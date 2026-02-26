ciel clair12°
Coupe du monde de ski alpin: les gros enjeux de fin de saison

Les Suisses Malorie Blanc, Marco Odermatt et Camille Rast jouent tous gros en cette fin de saison de Coupe du monde.
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin

La Coupe du monde de ski alpin reprend ce week-end après la parenthèse JO. On fait le point sur les différentes courses aux globes de cristal.
26.02.2026, 18:5426.02.2026, 18:54

Les skieurs suisses ont décroché neuf médailles aux JO (dont huit pour les hommes), étant ainsi de loin les plus décorés. Mais ils n'auront pas le temps de se reposer sur leurs lauriers puisque la Coupe du monde sera de retour dès ce week-end.

Pour aller plus vite
Le programme restantLes globes déjà ou presque déjà attribuésLes disciplines où tout est ouvert«Odi» en pole position en géantGros suspense en slalom messieursLa Suisse en tête

Le programme restant

Chez les messieurs, il reste trois descentes et autant de super-G, ainsi que deux géants et deux slaloms. Les courses reprendront ce week-end en vitesse à Garmisch-Partenkirchen. Les techniciens se retrouveront à Kranjska Gora (7/8 mars) et les adeptes de vitesse à Courchevel (14/15 mars). Tous seront réunis pour les finales prévues à Lillehammer (Kvitfjell/Hafjell) du 21 au 25 mars.

Le programme du week-end
Hommes (Garmisch-Partenkirchen, Allemagne)
- samedi 11h45: descente
- dimanche 11h45: super-G

Femmes (Soldeu, Andorre)
- vendredi 11h00: descente
- samedi 10h15: super-G
- dimanche 10h15: super-G

Les femmes auront deux épreuves de plus, car elles doivent rattraper les courses renvoyées à Zauchensee (super-G) et Crans-Montana (descente). Les spécialistes de vitesse disputeront ainsi trois courses lors des deux prochaines fins de semaine à Soldeu (1 descente, 2 super-G) puis à Val di Fassa (2 descentes, 1 super-G). Les 14/15 mars, les techniciennes se retrouveront à Are avant que toutes ne se rendent en Norvège pour les finales.

Les globes déjà ou presque déjà attribués

Sur les dix globes à attribuer, un seul l'est déjà officiellement. Mikaela Shiffrin est certaine d'avoir celui du slalom depuis fin janvier après un septième succès en huit courses.

En parlant de l'Américaine👇

Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère

Côté masculin, la victoire au classement général devrait revenir pour la cinquième fois consécutive à Marco Odermatt. Avec 587 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen, le Nidwaldien ne risque quasiment rien. Il pourrait mathématiquement assurer le gros globe dès le géant de Kranjska Gora.

Odermatt est aussi idéalement placé dans les disciplines de vitesse. A trois courses de la fin, il mène en descente avec 115 points d'avance sur Franjo von Allmen et avec 158 points en super-G sur l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Un troisième globe en descente et un quatrième en super-G semblent à sa portée.

Marco Odermatt of Switzerland, winner, reacts in the finish area during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Wengen, Switzerland, Saturday, January 17, 2026. (KEYSTO ...
«Odi» va certainement remporter son 5e gros globe consécutif. Image: KEYSTONE

Les disciplines où tout est ouvert

Chez les femmes, tout reste à faire en vitesse, où quatre épreuves restent à disputer. En descente, la blessée Lindsey Vonn mène avec 146 points d'avance sur l'Allemande Emma Aicher. L'Américaine pourrait donc être dépassée par Aicher ou par sa compatriote Kira Weidle-Winkelmann (168 points de retard). Les Italiennes Laura Pirovano (à 193 points), Nicol Delago et Sofia Goggia (à 220) ont encore quelques espoirs.

En super-G, Goggia est en tête avec 60 points d'avance sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson et 90 sur Lindsey Vonn. La Française Romane Miradoli accuse un retard de 99 points sur l'Italienne. Malorie Blanc, qui avait gagné à Crans-Montana, est à 127 points et peut aussi encore rêver de finir en tête.

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans en super-G
Malorie Blanc peut encore rêver de remporter le globe du super-G. image: Keystone

«Odi» en pole position en géant

En géant, Marco Odermatt se trouve aussi en pole position avec 103 points d'avance sur Pinheiro Braathen. Une élimination lors d'un des deux derniers rendez-vous pourrait toutefois relancer la lutte. Mais si tout se passe normalement, le Suisse sera sacré pour la cinquième fois dans la discipline.

Chez les dames, l'Autrichienne Julia Scheib est leader en géant avec 89 longueurs d'avance sur Camille Rast. Pour s'offrir un premier globe, la Valaisanne doit réussir de bons résultats et espérer une contre-performance de sa rivale.

Silver medalist Camille Rast of Switzerland celebrates during the medals ceremony of the women&#039;s alpine skiing slalom race at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on We ...
Camille Rast est toujours en lice pour le globe du slalom géant et même le gros globe. image: Keystone

Il en va de même pour le général, où Shiffrin possède 170 points d'avance sur la Suissesse à douze épreuves de la fin. Toutes deux étant des techniciennes, la décision se fera sur les deux géants et les deux slaloms restant à courir. Emma Aicher n'a pas perdu tout espoir, même avec 449 points de retard. L'Allemande peut se rapprocher en marquant de gros points en vitesse.

Gros suspense en slalom messieurs

Un gros suspense est de mise en slalom messieurs, où sept skieurs différents ont gagné en neuf courses. Champion olympique à Bormio, Loïc Meillard ne fait pas partie des vainqueurs de cet hiver en Coupe du monde. Théoriquement, huit hommes peuvent encore décrocher le globe.

Le Norvégien Atle Lie McGrath est le mieux placé. Remporter le classement de la discipline serait une consolation après sa terrible déception olympique. Mais il ne compte qu'un point d'avance sur Pinheiro Braathen. Le Français Clément Noël (17 points de retard) et le Norvégien Timon Haugan (53) restent en embuscade.

Le craquage de McGrath aux JO👇

Le rival de Loïc Meillard craque complètement

La Suisse en tête

Les chances sont bonnes pour que la Suisse s'adjuge pour la quatrième fois consécutive le classement par nations. L'avance sur le traditionnel rival autrichien se monte à 629 points. (ats/yog)

Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Lors des JO, Jutta Leerdam s'était faite remarquer en dézippant le haut de sa tenue. Cette fois, c’est sa combinaison qui est au centre de l'actualité.
Le Comité olympique néerlandais a mis aux enchères la tenue portée par la championne olympique du 1000m en patinage de vitesse. La combinaison, mise en vente sur la plateforme «matchwornshirt», suscite un vif intérêt: en début de semaine, la plus haute enchère dépassait déjà les 7000 euros.
L’article