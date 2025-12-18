en partie ensoleillé
Ski: Marco Odermatt décroche sa 50e victoire en Coupe du monde

Marco Odermatt a décroché une 50e victoire en Coupe du monde
Marco Odermatt a remporté la descente raccourcie de Val Gardena.image: Keystone

Odermatt franchit un cap symbolique en Coupe du monde

Vainqueur jeudi de la descente raccourcie de Val Gardena, devant son compatriote Franjo von Allmen, Marco Odermatt a décroché un 50e succès en Coupe du monde. Il égale ainsi la légende Alberto Tomba.
18.12.2025, 14:3618.12.2025, 14:51

Et la voilà la 50e! En dominant une nouvelle fois la Saslong, certes raccourcie, Marco Odermatt est entré dans un club très fermé. Il égale Alberto Tomba et n'est plus qu'à quatre victoires d'Hermann Maier, troisième skieur comptant le plus de succès en Coupe du monde.

Cette 50e victoire, «Super Marco» l'a forgée dans le Ciaslat, ce passage mythique qui ressemble un peu à du ski-cross avec ses «rollers». Odermatt est entré avec une vitesse folle et a pu la conserver jusqu'à l'arrivée. Il a toutefois dû attendre un bon moment avant de savourer. La faute au brouillard qui a repoussé le départ de 11h45 à 13h et qui est revenu interrompre la course pendant une bonne demi-heure après le dossard 22.

La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs

Après le triplé en géant à Val d'Isère, la Suisse fête un doublé. Derrière le maître, on retrouve Franjo von Allmen. Le champion du monde a été excellent des Bosses de Chameau au Ciaslat, mais il a concédé un tout petit peu trop de temps à son chef de file. Il signe son 9e podium, le 6e dans la discipline.

La troisième place est revenue à l'éternel Dominik Paris, à seulement 0"19 d'Odermatt et 0"04 de von Allmen. Le Transalpin de 36 ans, vainqueur à Val Gardena en 2023, décroche son 51 podium, le 33e en descente.

Alexis Monney a réussi une course correcte. Il termine 7e à 0"81. Solide sur le haut, il a perdu trop de temps dans les deux derniers secteurs. Marco Kohler apprécie lui les descentes en Italie. En 2023, il avait pris la 8e place sur la Saslong. Cette fois, il a obtenu son quatrième Top 10 avec une belle 9e place, dans le même temps que Christof Innerhofer.

(ats/roc)

