Enorme chrono sur 100 m haies ++ Les Warriors au match 7

Commotion cérébrale pour le gardien de Heidenheim Kevin Müller Le gardien de Heidenheim Kevin Müller souffre d'une commotion cérébrale Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le gardien de Heidenheim Kevin Müller "a subi une commotion cérébrale" après un violent choc vendredi soir contre Bochum lors de la 32e journée de Bundesliga, a annoncé son club samedi. A la 49e minute de la rencontre, Kevin Müller a percuté le joueur de Bochum Ibrahima Sissoko dans un duel aérien, et est resté inerte sur la pelouse. Il "est resté inconscient après la collision", a indiqué samedi le club du sud de l'Allemagne. Il a reçu des soins médicaux sur la pelouse de la Voith-Arena pendant une dizaine de minutes "et a ensuite été transporté sur un brancard. On ne sait pas combien de temps Kevin Müller sera absent", a ajouté le FCH. Müller a été remplacé par Frank Feller, qui a permis à son équipe de prendre le point du match nul (0-0), précieux dans la course au maintien, permettant de garder un concurrent direct à quatre points. Heidenheim occupe la 16e place, celle de barragiste, avec 26 points contre 22 pour Bochum, lanterne rouge de Bundesliga, à deux journées de la fin de la saison.

Russell signe le 2e chrono de l'histoire sur 100 m haies Masai Russell a sign Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK La championne olympique Masai Russell a signé le 2e meilleur chrono de l'histoire du 100 m haies vendredi lors de la deuxième étape du Grand Slam Track à Miami. L'Américaine a profité d'un vent à la limite de la légalité (+2 m/s) pour réaliser 12''17. Masai Russell a devancé sa compatriote Tia Jones, qui a quant à elle réussi en 12''19 le 3e chrono de tous les temps. Les deux athlètes se sont approchées du record du monde de la Nigériane Tobi Amusan, qui avait couru en 12''12 à Eugene en juillet 2022. "Je ne m'attendais pas à ça. Ça montre à quel point je peux aborder avec envie le reste de la saison. Je suis heureuse d'avoir signé avec Grand Slam, de faire partie de cette ligue et de m'emparer du record des Etats-Unis", a déclaré Masai Russell. Ce 100 m haies dames, discipline dans laquelle s'illustre la Bernoise Ditaji Kambundji, était la première course de cette deuxième étape du Grand Slam Track. L'avant-meeting a été marqué par l'arrestation jeudi soir à l'hôtel du double médaillé olympique du 100 m Fred Kerley, accusé d'agression avec coups et blessures.

Les Warriors poussés au 7e match par Houston La joie des Rockets, qui pourront jouer un match 7 à domicile face aux Warriors Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. V�squez Battus 115-107 vendredi en Californie, les Warriors devront disputer un match 7 face aux Rockets en quart de finale de la Conférence Ouest de NBA. Golden State menait pourtant 3-1 dans cette série. Un scénario-catastrophe se dessine pour Stephen Curry et ses coéquipiers, à la mine déconfite en fin de rencontre. Houston, qui jouera l'acte VII au Texas dimanche, aura l'occasion de devenir la 14e équipe à remporter une série de play-off en NBA après avoir été menée 3-1, ce qui n'a pas été vu depuis 2020. Après avoir proposé un affreux match 5 mercredi à Houston, les Warriors ont paru apathiques dès le début d'un ultime quart-temps entamé sur le score de 86-84 en faveur des Rockets. Leur coach Steve Kerr a d'ailleurs demandé un temps-mort après moins d'une minute de jeu, l'écart ayant grimpé de 6 points déjà. Peine perdue, Golden State s'est montré trop maladroit au tir dans les moments-clés et a été tourmenté par le meneur de Houston Fred VanVleet, auteur de 29 points (à 6 sur 9 de loin), 8 rebonds et 8 passes décisives. Houston a aussi dominé au rebond (62 à 51) avec Alperen Sengun (21 points, 14 rebonds) et l'étonnant Steven Adams (17 points, 5 rebonds).

Winnipeg doit jouer un 7e match face aux Blues Les Blues d馭ieront les Jets lors d'un match 7 Image: KEYSTONE/AP/Jeff Le Meilleure équipe de la saison régulière, Winnipeg devra jouer un septième match en quart de finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Jets de Nino Niederreiter se sont inclinés 7-4 vendredi sur la glace des St. Louis Blues, qui ont égalisé à 3-3 dans la série. La décision s'est faite dans le deuxième tiers-temps. Les Blues ont alors inscrit quatre buts en l'espace de 5'23 de jeu pour prendre le large (5-1), après que les Jets avaient égalisé à 1-1 à la 26e en supériorité numérique. Winnipeg a entretenu l'espoir en revenant à 5-2 à la 49e, l'attaquant grison Nino Niederreiter signant alors en "powerplay" sa deuxième réussite dans ces séries finales. Mais St. Louis a préservé cet avantage pour forcer un match 7, qui aura lieu dimanche. A noter que les Jets ont sorti Connor Hellebuyck après le 5-1, alors que celui-ci avait accordé 5 buts sur les 23 tirs cadrés par les Blues. Le portier canadien avait connu le même sort lors des deux premiers matches joués à St. Louis, où les Blues sont intouchables (15 succès de rang). Heureusement pour lui et pour son équipe, l'acte VII est prévu à Winnipeg.

Antonelli décroche la pole de la course sprint Andrea Kimi Antonelli a décroché la pole du sprint à Miami Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a créé la surprise en décrochant vendredi la pole position de la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1. Le rookie de 18 ans a devancé les deux McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris de respectivement 45 et 100 millièmes de seconde. Antonelli, qui a la difficile mission de succéder au septuple champion du monde Lewis Hamilton dans l'écurie allemande, a battu le record du circuit floridien où il n'avait pourtant encore jamais piloté. L'Italien, qui est devenu le plus jeune pilote à décrocher une pole en F1, a exulté à la radio en apprenant la nouvelle, avant de grimper sur sa monoplace dès la fin de la séance. Quelques heures après être devenu père pour la première fois, le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la quatrième place, devant le Britannique George Russell (Mercedes) et les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et d'Hamilton. Du côté des Sauber-Ferrari, Nico Hülkenberg a manqué de peu une place en Q3 (11e), alors que Gabriel Bortoleto (19e) figurera en 10e et dernière ligne sur la grille.

Une étape-reine jugée à Thyon 2000 samedi La 4e étape du Tour de Romandie devrait donner une première indication sur l'identité du vainqueur final samedi. Les meilleurs grimpeurs seront au premier plan lors de l'arrivée à Thyon 2000. L'étape reine de ce 78e TdR ne sera pas très longue - seulement 128 km - mais mettra les organismes à rude épreuve avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Le peloton risque de souffrir lors des trois principales difficultés de la journée. La route montera dès le départ à Sion avec l'ascension d'Anzère. Les coureurs grimperont ensuite de l'autre côté du Rhône jusqu'à Nax et Suen avant de redescendre par Hérémence. La très longue et rude montée vers Thyon 2000 (20,2 km à 7,7% de moyenne) devrait servir de juge de paix. Le Français Alex Baudin aura de la peine à conserver son maillot jaune au terme de cette étape de montagne. Les favoris à la victoire finale que sont Remco Evenepoel, Joao Almeida, Carlos Rodriguez ou encore le Français Lenny Martinez, auront en revanche l'occasion de frapper un grand coup à Thyon 2000.

Le gardien de Heidenheim évacué sur une civière après un choc Kevin Müller a été évacué sur une civière Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le gardien de Heidenheim Kevin Müller a été évacué sur une civière à après un choc dans un duel aérien, vendredi en Bundesliga contre Bochum. Il a été soigné durant de longues minutes sur la pelouse. A la 49e minute de la rencontre entre Heidenheim et Bochum, Kevin Müller a percuté le joueur de Bochum Ibrahima Sissoko et est resté immobile sur la pelouse. Les soigneurs sont entrés pour soigner le gardien de but pendant une grosse dizaine de minutes. "Kevin Müller! Kevin Müller!" ont repris les 15'000 supporters de la Voith-Arena de Heidenheim alors que le gardien de leur équipe était pris en charge au pied du parcage visiteurs. Müller a cédé sa place à Frank Feller, et a quitté le terrain sur une civière, sous les applaudissements.

Thoune de retour dans l'élite, cinq ans après La joie des joueurs de Thoune après le 2-1 de Meichtry Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le FC Thoune est de retour en Super League, cinq ans après sa relégation. Le club de l'Oberland bernois a validé sa promotion en battant son dauphin et ultime rival Aarau 2-1 vendredi lors de la 33e journée de Challenge League. Sa marge sur les Argoviens est de 11 points à trois matches de la fin. Battu par Grasshopper en barrage de promotion/relégation au terme de l'exercice 2023/24 après avoir été devancé de 3 points par Sion en Challenge League, l'ambitieux FC Thoune n'a donc pas laissé passer cette nouvelle opportunité. L'équipe entraînée par Mauro Lustrinelli a décroché vendredi son cinquième succès d'affilée. Thoune, qui possède la meilleure attaque (65 buts marqués) et la meilleure défense (33 buts encaissés) du championnat, a forcé la décision à la 80e minute vendredi. Le 2-1 a été inscrit par l'espoir Ethan Meichtry (19 ans), qui a fait chavirer de bonheur les quelque 10'000 supporters de Thoune présents dans le stade. Le Stade Nyonnais s'est pour sa part donné de l'air en battant Vaduz 1-0, ce qui lui permet de prendre provisoirement 7 longueurs d'avance sur la lanterne rouge Schaffhouse. Le dernier match de la soirée a vu Etoile Carouge s'incliner 2-1 face au Stade Lausanne-Ouchy. Les Stelliens restent donc à 6 longueurs d'Aarau, qui s'accroche à la 2e place synonyme de barrage.

Inter: Martinez incertain pour le retour contre le Barça Lautaro Martinez est incertain pour le match retour face au Bar軋 Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Le capitaine et buteur de l'Inter Lautaro Martinez, sorti blessé lors de la demi-finale aller de Ligue des champions à Barcelone mercredi, souffre d'une élongation à une cuisse. Son état sera évalué au jour le jour, a annoncé le club milanais à quatre jours d'une manche retour pour laquelle sa présence est incertaine. "Lautaro Martinez a subi ce matin (red: vendredi matin) divers examens cliniques (...) Il a été constaté que l'attaquant argentin souffrait d'une élongation des ischio-jambiers de la cuisse gauche", ont précisé les Nerazzurri dans un communiqué. L'attaquant argentin, touché derrière la cuisse en fin de première période, a été contraint de céder sa place à la pause alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2 (score final 3-3). Si l'Inter n'a pas précisé la durée de son indisponibilité, les médias transalpins rapportent qu'il sera éloigné des terrains une semaine durant. Lautaro Martinez est le meilleur buteur de son équipe avec 21 buts toutes compétitions confondues, dont huit en Ligue des champions.

Stefan Küng: "J'aurais préféré avoir plus de compagnons d'échappée" "Qui ne tente rien n'a rien", a rappelé Stefan Küng Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stefan Küng a été privé d'une quatrième victoire sur le Tour de Romandie vendredi. Déjà battu lors du prologue, le Thurgovien a été repris à 10 km de Cossonay, après plus de 170 km d'échappée. Le champion de Suisse du contre-la-montre avait annoncé dès mardi son intention d'animer la course tout au long de la semaine. Alors que ses tentatives de rallier l'échappée n'avaient pas abouti lors des deux premières étapes, il a cette fois réussi à fausser compagnie au peloton dès le départ de la course, à plus de 180 kilomètres de l'arrivée. "Je me disais que j'avais une bonne opportunité aujourd'hui (réd: vendredi), sur ces routes accidentées que je connais bien. J'avais deux bons mecs avec moi (réd: les Néerlandais Bauke Mollema et Huub Artz), mais j'aurais préféré en avoir davantage", a déclaré Küng devant les médias, juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. "Malheureusement, Huub Artz n'était pas loin en général (réd: à 1'16'' du maillot jaune Alex Baudin) et donc ça s'est rapidement mis en route derrière. J'ai tenté le tout pour le tout dans le Mollendruz, mais après, sur les faux plats descendants, ce n'était pas facile contre tout un peloton", a poursuivi le coureur de 31 ans, encore essoufflé de sa journée passée aux avant-postes. "Qui ne tente rien n'a rien!" Le fait d'avoir lâché Artz à 46 km de l'arrivée n'a pas suffi pour calmer les ardeurs du peloton, car plusieurs formations ont accéléré pour jouer la victoire d'étape. "Je me disais que certaines équipes allaient peut-être arrêter de rouler si je le laissais derrière moi. Il me disait qu'il était à bloc mais au bout d'un moment il ne passait plus de relais. C'est pour ça que j'ai attaqué", a ajouté Küng. Les efforts consentis dès le début de l'après-midi ont toutefois entravé son numéro de soliste. "J'ai eu des crampes qui m'ont empêché d'appuyer sur la pédale comme je le souhaitais. Mais même à plusieurs, ça aurait été compliqué... Sur des routes comme ça c'est toujours plus facile pour un peloton qui a de l'élan. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien!"

Miami au calendrier de la F1 jusqu'en 2041 Miami figurera au calendrier de la F1 jusqu'en 2041 Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Miami accueillera la Formule 1 jusqu'en 2041. La catégorie reine du sport automobile a annoncé une prolongation de contrat de dix ans avec le Grand Prix de Floride. Miami, avec son circuit construit autour du stade des Miami Dolphins (NFL), fait partie du calendrier depuis 2022 et avait déjà conclu un accord de dix ans à l'époque. Le nouvel accord dépasse ainsi le contrat de l'Australie qui s'étendait jusqu'en 2037, soit la plus longue date d'expiration jusqu'à présent. La prolongation du contrat est "un jalon stratégique d'une énorme importance" qui renforce la présence de la Formule 1 aux Etats-Unis, a déclaré le directeur général de la F1 Stefano Domenicali. Miami est, avec Austin (depuis 2012) et Las Vegas (depuis 2023), l'une des trois courses aux Etats-Unis dans un calendrier qui compte cette saison 24 Grands Prix.

Fred Kerley arrêté en marge du Grand Slam Track Fred Kerley a été arrêté par la police en marge du Grand Slam Track à Miami Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fred Kerley a été arrêté pour agression après un incident en marge du Grand Slam Track de Miami, ont indiqué vendredi les organisateurs de la compétition. L'Américain, médaillé de bronze sur 100 m lors des Jeux de Paris, devait concourir samedi et dimanche en Floride. "Fred Kerley a été arrêté la nuit dernière. L'affaire fait l'objet d'une enquête et toute demande relative (à l'enquête) doit être adressée à la police de Broward County" en Floride, a indiqué le Grand Slam Track dans un communiqué. "Fred ne courra pas ce weekend. Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire." Champion du monde de la ligne droite en 2022, Fred Kerley (29 ans) a été arrêté jeudi par la police de Broward County pour agression, selon le compte-rendu de son interpellation. Il était toujours détenu vendredi matin. Selon le site spécialisé Letsrun.com, il a été arrêté après un incident dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit de compétition lancé par la légende de la piste Michael Johnson. En janvier, Fred Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Une 3e finale de Masters 1000 pour Ruud Casper Ruud s'est hissé en finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Casper Ruud (ATP 15) jouera dimanche à Madrid sa troisième finale dans un Masters 1000. Le Norvégien a dominé l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21) 6-4 7-5 vendredi en demi-finale. Battu en finale tant à Miami en 2022 qu'à Monte-Carlo en 2024, Casper Ruud partira en quête d'un premier trophée estampillé Masters 1000 dimanche. Il se mesurera au stade ultime à Jack Draper (ATP 6) ou à Lorenzo Musetti (ATP 11). Le Norvégien de 26 ans est ainsi assuré de réintégrer le top 10 du classement ATP lundi, deux semaines après l'avoir quitté. Stoppé en finale à Dallas en février, il n'a pas soulevé de trophée depuis son troisième sacre dans le Geneva Open il y a près d'un an. Il sera d'ailleurs à nouveau présent au Parc des Eaux-Vives cette année. Francisco Cerundolo a payé cher son manque d'efficacité sur les points importants vendredi après-midi sur la terre battue madrilène. L'Argentin n'a ainsi converti que 3 des 18 balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie.

Popovich quitte son poste d'entraîneur des Spurs Popovich (ici au côté de Wembanyama) quitte son poste d'entraîneur des Spurs Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay C'est la fin d'une ère à San Antonio. L'historique entraîneur des Spurs Gregg Popovich quitte son poste après 29 saisons sur le banc, a annoncé la franchise texane de NBA vendredi. Popovich (76 ans) va devenir "président des opérations basket", expliquent les Spurs, la franchise du prodige français Victor Wembanyama. Le légendaire technicien américain est au repos depuis novembre dernier après avoir été victime d'un AVC. Il n'est plus apparu sur le banc depuis, laissant la place à son adjoint Mitch Johnson qui a mené l'équipe à la 13e place de la Conférence ouest. "Bien que mon amour et ma passion pour le jeu restent intacts, j'ai décidé de quitter mes fonctions d'entraîneur principal", explique Popovich, cité dans un communiqué des Spurs. Gregg Popovich a donc passé 29 saisons au poste d'entraîneur des Spurs, un record en NBA, menant les Texans à cinq titres (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014). L'Américain est l'entraîneur qui a gagné le plus grand nombre de matches dans l'histoire de la ligue nord-américaine avec 1422 succès. "Coach Pop a profondément marqué la famille Spurs et le basket", a dit en hommage le président des Spurs Peter J. Holt.