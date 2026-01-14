Jordan Smith (médaillon) a battu Jannik Sinner mercredi à Melbourne. image: watson

Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie

Après deux ans d'invincibilité à Melbourne, l'Italien a subi une défaite surprise ce mercredi. Mais dans un tableau au format très particulier.

Invaincu à l'Open d'Australie depuis deux ans, Jannik Sinner a vu sa superbe série prendre fin ce mercredi. Pire: le numéro 2 mondial a perdu à Melbourne contre... un amateur, l'Australien Jordan Smith.

Mais que les fans de l'Italien se rassurent: il est toujours en lice pour un troisième sacre consécutif. Car sa défaite n'a pas eu lieu dans le tableau principal, mais dans un mini-tournoi insolite organisé dans le cadre du Grand Chelem australien: le Million Dollar One Point Slam.

Jordan Smith (à gauche) a créé la surprise contre Jannik Sinner à Melbourne. image: getty

Le concept? Un match joué sur un seul point. Avec le serveur (une seule balle) tiré au sort. Dans un tableau à élimination directe (l'appelation n'a jamais aussi bien porté son nom...) de 48 joueurs, mélangeant pros, amateurs, hommes et femmes. Et avec un chèque d'un million de dollars australiens (535 000 francs suisses) pour le vainqueur.

Et il y a eu une sacrée surprise pour cette première édition: malgré la présence de stars du tennis (Sinner, Alcaraz, Medvedev, Zverev, Kyrgios, Swiatek, Anisimova ou encore Sakkari), c'est ce même amateur, Jordan Smith, qui a remporté le tournoi!

L'Australien de 29 ans – qui a battu la Taïwanaise Joanna Garland (WTA 117) en finale – empoche du même coup le pactole. «Je n'ai pas de mots. C'est incroyable», a déclaré le lauréat après sa victoire. Il a précisé qu'il utiliserait cet argent pour construire une maison avec sa petite amie.

Jordan Smith a remporté le One Point Slam et un million de dollars australiens. image: x

Un «concept parfait» pour le spectacle

Ce tournoi insolite, dont les vidéos font le buzz sur les réseaux sociaux, a visiblement beaucoup plu aux fans de tennis et aux participants. Le compte Tennis Legend, qui liste les points forts, s'enthousiasme par exemple:

«Le stress du match sur un point. Des qualifications pour les amateurs (qui jouent très bien). Des entraîneurs et des anciens joueurs (réd: Marat Safin a participé) qui peuvent se qualifier. Les stars qui jouent. Les femmes qui peuvent battre les hommes. Le concept est parfait.»

Oui, en jouant tout sur un seul point, la pression est encore plus forte. Et le suspense d'autant plus haletant. Sur un échange, presque n'importe qui peut battre une star. Rien de plus croustillant pour le public!

On détaillait le format ici👇 L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public

Même les meilleurs joueurs du monde ont été pris par la tension, malgré l'ambiance bon enfant sur le court. «Je crois que je n'ai jamais été aussi nerveux de ma vie!», a confié Frances Tiafoe. Carlos Alcaraz, détenteur de six titres du Grand Chelem mais battu sur un amorti complètement raté au 3e tour contre Maria Sakkari, a osé la comparaison:

«J’ai un peu l’impression de jouer une finale de Grand Chelem en ce moment»

Même l'imperturbable et expérimenté Jannik Sinner (quatre Majeurs à son compteur) a ressenti cette pression:

«Vous ne pouvez pas imaginer mon rythme cardiaque en ce moment, je dirais qu'il est à environ 200 battements par minute!»

Cette nervosité a eu raison de lui: il a envoyé son service dans le filet au 3e tour contre Jordan Smith.

Le point perdu par Sinner, en vidéo Vidéo: watson

L'Australien a, lui, parfaitement géré cette pression. C'est d'autant plus remarquable que ce tournoi s'est joué devant les tribunes pleines de la mythique Rod Laver Arena et des millions de téléspectateurs. Autrement dit: des conditions totalement inhabituelles pour ce tennisman amateur, qui s'est qualifié en tant que champion de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud et a été 1141e mondial en 2023.

Tactiquement aussi, ce Million Dollar One Point Slam a été intéressant à regarder: avec une seule balle, les joueurs assurent-ils leur service ou prennent-ils le risque de claquer un ace? Et dans l'échange, attendent-ils la faute de l'adversaire ou tentent-ils, eux, un coup gagnant? On a par exemple vu Alexander Zverev être trop passif contre Joanna Garland et finalement perdre le point. La gestion des points et la dynamique du duel sont totalement différentes que lors d'un match normal.

Malgré leur élimination précoce ce mercredi, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz restent les grands favoris pour cet Open d'Australie. Là où ça compte vraiment pour eux. De son côté, Jordan Smith gardera assurément toute sa vie un superbe souvenir de ce 14 janvier 2026.