avis de Vincent Kriechmayr cette semaine dans les Alpes bernoises est intéressant, pas seulement parce qu'il a chuté ou qu'il ne porte pas ces protections, au contraire de Marco Odermatt. «Je crois que c'est comme ça dans tous les sports où le matériel est important. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut faire le maximum. La dernière chose que nous voulons? Que la descente devienne une fête d'anniversaire pour enfants», a-t-il déclaré auprès de la Kronen Zeitung avant qu'il ne se blesse. S'il ne cache pas le risque de coupures, Kriechmayr se dit contre l'interdiction du dispositif. «Il y a beaucoup d'athlètes qui se blessent au tibia ou qui ont les pieds abîmés. D'autres disent qu'ils ne peuvent plus skier sans», a concédé en défendant les skieurs le natif de Linz.

On ne sait pas comment la FIS gérera ce dossier. Or nous pouvons nous attendre à des évolutions plus globales concernant la sécurité. «Il n'est pas minuit moins cinq, il est minuit cinq», a déclaré dans l'Oberland bernois Markus Waldner, directeur de la Coupe du monde masculine, comme s'il était temps pour le ski de se réveiller.