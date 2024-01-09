City battu ++ Marquez en pole

Manchester City battu à domicile Le Manchester City de Pep Guardiola a subi la loi de Tottenham samedi Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a totalement manqué son affaire pour son premier match à domicile de la saison en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 2-0 devant Tottenham.

Facile vainqueur de Wolverhampton (4-0) une semaine plus tôt, City a cédé sur des réussites de Brennan Johnson (35e) et de João Palhinha (45+2e). Inoffensifs, les Skyblues n'ont que très rarement inquiété le portier des Spurs Guglielmo Vicario en deuxième mi-temps, ne cadrant que 2 tirs au total.

A noter que Manuel Akanji, qui était resté sur le banc à Wolverhampton, ne figurait cette fois-ci même pas sur la feuille de match côté Manchester City. Un départ du défenseur international suisse semble inévitable.



MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie Marc Marquez a gagné son 7e sprint consécutif samedi en Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Marc Marquez (Ducati) a poursuivi sur sa lancée en MotoGP. Auteur du doublé sprint/course principale lors des six précédents Grands Prix, l'Espagnol a remporté le sprint du GP de Hongrie samedi.

Auteur de sa 74e pole position quelques heures plus tôt, Marc Marquez a survolé comme souvent les débats. Intouchable depuis début juin, le leader du championnat du monde a devancé de 2''095 son dauphin italien Fabio Di Giannantonio à l'issue du 13e tour sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a ainsi fêté sa 13e victoire en 14 sprints disputés depuis le début de la saison, la 7e de suite. Son seul échec dans la spécialité a été enregistré à la fin mai en Grande-Bretagne, où il avait terminé 2e derrière son frère cadet Alex Marquez.

Marc Marquez creuse donc un peu plus l'écart au championnat du monde. Sa marge sur son plus proche poursuivant, son frère Alex, seulement 8e samedi, est désormais de 162 unités. Troisième du classement des pilotes, Francesco Bagnaia n'a pas marqué de point et pointe à 219 longueurs de Marc Marquez.



Leila Wandeler rejoint West Ham Leila Wandeler a signé pour 3 ans à West Ham Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Leila Wandeler quitte Lyon pour tenter sa chance en Premier League anglaise.

La jeune attaquante fribourgeoise de 19 ans a signé un contrat de trois ans avec West Ham United, a annoncé samedi le club londonien.

"Je suis très heureuse de signer avec West Ham United", a déclaré l'internationale suisse, citée dans le communiqué du club. "C'est un grand moment pour moi, si tôt dans ma carrière: déménager à Londres, ma ville préférée au monde, et jouer dans la meilleure ligue contre des équipes de grande qualité."

Leila Wandeler fut l'une des révélations de l'Euro côté suisse, avec trois apparitions face à l'Islande, à la Finlande puis lors du quart de finale perdu face à l'Espagne. A West Ham, elle retrouvera une autre attaquante suisse, Seraina Piubel, laquelle n'avait pas été retenue pour l'Euro à domicile.



MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position Marc Marquez a décroché la pole position du GP de Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de MotoGP.

L'Espagnol, leader du championnat du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les Italiens Marco Bezzecchi et Fabio Di Ginannantonio samedi.

Intouchable depuis juin avec six doublés course sprint-Grand Prix consécutifs, Marc Marquez a encore écrasé la concurrence sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale Budapest.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a décroché sa 74e pole de sa carrière en devançant de 0''290 son dauphin Marco Bezzecchi. Les quatrième et cinquième rangs sur la grille seront par ailleurs aussi occupés par des pilotes italiens, Enea Bastiannini et Franco Morbidelli.



Combinaisons manipulées: Lindvik et Forfang suspendus trois mois Johann André Forfang (à gauche) et Marius Lindvik sont suspendus pour 3 mois Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les sauteurs à ski Marius Lindvik et Johann André Forfang ont écopé d'une suspension de trois mois.

Les deux Norvégiens sont sanctionnés dans le cadre du scandale de manipulation des combinaisons mis au jour lors des Championnats du monde de Trondheim 2025.

Les responsables de la Fédération internationale (FIS) et sa commission d'éthique se sont mis d'accord sur cette peine. Lindvik et Forfang ont accepté la sanction. La durée de la suspension leur permettra d'être à nouveau présents au début de l'hiver 2025/26, avec les Jeux olympiques comme point d'orgue.

Lindvik et Forfang ont déjà dû observer une pause de trois semaines après le scandale des Mondiaux. Le temps déjà purgé sera déduit des trois mois. Une exclusion a posteriori des Championnats du monde 2025 n'a pas été évoquée.

Le scandale des combinaisons manipulées des sauteurs norvégiens avait assombri ces Mondiaux. Des vidéos filmées et publiées anonymement montraient comment des responsables de l'équipe nationale avaient modifié des combinaisons de compétition de manière non autorisée. Une couture avait été ajoutée pour assurer une meilleure stabilité dans les airs.

38 témoins interrogés Trois membres de l'encadrement et cinq sauteurs avaient été provisoirement suspendus pendant les Mondiaux. Après l'enquête du bureau d'éthique indépendant - 38 témoins interrogés et 88 pièces à conviction examinées - Marius Lindvik et Johann André Forfang ont été sanctionnés. Tous deux ont reconnu qu'ils auraient dû examiner les adaptations et poser des questions à ce sujet. Mais on ne leur reproche pas d'être réellement au courant des manipulations.

La chaîne norvégienne TV2 a annoncé récemment que l'entraîneur en chef Magnus Brevig, qui a entre-temps été démis de ses fonctions, et deux assistants également mis à pied seraient suspendus pour une durée de 18 mois.



Miranchuk quitte Sion pour le Dynamo Moscou Anton Miranchuk quitte Sion et rentre en Russie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Anton Miranchuk quitte comme prévu le FC Sion. Le club valaisan a confirmé samedi qu'un accord avait été trouvé avec le Dynamo Moscou pour un transfert du milieu offensif russe de 29 ans.

Miranchuk n'aura donc fait qu'un bref passage à Tourbillon, contribuant néanmoins grandement au maintien de Sion en Super League au printemps dernier. Il était arrivé en septembre 2024 en provenance du Lokomotive Moscou.



Reto Berra rebondira à... Kloten Reto Berra jouera à Kloten dès la saison 2026/27 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26. Le gardien zurichois s'est engagé pour deux ans à Kloten, ont annoncé les Flyers samedi matin.

L'ancien international succédera donc devant le filet de Kloten au futur gardien de Fribourg-Gottéron Ludovic Waeber, dont le transfert avait été annoncé la veille par les Dragons. "Son expérience nous apportera de la stabilité", se réjouit le directeur sportif Ricardo Schödler, cité dans le communiqué. "Il aura aussi un rôle important à tenir dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet", les deux jeunes gardiens de l'effectif de Kloten.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.



Le tirage au sort aura lieu en décembre à Washington Le tirage au sort du Mondial 2026 aura lieu à Washington, a annoncé Donald Trump Image: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord aura lieu à Washington le 5 décembre, a annoncé vendredi Donald Trump.

Le président américain s'est pris de passion pour cette compétition, au point de demander à en conserver le trophée.

C'est "probablement le plus grand événement sportif", a-t-il déclaré, arborant une casquette rouge frappée du slogan "Trump a eu raison sur tout". Il a précisé que le tirage au sort se déroulerait au Kennedy Center, grande salle de spectacle de la capitale américaine dont il a récemment pris les commandes.

Le dirigeant de 79 ans, féru de sport, a fait cette annonce dans le Bureau ovale au côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, invité plusieurs fois à la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir du milliardaire, avec lequel il entretient une excellente relation.

Gianni Infantino n'est pas venu les mains vides: il avait apporté le légendaire trophée de la compétition, qui se tiendra aux Etats-Unis avec aussi des matchs au Canada et au Mexico. Il a invité Donald Trump, visiblement ravi, à s'en saisir.

Je peux la garder? "C'est seulement pour les gagnants, et comme vous êtes un gagnant vous pouvez aussi la toucher", a dit le patron de la FIFA. "Je peux la garder?", a demandé Donald Trump, jugeant que le trophée compléterait bien la décoration du Bureau ovale, qu'il a couvert d'ornements dorés de toutes sortes. "C'est une belle pièce d'or", a-t-il commenté sur un ton approbateur

Il conserve d'ailleurs dans son bureau un trophée de la Coupe du monde des clubs, qui a eu lieu aux Etats-Unis en début d'été.

Gianni Infantino a aussi remis au président américain une réplique géante d'un ticket pour la finale du Mondial, à New York, le 19 juillet 2026. "Rang 1, siège 1", peut-on lire sur ce ticket portant le numéro "45/47", en référence aux deux mandats de Donald Trump, 45e et 47e président des Etats-Unis.

Le Kennedy Center, où aura lieu le tirage au sort, est une grande salle de spectacle de Washington, et c'est désormais un lieu emblématique de la reprise en main par Donald Trump du milieu de la culture, qu'il accuse de dérive progressiste.

Il est devenu le président de cette institution, et, en plus d'avoir son mot à dire sur la programmation, entend y mener de grands travaux d'embellissement, comme à la Maison Blanche et dans les rues de la ville de Washington.

Poutine Donald Trump, qui a lancé une dure offensive anti-immigration aux Etats-Unis, a néanmoins assuré qu'il serait "très facile" pour la plupart des fans de foot de venir pour la Coupe du monde.

Mais ce sera "évidemment un petit peu plus difficile" pour les ressortissants de certains pays, a-t-il ajouté. Son gouvernement a interdit l'entrée aux voyageurs venus de 12 pays dont l'Afghanistan, Haïti et l'Iran.

Donald Trump a aussi déclaré de manière assez étonnante que le président russe Vladimir Poutine, qui en a selon lui "très envie", "pourrait venir ou ne pas venir" assister au Mondial 2026 - compétition dont la Russie est exclue, à cause de l'invasion de l'Ukraine.

Le président américain, après avoir fouillé dans les tiroirs de son bureau, a sorti une photo le montrant en compagnie du dirigeant russe il y a une semaine, pendant leur rencontre en Alaska. Il a indiqué que Vladimir Poutine la lui avait fait parvenir, et a précisé qu'il la signerait pour lui.



Kym et Riedi peuvent y croire avant leur 1er tour Leandro Riedi aura un coup à jouer dans son 1er tour à New York Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) peuvent tous deux espérer s'offrir un premier succès en Grand Chelem lors de l'US Open 2025.

Issus des qualifications, l'Argovien et le Zurichois ont hérité d'adversaires abordables au 1er tour du tableau principal.

Présent pour la première fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, Jérôme Kym en découdra dès dimanche - aux alentours de 20h30 heure suisse - avec Ethan Quinn (ATP 81). L'Argovien (22 ans) se mesurera pour la première fois à l'Américain de 21 ans, 16e de finaliste du dernier Roland-Garros.

Le Zurichois Leandro Riedi, sorti au 1er tour du récent Wimbledon pour son baptême du feu dans un Majeur, entrera quant à lui en lice lundi à Flushing Meadows. Son adversaire sera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 64), un joueur bien plus à l'aise sur terre battue que sur dur. Il s'agira également du premier duel entre les deux hommes.

Trois des quatre Suissesses en lice à New York joueront par ailleurs leur 1er tour dimanche. Jil Teichmann (WTA 85) se frottera à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Rebeka Masarova (WTA 109) défiera la tenante du titre et no 1 mondial Aryna Sabalenka dans le stade Arthur Ashe, aux alentours de 20h. Quant à Belinda Bencic (WTA 18), elle démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en "night session".



Lausanne a réalisé un "grand match" face au Besiktas Le Lausanne-Sport a réalisé un "grand match" jeudi soir dans une ambiance rarement vue au stade de la Tuilière. Le retour du LS sur la scène européenne, qui pourrait se prolonger, est déjà un succès.

En tenant en échec le Besiktas jeudi devant son public (1-1), un club seize fois champion de Turquie et habitué des Coupes d'Europe, le LS a montré qu'il n'usurperait pas une potentielle place en phase de ligue de la Conference League. Si la faiblesse de ses précédents adversaires, le Vardar Skopje et le FK Astana, avait pu laisser planer un léger doute sur les capacités réelles des hommes de Peter Zeidler, la performance réalisée jeudi face aux Stambouliotes a écarté toute interrogation.

"On a réussi un très bon match. On aurait même pu le gagner avec un peu plus de réussite. Je regrette juste qu'on ait pris ce but avant la mi-temps (réd: 1-0 du Kosovar Milot Rashica à la 45e)", a déclaré Zeidler à l'issue de la première manche de ce barrage décisif. "A mi-parcours, c'est une égalité parfaite. On aura notre chance au match retour contre un grand club. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas à Istanbul pour faire du tourisme", a-t-il ajouté.

L'entraîneur allemand, qui a pris les rênes du LS cet été après le départ de Ludovic Magnin pour le FC Bâle, peut déjà se satisfaire d'avoir emmené ses hommes si près d'une qualification. Une réalité loin d'être évidente le 23 juin dernier lorsque l'ancien mentor du FC Saint-Gall rencontrait son groupe pour la première fois. "Je suis content, mais pas encore fier. Je serai fier si on se qualifie", a-t-il toutefois lâché, conscient que le plus dur reste à venir.

Aussi sur pelouse naturelle Les Lausannois espèrent suivre l'exemple de Young Boys, qui avait remporté son barrage de Ligue des champions l'an dernier en battant Galatasaray 1-0 à Istanbul. Les Bernois avaient bien montré que leur succès 3-2 à l'aller n'était pas simplement dû à leur terrain synthétique, auquel ne sont pas habitués les cadors européens.

Celui de la Tuilière a d'ailleurs largement animé les discussions d'après-match jeudi, notamment du côté du Besiktas. "C'était un match typique de synthétique, avec une balle qui bouge vite et beaucoup de contre-attaques. Le public a probablement apprécié", a estimé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des "Aigles Noirs".

Des journalistes turcs ont également demandé à Zeidler comment ses joueurs allaient s'en sortir sans leur maître atout lors du match retour. "On peut aussi jouer au football sur une pelouse naturelle. Vous allez le voir la semaine prochaine", a répondu l'Allemand, non sans une certaine dose de malice.

Le droit d'y croire Au Besiktas Stadium, les Lausannois devront s'attendre à une ambiance qui surpassera sans doute celle de ce jeudi à la Tuilière, qui était déjà remarquable. "D'après les rumeurs c'est assez chaud là-bas. Ce sera à nous de faire le boulot sur le terrain", a relevé Karim Sow, promu titulaire depuis le départ de Noë Dussenne.

"On a fait un grand match et j'estime qu'on leur a été supérieurs. On les a regardés dans les yeux et il va falloir faire la même chose la semaine prochaine, tout simplement", a poursuivi l'arrière de 22 ans, qui a largement dominé dans les airs l'attaquant anglais Tammy Abraham, recrue phare du mercato estival du Besiktas.

A ses côtés, Bryan Okoh, de retour à Lausanne cet été après six ans passés en Autriche, s'affirme comme le nouveau patron de la défense lausannoise. Son égalisation du genou droit à la 83e, qui a offert au LS le droit d'y croire, est venue couronner une performance de choix.

Une performance qu'il faudra rééditer voire surpasser jeudi prochain si les Vaudois entendent disputer six rencontres européennes supplémentaires cet automne. Exempté de Super League ce week-end (comme Servette, YB et Bâle), le LS doit en profiter pour récupérer après un enchaînement de matches - un tous les 3-4 jours depuis le 24 juillet - qui a laissé des traces. Et pour préparer au mieux une rencontre susceptible de replacer pour de bon Lausanne sur la carte du football européen.



Super League: Thoune pour la passe de quatre Le menu de week-end est des plus légers en Super League, avec seulement trois matches programmés. L'unique rencontre prévue samedi oppose Zurich à Thoune.

Le FCZ accueille le promu bernois dès 18h au Letzigrund. Les Zurichois ont cueilli leur premier succès de la saison en championnat il y a deux semaines à Lausanne. Ils n'ont perdu qu'un seul des neuf derniers duels livrés en Super League face à Thoune, le dernier affrontement remontant certes à l'exercice 2019/20.

Mais Thoune a le vent en poupe. En s'imposant à Lucerne lors de la 3e journée, les hommes de Mauro Lustrinelli sont devenus le premier promu de l'histoire à remporter ses trois premiers matches de la saison en Super League. Avec 9 points à leur compteur, ils ont d'ailleurs déjà fait aussi bien que lors de l'ensemble du 1er tour de la saison 2019/20, laquelle s'était conclue sur leur relégation.



Vingegaard favori de la Vuelta en l'absence de Pogacar Le Tour d'Espagne débute samedi à Turin. En l'absence de Tadej Pogacar, le rôle de favori revient à Jonas Vingegaard, qui devra toutefois se méfier d'une Team UAE extrêmement compétitive.

Deux Suisses seront engagés sur les routes de la Vuelta: l'Argovien Fabio Christen, qui participe à son premier Tour de trois semaines à l'âge de 23 ans, et le rouleur thurgovien Stefan Küng, qui a remporté l'an dernier sa tant attendue première victoire d'étape dans un Grand Tour lors du contre-la-montre final à Madrid.

Cette année encore, Küng trouvera un terrain de jeu favorable lors de la 18e des 21 étapes avec un "chrono" plat de 27,2 kilomètres tracé autour de Valladolid. Il tentera de prendre confiance, dix jours avant de disputer le contre-la-montre des Mondiaux de Kigali. Christen sera quant à lui avant tout au service de son leader Tom Pidcock au sein de la formation suisse Q36.5.

Pogacar et d'autres absents Son plus grand rival s'accorde un peu de repos, et sa propre équipe ne pourrait pas être mieux composée: Jonas Vingegaard aborde cette Vuelta dans la peau d'un vainqueur en puissance, et sans arrière-pensée puisqu'il a renoncé à s'aligner lors des championnats du monde au Rwanda.

"Je suis ici pour la victoire finale et avec cette équipe, c'est un objectif réaliste. Je suis prêt et j'aimerais partir tout de suite", a déclaré cette semaine le double vainqueur du Tour de France, qui se voit offrir sous le soleil espagnol la possibilité de remporter un grand Tour cette année.

Le Danois n'avait rien pu faire face à Tadej Pogacar il y a un peu plus d'un mois sur le Tour de France, se contentant d'un 2e rang. La route vers la victoire finale semble dégagée pour lui. D'autant plus que le vainqueur sortant Primoz Roglic, le double champion olympique Remco Evenepoel (lauréat de la Vuelta 2022) et le 3e du Tour Florian Lipowitz ont eux aussi renoncé à cette Vuelta.

Deux atoutes pour la Team UAE Jonas Vingegaard s'est quant à lui préparé consciencieusement pour son dernier grand rendez-vous de la saison. Et il peut compter, comme en juillet en France, sur ses principaux lieutenants, les Américains Matteo Jorgenson et Sepp Kuss. Un Sepp Kuss qui avait lui-même remporté la Vuelta en 2023.

A l'époque, Vingegaard s'était montré généreux et avait mis de côté ses ambitions personnelles de victoire lors de la dernière semaine de course pour finalement se contenter de la 2e place finale. Mais il ne faut pas s'attendre à un tel scénario cette fois-ci.

Le plus grand danger pour lui devrait venir de la Team UAE qui, en l'absence de Tadej Pogacar, aligne deux leaders: l'Espagnol Juan Ayuso, 3e et 4e des deux dernières éditions de la Vuelta, et le Portugais João Almeida, auteur cette année du doublé Tour de Romandi/Tour de Suisse.

Les occasions de bousculer Vingegaard seront nombreuses pour le duo de choc d'UAE. Plus d'une demi-douzaine d'arrivées en montagne, dont le fameux Angliru avec des pentes allant jusqu'à 23,5%, seront ainsi à parcourir jusqu'à l'ultime étape du 14 septembre à Madrid. Il ne restera pas grand-chose pour les sprinters.



Bundesliga: le Bayern Munich écrase Leipzig 6-0 Harry Kane inscrit l'un de ses trois buts de la soir閑 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a parfaitement réussi son départ en Bundesliga. Lors du match d'ouverture à domicile, le champion en titre a largement dominé le RB Leipzig 6-0.

Les Bavarois ont exploité leur gros potentiel offensif. Les attaquants Olise (27e/42e). Diaz (32e) et Kane (64e/74e/78e) ont fait voler en éclats la défense des visiteurs.



US Open: Riedi et Kym sortent victorieux des qualifications Leandro Riedi: l'US Open, c'est par là Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi (ATP 436) s'est qualifié pour la première fois pour le tableau principal de l'US Open. Il a battu l'Américain Garrett Johns (ATP 303) 7-6 (7/5) 6-4 au 3e tour des qualifications.

Le Zurichois âgé de 23 ans disputera ainsi le deuxième Grand Chelem de sa carrière, après avoir été battu dès le 1er tour à Wimbledon cet été. Handicapé par plusieurs blessures, il n'a repris la compétition que depuis le mois de mai.

Jérôme Kym (ATP 176) sera lui aussi présent dans le tableau principal. L'Argovien de 22 ans a dominé le Chinois Yibung Wu (ATP 178) 6-3 6-2 pour sortir des qualifications. Lui aussi disputera l'US Open pour la première fois de sa carrière.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) a pour sa part échoué au dernier obstacle. Le Zurichois s'est incliné en deux manches 6-3 6-2 contre l'Américain Zachary Svajda (ATP 143)

