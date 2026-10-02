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Il n’y aura pas de Mondiaux de ski en 2028

FILE - Newly chosen president of the International Ski and Snowboard Federation (FIS) Alexander Ospelt speaks during the 57th International FIS Congress 2026 in Belgrade, Serbia, June 11, 2026. (AP Ph ...
Alexander Ospelt, président de la Fédération internationale de ski (FIS)Keystone

Il n’y aura pas de Mondiaux de ski en 2028

Le nouveau président de la FIS, Alexander Ospelt, a dressé un bilan financier alarmant jeudi lors de la réunion du Conseil à Genève. L’idée de Championnats du monde en 2028 a toutefois été rejetée.
02.10.2026, 07:4502.10.2026, 07:45

Les bilans de la FIS affichent actuellement un déficit structurel de plusieurs millions. Selon les chiffres présentés jeudi à Genève lors de la réunion du Conseil, la FIS reste certes sans dette et solvable, mais ses fonds propres ont chuté de près de 50%.

Sous l'égide de l’ancien président Johan Eliasch entre 2021 et 2025, ceux-ci sont passés de 81 à 43 millions de francs. Ces chiffres alarmants ont incité le nouveau président de la FIS, Alexander Ospelt, à agir immédiatement.

Le ski se déchire autour de ses Mondiaux
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«La FIS traverse une phase critique qui exige une action immédiate et résolue. Le Conseil de la FIS a approuvé toutes les mesures structurelles et financières nécessaires, qui vont désormais être élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les fédérations nationales de ski et d’autres partenaires», a déclaré Ospelt, citant comme objectifs le rétablissement de la discipline financière et la reconstruction de la viabilité financière.

Opposition d'Odermatt et de Von Allmen

Ospelt, qui s’est imposé de justesse face à Eliasch lors de l’élection présidentielle en juin, entend notamment redresser la situation en réduisant considérablement les frais de personnel et d’administration. Les erreurs stratégiques commises ces dernières années doivent être corrigées ou annulées.

Ospelt souhaite à l'avenir générer davantage de recettes grâce à l’organisation de championnats du monde annuels. Ses projets en la matière se heurtent à l’opposition, notamment de Marco Odermatt et de Franjo von Allmen.

Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
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Il n’y aura pas de Championnats du monde supplémentaires à court terme. Le Conseil de la FIS a en effet décidé de rejeter l’idée de Championnats du monde en 2028. Il a cependant été réaffirmé que l’on s’en tenait au concept d’un événement majeur supplémentaire à partir de 2032. (jzs/ats)

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