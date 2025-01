Lara Gut-Behrami débloque son compteur

Sierre-Zinal va changer le mode d’attribution des dossards

La célèbre épreuve valaisanne, dont la prochaine édition se disputera le 9 août, permettra aux coureurs de la région de s'inscrire en priorité.

Celles et ceux qui s'alignent sur une compétition de course à pied ont de plus en plus l'impression de participer à deux épreuves, dont la première consiste simplement à obtenir un dossard. Il faut souvent s'armer de patience pour valider son inscription et, parfois, avoir un peu de chance. C'est le cas notamment pour participer à la course Sierre-Zinal. «Il est devenu très difficile de décrocher un dossard», écrit Le Journal de Sierre dans sa dernière édition.