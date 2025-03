Une maladresse a pénalisé Lara Gut-Behrami

La Tessinoise a déclenché le chrono trop tôt, samedi lors de la première manche du géant d'Are. Cela lui a coûté très cher.

Les téléspectateurs ont été surpris, samedi matin, en voyant que Lara Gut-Behrami avait perdu près d'une demi-seconde lors du premier inter de la première manche du géant d'Are. Que s'était-il donc passé pour que la Tessinoise, qui n'avait pas fait de faute majeure sur les premières portes, ait laissé autant de temps en route?

La réponse est venue de Florian Lorimier, le préparateur physique de plusieurs skieuses suisses. Le Neuchâtelois était devant sa télévision et a remarqué quelque chose qui avait échappé à tout le monde:

Lara Gut-Behrami avait commis une toute petite erreur dans le portillon de départ.

Selon Lorimier, cité par la RTS, la skieuse a poussé la baguette qui déclenche le chrono un tout petit peu avant de partir, ce qui peut expliquer le temps perdu sur le haut du parcours.

On a aussitôt revu les images et en effet, on constate que le tibia droit de la Tessinoise a touché la baguette avant le premier coup de bâton.

Ce sont ainsi quelques précieux dixièmes qui se sont envolés au départ, et que la 2e du classement général de la Coupe du monde n'a jamais pu rattraper.

Lara Gut-Behrami figure au 13e rang du premier tracé à 1'26 de l'Italienne Federica Brignone, qui pourrait accroître son avance au sommet de la hiérarchie mondiale et devenir à 34 ans la skieuse la plus âgée à remporter le gros globe de cristal en fin de saison.

Les autres Suissesses n'ont pas joué les premiers rôles non plus samedi matin: Camille Rast est 11e et Wendy Holdener 16e. La deuxième manche débutera à 12h20.