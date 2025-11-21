Kurashev décisif ++ L'Allemagne en demi-finale

Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a chuté lors d'un entraînement dans le Colorado (archives). Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Grosse inquiétude autour de Lara-Gut Behrami. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA), a annoncé Swiss-Ski. Son genou gauche est touché.

La fédération suisse de ski a indiqué que la skieuse de Comano allait rentrer "dès que possible" en Suisse pour effectuer des examens médicaux. "La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens", peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison. Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.



NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala Philipp Kurashev est au sol, mais cela ne l'a pas empêché de venir à bout des Kings de Los Angeles. Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Philipp Kurashev a pris le meilleur sur Kevin Fiala jeudi en NHL. L'attaquant grison des San José Sharks a marqué le tir au but de la victoire face aux Los Angeles Kings à domicile (4-3).

Kurashev a été le seul à marquer lors du "shootout" pour offrir une 10e victoire aux Sharks cette saison. Il avait déjà fait trembler les filets plus tôt dans la partie, marquant un 3-2 (son 6e but de l'exercice) qui aurait pu être décisif sans l'égalisation de LA à 59'' de la sirène finale par Adrian Kempe, sur un assist de Fiala.

Janis Moser s'est lui aussi illustré lors de la courte victoire 2-1 après prolongation du Lightning de Tampa Bay contre Edmonton. Le défenseur seelandais a bien contenu la star des Oilers Connor McDavid et a été crédité d'un assist (5e de la saison) sur l'égalisation à 1-1 des Floridiens.

Akira Schmid titulaire Titularisé dans les buts des Golden Knights, Akira Schmid a également vécu une jolie soirée, réussissant 25 arrêts lors du succès 4-1 des joueurs de Vegas sur la glace de l'Utah Mammoth, à Salt Lake City. Lian Bichsel, le défenseur soleurois des Dallas Stars, a aussi connu la victoire à Vancouver (4-2).

Le trio suisse des New Jersey Devils s'est en revanche incliné. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont perdu 1-0 dans l'antre des détenteurs de la Coupe Stanley, les Florida Panthers. Idem pour Pius Suter et les Blues de Saint-Louis, battus 3-2 après prolongations à Philadelphie alors qu'ils menaient 2-0.



Coupe Davis: l'Allemagne en demies au bout du suspense La paire de double allemande (Kevin Krawietz et Tim Puetz) a dû s'employer pour offrir la victoire à l'Allemagne. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'équipe d'Allemagne a complété le dernier carré de la Coupe Davis dans la nuit de jeudi à vendredi à Bologne. Elle battu l'Argentine 2-1 au terme d'un bras de fer au scénario haletant.

Après 2h30 de combat et trois balles de matches sauvées, les spécialistes du double allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz (11e mondiaux de la spécialité) ont apporté le point décisif à leur camp en dominant 4-6, 6-4, 7-6 (12/10) des adversaires tout aussi rompus à l'exercice, Horacio Zeballos (5e) et Andres Molteni (25e).

Triple lauréate de la Coupe Davis, l'Allemagne avait pourtant mal démarré son quart de finale. Son no 2 Jan-Lennard Struff (ATP 84) s'est incliné en deux sets contre Tomas Martin Etcheverry (ATP 60) dans le premier simple.

Zverev fait le job Joueur le mieux classé à Bologne en l'absence de Carlos Alcaraz (ATP 1) et Jannik Sinner (ATP 2), le no 3 mondial Alexander Zverev a ensuite remis les deux équipes à égalité en dominant 6-4, 7-6 (7/4) Francisco Cerundolo (ATP 21).

La victoire de Krawietz et Puetz a offert à l'Allemagne une deuxième demi-finale d'affilée en Coupe Davis, un an après leur défaite contre les Pays-Bas à Malaga, où se jouait la phase finale de la Coupe Davis avant de déménager à Bologne en 2025.

Seule sélection non européenne parmi les huit équipes qualifiées à Bologne, l'Argentine s'arrête à l'inverse aux portes d'un dernier carré qu'elle n'a plus disputé depuis 2016 en Coupe Davis.

L'Espagne aussi renversante En fin d'après-midi jeudi, l'Espagne avait également surmonté la perte du premier match contre la République tchèque pour l'emporter 2-1 contre la sélection d'Europe centrale et renouer pour la première fois depuis 2019 avec les demi-finales de la compétition.

Le premier duel du dernier carré opposera vendredi la Belgique aux doubles tenants du titre italiens, privés de leurs deux habituels leaders Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (ATP 8), qui ont déclaré forfait.



Mathilde Gremaud: "Les Jeux, c'est que du bonus" Privés du Big Air à Coire, les freestyleurs commencent leur saison ce week-end. Sur les glaciers de Stubaï, Mathilde Gremaud et les autres skieurs helvétiques vont lancer leur saison olympique.

L'excitation est palpable. Il faut dire que les athlètes ont dû ronger leur frein en raison de l'absence au calendrier de la traditionnelle compétition grisonne. Rencontrée à Saas Fee, Mathilde Gremaud était à la fois un peu triste de ne pas lancer sa saison en octobre et heureuse d'avoir un peu plus de temps pour peaufiner ses figures.

"De toute façon, il faut s'adapter, philosophe la Gruérienne de 25 ans. On n'a pas eu ce petit stress de devoir être prêt en octobre. Après, on n'était rarement complètement prêt en octobre, mais disons qu'on devait avoir deux ou trois tricks au point pour le Big Air."

La championne olympique de slopestyle à Pékin en 2022, vice-championne olympique en 2018 et bronzée en Big Air en 2022, a déjà trois médailles olympiques dans sa collection. Alors forcément, la Fribourgeoise pense aux JO, sans pour autant se dire que c'est la chance de sa vie.

"J'ai l'impression que la chance de ma vie, j'ai déjà eu l'occasion de la saisir et j'ai eu la chance de réussir à la saisir, explique-t-elle. Là j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, et j'ai aussi envie de la saisir. C'est clair que c'est différent. 2026 sera différent de 2022, qui était différent de 2018. A chaque fois, c'est une nouvelle aventure."

Une saison 24-25 réussie...et tronquée Double championne du monde en titre de slopestyle, Mathilde Gremaud n'a pas connu un hiver 2024-25 facile. Commotionnée, la Gruérienne était revenue juste avant les Mondiaux en Engadine pour repartir avec l'or mondial. "Mais la saison ne m'avait pas trop plu dans le sens où je n'ai pas fait beaucoup de ski, raconte-t-elle. J'ai l'impression que je n'ai pas fait toutes les compétitions que je voulais et ça, ça m'a manqué."

Passée pas différents états d'âme, parfois confrontée à une certaine solitude, Mathilde Gremaud s'est rendue compte à quel point elle aimait son sport: "Je me suis dit +bon, c'est assez positif que ça m'ait manqué, parce que si ça ne m'avait pas manqué, je pouvais arrêter+. En fait, ce que je veux, c'est skier. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir, juste de continuer à skier."

Quand on revient sur les JO, la Fribourgeoise ose un rappel. "Oui, il y a les Jeux, mais il faut déjà y arriver. C'est en février et bien des choses peuvent se passer avant. Je fonctionne beaucoup au feeling. Mes objectifs sont orientés sur mes sensations. Et mon but, c'est juste de pouvoir progresser sur les skis et de le faire dans des moments où je me sens bien, où je sais que je suis en compréhension", souligne-t-elle.

"Je sais que je vais pouvoir faire le plus de progrès possible et sélectionner ces belles journées où il y a tout qui fonctionne, en profiter à fond pour me préparer au mieux pour ces journées où il y aura de la pression, des compétitions, des attentes...", poursuit-elle.

Objectif: profiter d'être aux Jeux Concernant Livigno et les JO, Mathilde Gremaud ne se fait pas d'illusions. "J'ai tout à gagner et tout à perdre en même temps, estime-t-elle. Donc en fait, je me dis que c'est que du bonus, parce que je suis déjà allée deux fois au Jeux et que j'ai ramené trois médailles", rappelle-t-elle.

"J'espère avoir la chance d'y aller encore une fois et peut-être même deux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, mon grand objectif, c'est juste de pouvoir y être. Pouvoir me dire +OK, je suis fit, je suis au départ, let's go, advienne que pourra+. Mais il y a encore beaucoup de choses au calendrier avec les Coupes du Monde. On ne peut pas faire les Jeux sans disputer les Coupes du Monde donc c'est aussi quelque chose qui doit tourner. C'est juste notre vie d'athlète."

Avec ces Jeux qui se déroulent tout près de la Suisse, c'est aussi la certitude d'avoir ses proches dans les tribunes. "Je me réjouis que mes proches puissent partager l'expérience de l'intérieur, c'est ça qui est le plus excitant", confie-t-elle.

"Je ne le fais pas pour les autres" A la question de savoir si elle va présenter de nouvelles figures, la championne olympique ne dévoile rien. Mais on sent qu'en elle brûle cette envie de sortir quelque chose d'innovant et de réaliser un run de rêve sans être focalisée sur l'or.

"Mon objectif, c'est de me sentir bien, répète-t-elle. Et si je me sens bien, je vais pouvoir faire une nouvelle figure. Et si je peux faire une nouvelle figure, normalement j'aurai un bon résultat. C'est juste mon approche, mais je pense que ça colle bien à mon caractère. Si j'ai posé mon run, je serai trop contente. C'est aussi un objectif. C'est pour ça que je le fais, et finalement je ne le fais pas pour les autres", développe-t-elle.

"Alors bien sûr que la médaille d'or, elle sera pour moi si je réussis tout ça, poursuit-elle. Je pense que j'ai récolté pas mal de médailles parce que mon but était ailleurs. Je voulais d'abord poser un run et être contente de moi. Je sentais que ça repoussait mes limites et en faisant ça, je savais que la récompense serait là, que cela me vaudrait sûrement une médaille. Peut-être que je prends la chose un peu à l'envers, mais j'ai développé cette philosophie et je l'ai cultivée avec mon sport."

En entendant Mathilde Gremaud résonne le refrain de la chanson "La Quête" d'Orelsan: "C'qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête."



National League: Fribourg s'impose à Lugano Sprunger, à droite, dévie le puck pour inscrire le 2-0 Image: KEYSTONE/Samuel Golay Fribourg-Gottéron a réussi une jolie performance jeudi en National League en allant s'imposer 4-0 à Lugano. Les Dragons se sont montrés pour une fois convaincants en déplacement.

L'équipe de Roger Rönnwald n'avait plus gagné à l'extérieur dans le temps réglementaire depuis un 5-1 infligé à Berne le 30 septembre. Au Tessin, les Fribourgeois ont fait preuve d'une grande discipline en défense et ont pu s'appuyer sur un Reto Berra des grands soirs.

Gottéron a marqué par Sörensen (10e) et le capitaine Sprunger (27e). Tous deux ont signé leur cinquième but de l'exercice. De la Rose (55e) et Bertschy (59e/dans le but vide) ont encore salé l'addition pour Lugano, qui restait sur neuf succès en onze rencontres.

Davos battu chez lui Dans l'autre match de la soirée, le leader Davos a subi son premier revers de la saison à domicile, s'inclinant 6-4 contre un étonnant Ambri-Piotta. Les visiteurs ont rapidement pris deux buts d'avance, à chaque fois en power-play après une pénalité de Jung. Les Grisons sont toutefois revenus et ont même mené 3-2 avant l'égalisation de Dotti (39e).

Les dernières minutes ont été folles. Zgraggen a redonné l'avantage à Ambri (56e), mais Egli a répliqué (57e). Zwerger a alors signé le 5-4 pour les biancoblu 37 secondes après le 4-4, avant que Formenton n'assure les trois points dans la cage vide à 49 secondes de la sirène.



Début de saison retardé pour Iouri Podlatchikov Iouri Podlatchikov devra un peu attendre avant de retrouver la compétition Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Iouri Podlatchikov (37 ans) va manquer le début de saison. Le champion olympique de halfpipe 2014 s'est blessé à l'entraînement sur le glacier du Kitzsteinhorn, en Autriche, a indiqué Swiss-Ski.

Le Suisse d'origine russe souffre de blessures au visage et à l'épaule. Son absence est évaluée à plusieurs semaines.



Federer: "Les années de 18 à 20, 21 ont été dures pour moi" Roger Federer, ici en octobre à Shaghaï, est revenu sur sa nouvelle vie dans une interview pour les journaux de Tamedia Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Dans une interview publiée par les journaux du groupe Tamedia, Roger Federer revient sur les moments marquants de sa carrière. Le Bâlois donne un aperçu de sa "nouvelle" vie.

On le sait depuis quelques jours, Roger Federer va entrer au Hall of Fame du tennis. Pour la vidéo annonçant la nouvelle, le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem a choisi un endroit particulier. Il la regarde entouré des juniors au centre de Swiss Tennis à Bienne.

La demande de revenir sur sa jeunesse s'est imposée d'elle-même au cours de la conversation. Ce qui l'a le plus surpris dans son parcours d'adolescent à membre du Hall of Fame, c'est que ce chemin "a été plus facile que je ne l'avais imaginé", explique Federer. "Je n'aurais jamais cru que j'entrerais au Panthéon du tennis ou que je gagnerais Wimbledon, j'espérais simplement réussir à passer professionnel. J'espérais que quitter l'école à 16 ans ne serait pas une erreur au final."

Federer referait le même parcours. "Je ne changerais rien. Je voudrais revivre tout cela, avec tous les hauts et les bas. Toutes ces expériences ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui."

Transition difficile L'homme aux 20 titres du Grand Chelem se souvient également de ses débuts. "Le plus compliqué pour moi a été la transition entre le tennis junior et le tennis professionnel. Quand on voyage beaucoup, qu'on perd souvent et qu'on est aussi émotif que moi, on se dit: je n'ai pas lu les petits caractères du contrat. Ce n'est pas seulement du plaisir et du jeu. Ce sérieux m'a pesé. Les années entre 18 et 20, 21 ans ont été difficiles."

Interrogé sur les éléments ou les personnes qui ont été déterminants dans son parcours, Federer cite d'abord Pierre Paganini, son préparateur physique: "Pierre Paganini a été extrêmement important pour moi. Il était bien plus qu'un préparateur physique, il était mon mentor. Sans lui, ma carrière aurait été différente. Il m'a montré comment et à quelle fréquence je devais m'entraîner. Et il m'a soutenu dans tout ce que je faisais."

Il évoque également son entraîneur Peter Carter, décédé dans un accident de voiture lorsque Federer avait 20 ans. "Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma perspective, explique-t-il. Je trouve simplement extrêmement dommage qu'il n'ait pas pu assister à une grande partie de cette incroyable carrière." Le Bâlois revient aussi sur le rôle de ses parents: "J'ai beaucoup à apprendre d'eux. Ils ne s'immisçaient pas dans mes affaires si ce n'était pas nécessaire. Ils m'appelaient, appelaient mon entraîneur à Swiss Tennis et Pierre, et demandaient: "Comment ça se passe?" Et si tout le monde disait que tout allait bien, ils ne s'en mêlaient pas."

Papa présent et fan d'Odermatt Père lui aussi depuis plusieurs années, Federer parle également de son rôle auprès de son fils Leo, qui participe déjà à des tournois: "J'essaie maintenant de construire un cadre pour Leo qui n'a que onze ans." Il ne se voit pas comme un entraîneur: "Si on a besoin de moi, je suis là. J'aime aider, même avec d'autres enfants. Mais c'est à quelqu'un d'autre de s'occuper de l'entraînement. Je me considère plutôt comme le "directeur général" de Leo. Pendant longtemps, je ne l'ai pas poussé. Mais depuis environ un an, depuis que je remarque qu'il veut jouer de plus en plus, j'essaie de lui donner cette possibilité."

Federer joue à nouveau plus au tennis qu'après la fin de sa carrière il y a trois ans. "Après ma retraite, j'ai fait beaucoup de rééducation, raconte-t-il. J'ai continué à m'entraîner, mais je ne jouais plus au tennis pour ménager mon genou. Je faisais du Pilates et je m'essayais au golf." Désormais, on le retrouve plus souvent sur les courts. "Mon genou va mieux. Je joue à nouveau beaucoup plus au tennis. Cet été, j'ai joué de temps en temps avec Ivo Heuberger."

Pourrait-il envisager de revenir davantage dans le tennis professionnel, sous quelque forme que ce soit? "Pas pour le moment. Je me concentre sur nos enfants. Peu importe qui me le demanderait, je refuserais. Je n'ai pas le temps. Je pense que tout le monde le sait. C'est pourquoi personne ne me le demande. (il rit) Mais il ne faut jamais dire jamais."

Federer parle enfin de Marco Odermatt. "Je vois des parallèles avec moi-même, note-t-il. D'après ce que je perçois de lui en tant qu'observateur extérieur, c'est quelqu'un qui recherche la pression, qui sait la gérer et qui veut faire ses preuves." Federer se montre impressionné par le Nidwaldien: "Qu'il s'agisse d'une course extrêmement difficile ou d'un échec, ce qui n'arrive heureusement pas souvent, il assume et dit les choses telles qu'elles sont. Il fait une analyse très claire. J'aime l'écouter. Il est incroyablement authentique."



L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de barrages L'Italie sera opposée à l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO THOMA L'Italie recevra l'Irlande du Nord en mars en demi-finale des barrages européens. Il s'agit de la première étape pour tenter de décrocher l'un des six derniers tickets pour le Mondial 2026.

Sélection de loin la plus étoilée du tirage au sort des barrages réalisé jeudi au siège de la FIFA, avec quatre titres mondiaux, la Squadra Azzurra pourrait ensuite rencontrer en finale du tableau A le vainqueur de Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine.

Sortis mercredi soir du Top 10 de la FIFA (12e, -3 places), les Azzurri restent sur deux éliminations en barrages, contre la Suède pour la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0, nul 0-0), et contre la Macédoine du nord (défaite 1-0) pour le Mondial 2022.

Dans le tableau B, les demi-finales opposeront Ukraine-Suède et Pologne-Albanie, alors que le tableau C mettra aux prises Turquie-Roumanie et Slovaquie-Kosovo, et le tableau D Danemark-Macédoine du nord et République Tchèque-Irlande.

Les demi-finales seront disputées le 26 mars et les finales le 31 mars 2026, toutes sur une rencontre unique.

Outre les quatre places attribuées à la zone Europe, deux autres seront en jeu pour le reste du monde: les deux meilleures équipes au classement FIFA, l'Irak et la République démocratique du Congo, attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre autres équipes.

Dans le premier tableau, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque se rencontreront pour pouvoir affronter la RD Congo, et dans le second, le vainqueur de Bolivie-Suriname ira défier l'Irak.

Ce tournoi intercontinental se tiendra au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026, dans les stades mexicains de Guadalajara et Monterrey, sans que la répartition exacte des rencontres ne soit encore connue.



Krattiger/Dillier éliminés Marco Krattiger et Leo Dillier n'ont pas réussi un deuxième exploit Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y a plus de paires suisses aux Championnats du monde à Adélaïde. Marco Krattiger et Leo Dillier ont échoué en huitièmes de finale.

Un jour après leur exploit contre les Néerlandais Stefan Boermans et Yorick de Groot, têtes de série no 2, Krattiger et Dillier ont maintenu l'espoir de se qualifier pour les quarts pendant un set contre le duo brésilien Evandro/Arthur Lanci, têtes de série no 4, deux adversaires qu'ils avaient déjà battus auparavant.

Krattiger et Dillier avaient remporté leur seul duel précédent contre Evandro, 35 ans et 2m10, et son partenaire de six ans son cadet, en trois sets lors du tournoi Elite16 à Gstaad en juillet.

Le score de 22-24 21-12 15-13 montre que les Suisses ont pu y croire pendant un set. Après une première manche équilibrée, le Thurgovien et l'Argovien ont connu un coup de mou. Les Brésiliens en ont profité pour égaliser et prendre une avance confortable de cinq points dans le tie-break. Krattiger et Dillier ont certes réussi à réduire l'écart à un point, mais cela n'a pas suffi pour renverser la situation.



George brille mais les Wizards perdent encore Kyshawn George continue de s'améliorer en NBA Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Kyshawn George continue de progresser à pas de géant. Le Chablaisien a inscrit 23 points, pris 7 rebonds et délivré 7 assists lors de la défaite des Wizards 120-109 face à Minnesota.

Encore une fois meilleur marqueur de son équipe, George dispose de la confiance de son entraîneur et en profite au maximum. En plus de cela, il a réalisé un contre et une interception pour une ligne de statistiques particulièrement brillante.

Malheureusement, cela n'aide pas les Wizards qui poursuivent leur début de saison catastrophique avec une 12e défaite consécutive, la 13e au total, pour une seule victoire.

Tout le contraire des Houston Rockets qui a signé son 10e succès de la saison, le cinquième de rang, en écartant les Cleveland Cavaliers 114-104.

Alperen Sengun s'est encore une fois montré implacable avec 28 pts, 11 rebonds et 5 assists pour une performance façon Nikola Jokic. Clint Capela est lui sorti du banc pour 14 minutes. Il a totalisé 4 pts, 5 rebonds, un contre et une interception.



Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points La Suisse a validé mardi son billet pour la Coupe du monde 2026 au terme d'une campagne qualificative maîtrisée de bout en bout.

Union sacrée, défense de fer et polémiques balayées: voici les cinq raisons derrière l'automne réussi de Murat Yakin et ses hommes.

L'union sacrée Le sélectionneur et son capitaine n'ont jamais semblé aussi soudés que ces derniers mois. Le combat des chefs entre Murat Yakin et Granit Xhaka, qui avait failli faire imploser l'équipe de Suisse à l'automne 2023, appartient définitivement au passé. La hache de guerre avait déjà été enterrée à l'aube d'un Euro 2024 réussi, mais certaines turbulences étaient réapparues lors de la piteuse campagne de Ligue des nations conclue par une relégation en deuxième division.

A l'occasion de la tournée américaine de juin - un voyage qui a "servi de déclic", selon le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami -, le sélectionneur et ses cadres ont posé les bases du succès de l'automne. "J'ai beaucoup discuté avec Granit, mais aussi avec Manuel Akanji et Remo Freuler", a confié Yakin mardi soir.

Les deux Bâlois se sont d'ailleurs présentés ensemble devant la presse à l'issue du match nul contre le Kosovo (1-1). Les louanges qu'ils se sont mutuellement adressées - "Granit est un leader exceptionnel", "C'est un privilège d'avoir Murat comme entraîneur" - ont confirmé le retour de l'union sacrée. Leur relation risque de rythmer encore quelques années la vie de l'équipe de Suisse, puisque le contrat du sélectionneur a été automatiquement prolongé jusqu'en 2028 après cette qualification.

Une solidité retrouvée L'année 2025 a été celle de la solidité. Ce n'est pas pour rien que la Suisse a terminé une année civile invaincue pour la première fois depuis... 1945. "Nous avions pris trop de buts en Ligue des nations (à l'automne 2024, ndlr). L'objectif était de retrouver la bonne mentalité défensive et de resserrer les rangs", a expliqué Xhaka.

Sur les dix matches qu'ils ont disputés cette année, les Helvètes n'ont encaissé que six buts, et seulement deux lors des six rencontres de qualification pour le Mondial. Après avoir expérimenté en début d'année, Murat Yakin a finalement trouvé la bonne formule défensive au meilleur des moments.

Il le doit aussi au retour en grâce de Nico Elvedi, lequel a élevé son niveau ces derniers mois pour s'affirmer comme le partenaire idéal de Manuel Akanji dans l'axe. Avec les expérimentés Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer sur les côtés et l'impérial Gregor Kobel, qui a finalement fait taire les nostalgiques de Yann Sommer en enchaînant les blanchissages, la Suisse se rendra en Amérique du Nord avec une arrière-garde parfaitement établie.

Des indiscutables en club Sur les six matches de qualification, Murat Yakin n'a titularisé "que" 14 joueurs différents. Il a aligné trois fois de suite le même onze de septembre à octobre, effectuant un seul changement en Slovénie. Et la présence de Michel Aebischer en novembre n'était due qu'au forfait de Remo Freuler.

L'excellente forme des meilleurs joueurs du pays en club explique largement ce constat. Pourtant, cinq des onze hommes de base - Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka, Fabian Rieder et Manuel Akanji - ont changé d'employeur cet été, certains lors des dernières heures du mercato. Mais tous sont rapidement devenus indispensables dans leur nouvelle équipe, surtout Xhaka à Sunderland et Akanji à l'Inter Milan.

Les autres cadres de Yakin réalisent également un bon début de saison, comme Ruben Vargas à Séville ou Gregor Kobel au Borussia Dortmund. Et même ses premiers remplaçants sont des titulaires indiscutables dans de grands championnats européens, à l'image de Johan Manzambi (SC Freiburg) et de Michel Aebischer (Pise).

Des polémiques balayées L'Association suisse (ASF) a également su gérer les vents contraires auxquels elle a dû faire face lors de cet automne ô combien primordial. On pense notamment aux choix de Leon Avdullahu et Albian Hajdari, deux espoirs prometteurs, de tourner le dos à la Suisse pour défendre les couleurs du Kosovo.

Ou encore à la sortie explosive de Noah Okafor, lequel s'est ouvertement plaint du manque de considération de Murat Yakin dans la presse britannique. L'ambiance apaisée entourant la délégation helvétique a eu raison de ces débuts de polémiques qui auraient sans doute causé davantage de remous par le passé.

La qualif', c'est facile Si l'équipe de Suisse est devenue une habituée des grands tournois, c'est aussi grâce à la maîtrise qu'elle afffiche lors des phases qualificatives. Particulièrement celles menant à la Coupe du monde, plus compétitives avec seulement 16 places réservées aux équipes européennes (13 jusqu'en 2022).

Les campagnes de qualification pour les Coupes du monde 2014, 2018, 2022 et 2026 parlent d'elles-mêmes. En 36 matches, la Suisse ne s'est inclinée qu'une seule fois, face au Portugal en octobre 2017. Elle a remporté 26 rencontres et concédé 9 matches nuls. Rares sont les nations du Vieux Continent à pouvoir se targuer d'un tel bilan.



National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0 Un derby très disputé entre Ajoie et Bienne Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bienne a démontré de belles ressources morales en allant s'imposer 4-3 ap à Porrentruy contre Ajoie. La lanterne rouge de National League a pourtant mené 3-0, mais n'a pas tenu la distance.

Ajoie a pris un meilleur départ et a pu caresser l'espoir de fêter pour la première fois de la saison deux victoires consécutive. Grâce notamment à Turkulainen, auteur d'un but (15e) et de deux assists sur les réussites de Christe (13e) et Honka (21e), tous les voyants étaient au vert pour les Jurassiens.

Mené 3-0, Bienne a repris espoir grâce à un gamin de 16 ans, Jonah Neuenschwander. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (26e/31e) pour débloquer son compteur en National League. Les Seelandais ont ensuite profité de l'expulsion de Wick (5 minutes plus match) pour égaliser grâce à Sylvegard (47e). Ils ont empoché la victoire à la 64e grâce à leur capitaine Haas.Hockey



Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année Achraf Hakimi tout sourire Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, a été fêté mercredi soir à Rabat.

Après une saison exceptionnelle avec son club (vainqueur notamment de la Ligue des champions et du championnat de France), Hakimi a remporté pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine (CAF).

L'arrière droit, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. En 2024, le Nigérian Ademola Lookman, de l'Atalanta Bergame, avait été sacré. Hakimi avait été finaliste en 2023 et 2024.

"C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis fier de remporter un trophée aussi prestigieux", a déclaré Hakimi. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre.



Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre Granit Xhaka et Murat Yakin sauront le 5 décembre contre qui ils joueront lors de la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Suisse attend désormais de connaître les adversaires qu'elle affrontera lors de la phase de groupes. Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington.

Après avoir obtenu leur billet pour l'Amérique du Nord mardi au Kosovo, Murat Yakin et ses joueurs ont été interrogés sur les nations qu'ils aimeraient défier l'été prochain. L'Argentine, championne du monde en titre, a souvent été citée, même si Murat Yakin a de son côté avoué "ne pas être sûr" de vouloir affronter l'Albiceleste.

La plupart ont surtout émis le souhait d'éviter le Brésil, que la Suisse a rencontré en phase de groupes lors des deux précédentes éditions, comme la Serbie. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de troisième duel consécutif avec les Serbes, puisque ces derniers ont manqué le coche dans les qualifications et ne disputeront même pas les barrages.

Dans le deuxième chapeau

La Suisse figurera dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort, qui répartira les 48 équipes dans 12 groupes de quatre. Elle pourrait toutefois attendre avant de connaître tous ses adversaires, car les six derniers billets ne seront attribués qu'à l'issue de barrages européens (4) et intercontinentaux (2) du mois de mars.

La FIFA n'a pas encore indiqué clairement si les vainqueurs des barrages figureront tous dans le chapeau 4 ou s'ils seront reversés en fonction de leur classement mondial. Ce deuxième cas de figure permettrait par exemple à l'Italie de finir dans le pot 2 si elle venait à passer l'écueil des barrages.

Il est toutefois possible d'imaginer dès maintenant des groupes plus ou moins abordables pour la Suisse. Le Canada, l'un des trois pays hôtes avec le Mexique et les Etats-Unis, s'apparente à l'équipe la plus faible du premier chapeau, même s'il n'est jamais évident d'affronter une équipe jouant à domicile. Les nations à éviter sont sans doute l'Espagne, championne d'Europe en titre, l'Argentine, la France ou l'Angleterre.

L'épouvantail norvégien

La Norvège est assurément l'épouvantail du pot 3. Les Scandinaves, emmenés par la machine à marquer nommée Erling Haalad, ont déroulé lors des qualifications, écrasant l'Italie à deux reprises. Le Panama devrait en revanche être un adversaire moins redoutable.

Du quatrième chapeau, il s'agira sans doute d'éviter le Ghana, ou un des pays issu des barrages, si la FIFA décide comme expliqué plus haut de les y reverser. La Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fait face à une grande adversité pour obtenir son billet, ou les petits poucets comme Haïti et Curaçao, sont, sur le papier, les nations les plus faibles du plateau.

