La course a par ailleurs été interrompue plus de trente minutes juste avant le départ de Michelle Gisin (17e samedi), en raison d’une autre chute sévère: celle de Nina Ortlieb. L'Autrichienne a été évacuée en luge avant d'être héliportée. Elle souffre d'une fracture à la jambe droite, a détaillé sa fédération.

La descente organisée samedi, et à laquelle Tereza Nova n'a pas pu participer, a été remportée par Federica Brignone en feu cette saison, avec un centième d'avance sur sa compatriote Soffia Goggia et 19 sur la Schwytzoise Corinne Suter. Avec cette victoire, l'Italienne, qui enchaîne les podiums et les succès cet hiver, confirme qu’elle est l’une des grandes favorites pour le globe du classement général de la Coupe du monde.

Sierre-Zinal va changer le mode d’attribution des dossards

La célèbre épreuve valaisanne, dont la prochaine édition se disputera le 9 août, permettra aux coureurs de la région de s'inscrire en priorité.

Celles et ceux qui s'alignent sur une compétition de course à pied ont de plus en plus l'impression de participer à deux épreuves, dont la première consiste simplement à obtenir un dossard. Il faut souvent s'armer de patience pour valider son inscription et, parfois, avoir un peu de chance. C'est le cas notamment pour participer à la course Sierre-Zinal. «Il est devenu très difficile de décrocher un dossard», écrit Le Journal de Sierre dans sa dernière édition.