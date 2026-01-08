Gros coup dur pour Fabian Schär ++ L'Inter enchaîne

Blessé, Fabian Schär sort sur une civière Fabian Schär est sorti sur une civière face à Leeds Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Fabian Schär est au repos forcé pour plusieurs mois sans doute. Le défenseur saint-gallois de Newcastle est sorti sur une civière mercredi en Premier League face à Leeds United.

Schär (34 ans) s'est blessé, probablement grièvement à une cheville ou à un genou, sur un choc avec un adversaire. Soigné durant plusieurs minutes sur le terrain, l'ancien international a été évacué en larmes à la 76e minute d'une rencontre que Newcastle a remportée 4-3 grâce à un but marqué à la... 102e minute.



Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples Lautaro Martinez (à gauche) et l'Inter ont battu Parme mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Cattani L'Inter Milan a enchaîné mercredi à Parme (2-0) une sixième victoire de suite en Serie A.

Les Nerazzurri relèguent ainsi à quatre longueurs le champion en titre Naples, neutralisé à domicile (2-2) par le mal classé Vérone.

Dans le brouillard de Parme, l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji n'a pas ébloui ses tifosi par la qualité de son jeu. Mais le finaliste de la dernière Ligue des champions a assuré l'essentiel, et Cristian Chivu a pu faire tourner son effectif qui va disputer huit matches en janvier !

Federico Dimarco a ouvert la marque (42e) en glissant le ballon dans le but parmesan malgré un angle improbable, puis Marcus Thuram a doublé la mise dans le temps additionnel (98e). L'Inter prend donc quatre longueurs d'avance sur Naples, qui a frôlé la catastrophe mercredi en étant mené 2-0 par Vérone, et sur l'AC Milan qui affronte le Genoa jeudi.



Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale Raphinha a signé un doublé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/STR Porté par un doublé du Brésilien Raphinha, le FC Barcelone a humilié l'Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Les Catalans défendront leur titre dimanche face au Real Madrid ou à l'Atlético.

Le Barça n'a même pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe basque qui n'en finit plus de décevoir cette saison. Les hommes d'Hansi Flick, qui avaient lancé leur conquête d'un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) la saison passée en remportant ce trophée, tenteront de le soulever une 16e fois dimanche, à Jeddah.

Les champions d'Espagne en titre, sans leur prodige Lamine Yamal, ménagé au coup d'envoi avant d'entrer en jeu à la 72e minute, ont mis un bon quart d'heure à se mettre en route. Ils ont même attendu une vingtaine de minutes à se procurer une première occasion, Ferran Torres lançant la démonstration offensive à la 22e.



Lausanne subit la loi de Lugano La joie des Luganais, qui ont battu le LHC à Lausanne mercredi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a subi la loi de Lugano mercredi en National League. Les hommes de Geoff Ward se sont inclinés 5-2 face aux Tessinois, qui ont décroché un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties.

Pour le LHC, les temps sont en revanche plus difficiles avec quatre défaites concédées dans leurs cinq derniers matches. Les Vaudois ont pourtant ouvert la marque devant leur public mercredi sur une réussite de Sami Niku (25e). Mais cet avantage fut de courte durée.

Kevin Pasche, qui avait été sauvé deux fois par ses montants au premier tiers, a capitulé une première fois à la 27e. Le dernier rempart du LHC n'a rien pu faire sur le tir de Santeri Alatalo, dévié par une crosse lausannoise.

Lausanne a ensuite payé son indiscipline, Lugano forçant la décision en marquant deux fois en supériorité numérique grâce à Zach Sanford (38e, 2-1) et à Dario Simion (47e, 3-1). A noter que c'est le nouveau venu Ryan Spooner, enrôlé la veille, qui "chauffait" le banc des pénalités côté lausannois sur le 2-1.

Le LHC a inscrit le but de l'espoir à 8'00 de la fin, Austin Czarnik trouvant la faille d'un superbe tir du poignet en "power play". Mais Lugano a assuré le coup en marquant deux fois à la 58e, le 5-2 tombant dans une cage vide. Les "bianconeri" grimpent ainsi au 4e rang du classement, à trois longueurs du LHC.



Clément Noël s'impose à Madonna, Nef 10e Tanguy Nef doit se contenter d'un 10e rang à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté par Clément Noël. Tanguy Nef, 2e de la première manche, a terminé 10e, juste devant Loïc Meillard.

Le podium se refuse donc toujours à Tanguy Nef. Prometteur 2e de la première manche à 0''16 du Finlandais Eduard Hallberg, le Genevois de 29 ans n'a pas tenu le choc mercredi sur le second tracé. Sans commettre de grosse faute, il a reculé au 10e rang, concédant 0''59 seulement au vainqueur.

Les écarts, déjà infimes à l'issue de la première manche, sont restés très serrés. Clément Noël a cueilli son 15e succès en Coupe du monde en devançant de 0''12 Eduard Hallberg, qui confirme donc son étonnante 3e place de Levi. La 3e place est revenue à un autre Français, Paco Rassat, qui a terminé à 0''37.

Loïc Meillard, 18e de la première manche mais à seulement 0''87 de la tête, doit donc se contenter d'un 11e rang final à 0''74 du vainqueur. Le champion du monde en titre de la discipline, qui restait sur une 3e place à Alta Badia, a surtout profité des éliminations pour grimper dans la hiérarchie.

Yule et Rochat manquent le coche Trois fois vainqueur sur cette même piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule n'a pas connu le déclic qu'il espérait mercredi soir. Le Valaisan, 21e de la première manche, est parti à la faute sur le second tracé. Sa 11e place de Gurgl à la mi-novembre demeure son seul top 20 de l'hiver.

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale - avec le 30e temps, Marc Rochet a également connu l'élimination pour son 100e départ en Coupe du monde. Le Vaudois de 33 ans n'a pas encore marqué le moindre point cet hiver.

Autre Helvète en difficulté cette saison, Ramon Zenhäusern n'avait quant à lui pas rallié l'arrivée de la première manche. Tous les quatre ont encore l'occasion de décrocher un ticket olympique, quatre autres slaloms étant prévus jusqu'à la fin janvier (Adelboden, Wengen, Kitzbühel et Schladming).



Kevin Keegan traité pour un cancer Kevin Keegan est traité pour un cancer Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL L'ancien capitaine et ex-sélectionneur de l'Angleterre Kevin Keegan (74 ans) suit un traitement contre un cancer récemment diagnostiqué. Sa famille l'a annoncé dans un communiqué diffusé mercredi.

"Kevin Keegan a récemment été admis à l'hôpital pour un examen approfondi après des symptômes abdominaux persistants. Ces examens ont révélé un cancer, pour lequel Kevin va suivre un traitement", explique le texte relayé par Newcastle, un de ses anciens clubs.

"King Kev. Nous sommes à tes côtés à chaque instant. Nous te souhaitons un rétablissement complet et rapide", ont écrit les "Magpies" sur X.

Le double Ballon d'or (1978, 1979) a été l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, au fil d'une carrière accomplie principalement à Liverpool, club avec lequel il a été sacré champion d'Europe en 1977, Hambourg en Allemagne et Newcastle.

Celui qui était surnommé "King Kev" a marqué 21 buts et disputé 63 matches en équipe d'Angleterre, qu'il a dirigée plus tard brièvement comme sélectionneur (1999-2000). Il a lancé sa carrière d'entraîneur sur le banc de Newcastle (1992-1997), manquant de peu le titre à l'issue de la saison 1995/1996, et a aussi dirigé les équipes de Fulham et Manchester City.



YB engage Ramona Bachmann Ramona Bachmann rejoint YB Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La section féminine des Young Boys annonce l'arrivée d'un renfort de choix.

L'attaquante internationale Ramona Bachmann (35 ans) a en effet signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec les championnes de Suisse en titre.

Désignée trois fois joueuse suisse de l'année, Ramona Bachmann est toujours en convalescence après sa déchirure ligamentaire subie lors du camp d'entraînement de la Suisse avant l'Euro à domicile. Le contrat la liant au club américain de Houston a été rompu en septembre.

Internationale à 153 reprises, Ramona Bachmann a inscrit 60 buts en équipe de Suisse. L'ancienne joueuse de Wolfsburg, Chelsea ou du Paris St-Germain devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce printemps.



1re manche: Tanguy Nef 2e, Hallberg en tête Tanguy Nef a signé le 2e temps de la première manche à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Tanguy Nef peut rêver d'un premier succès en Coupe du monde. Le Genevois a signé le 2e temps de la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio mercredi. Les écarts sont infimes.

La lutte pour la victoire s'annonce passionnante. Porteur du dossard 21, le Finlandais Eduard Hallberg a mis tout le monde d'accord en prenant les commandes avec 0''16 d'avance sur Tanguy Nef et 0''23 sur Clément Noël (3e). Il n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait terminé 3e à Levi à la mi-novembre.

Mais tout sera possible sur le second tracé, à partir de 21h. Pas moins de 15 concurrents ont perdu moins d'une seconde sur le leader provisoire, le 6e Atle Lie McGrath pointant ainsi à 0''35. Parmi eux figure le champion du monde 2025 de la discipline, Loïc Meillard, 16e mais à seulement 0''87.

La pression sera par ailleurs grande tant sur les épaules d'Eduard Hallberg (22 ans), qui vise un premier succès sur le Cirque blanc, que sur celles de Tanguy Nef. A 29 ans, celui-ci affiche une 4e place comme meilleur résultat en Coupe du monde (à Wengen en janvier 2025).

Trois fois vainqueur sur cette piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule a pour sa part payé cher une grosse faute commise sur le bas du parcours. Le Valaisan, 19e après le passage de 30 concurrents (à 1''33), sera néanmoins de la partie en deuxième manche.



Fischer a tranché: Suter, Kurashev et quatre Dragons retenus Pius Suter fait bien partie de la s閘ection suisse pour les JO Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Le cadre de l'équipe de Suisse pour les JO est enfin connu.

Le sélectionneur Patrick Fischer a notamment retenu les deux joueurs de NHL actuellement blessés, Pius Suter (St. Louis) et Philipp Kurashev (San Jose), ainsi que quatre joueurs de Gottéron, le club romand le mieux représenté. Des changements restent toutefois possibles.

Les quatre joueurs de Fribourg choisis par Patrick Fischer sont le gardien Reto Berra, le défenseur Andrea Glauser ainsi que les attaquants Christoph Bertschy et Sandro Schmid. Deux joueurs du Lausanne HC seront de la partie (Damien Riat et Ken Jäger), et un seul de Genève-Servette (le défenseur Tim Berni).

Six joueurs de NHL avaient déjà officiellement été sélectionnés en juin dernier: les défenseurs Roman Josi (Nashville) et Jonas Siegenthaler (New Jersey) ainsi que les attaquants Nico Hischier (New Jersey), Timo Meier (New Jersey), Kevin Fiala (Los Angeles) et Nino Niederreiter (Winnipeg).

Suter, Kurashev, Janis Moser (Tampa Bay) et le gardien Akira Schmid (Vegas) ayant également été convoqués, les dix "NHLers" disponibles figurent donc comme prévu dans la sélection. Lui aussi blessé actuellement, Lian Bichsel (Dallas) n'est pas "sélectionnable", puni pour avoir refusé de disputer le Mondial M20.

Parmi les 25 sélectionnés, 20 ont décroché la médaille d'argent lors du championnat du monde 2025. Seuls onze des heureux élus ont par ailleurs déjà disputé des Jeux olympiques, les joueurs de NHL n'ayant il est vrai pas pu disputer les éditions 2018 et 2022.



Simon Yates prend sa retraite Simon Yates range son vélo moins d'un an après avoir remporté le Tour d'Italie. Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO Le Britannique Simon Yates, l'un des principaux lieutenants de Jonas Vingegaard chez Visma, a annoncé mercredi mettre un terme à sa carrière, à 33 ans. Il avait remporté le Giro l'an dernier.

"J'ai pris la décision de me retirer du cyclisme professionnel. Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y réfléchis depuis longtemps, et je pense que le moment est venu", a annoncé Simon Yates dans un communiqué.

"Le cyclisme fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Des courses sur la piste du vélodrome de Manchester aux compétitions et victoires sur les plus grandes scènes, en passant par la représentation de mon pays aux Jeux olympiques, il a façonné chaque chapitre de ma vie", ajoute le Britannique.

Vainqueur du Tour d'Espagne en 2018, du Tour d'Italie en 2025, le discret grimpeur a également remporté trois étapes sur le Tour de France, deux en 2019 et une l'été dernier, en solitaire le 14 juillet au Mont-Dore Puy de Sancy. Il compte également à son palmarès un succès à Tirreno-Adriatico en 2020.

Il arrête "au sommet" Frère jumeau d'Adam, lui aussi vainqueur d'étape sur la Grande Boucle, Simon Yates avait démarré sa carrière en cyclisme sur piste avant de passer sur route en 2014.

"C'est dommage qu'il s'arrête maintenant, mais il le fait à un moment où il est au sommet de sa carrière", a souligné Grischa Niermann, le directeur sportif de Visma-Lease a Bike. "Simon était un grimpeur exceptionnel et un coureur du classement général qui a toujours été à la hauteur quand cela comptait le plus. Au Giro, il a atteint son apogée à un moment où presque personne ne s'attendait plus à ce qu'il puisse gagner, ce qui le caractérise vraiment en tant que coureur."

"Je suis profondément fier de ce que j'ai réussi à accomplir et tout aussi reconnaissant pour les leçons que cela m'a apporté", a repris Simon Yates, 15e du Tour de France l'été dernier. "Si les victoires resteront toujours gravées dans ma mémoire, les jours difficiles et les revers ont été tout aussi importants. Ils m'ont appris la résilience et la patience, et ont donné encore plus de valeur à mes succès."



Dakar 2026: Lategan remporte la 4e étape et prend la tête Henk Lategan et son copilote Brett Cummings ont pris une option sur la victoire finale dans le désert saoudien. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Sud-Africain Henk Lategan s'est montré impérial pour remporter mercredi la quatrième étape du Dakar 2026, première journée de l'étape marathon. Le pilote Toyota prend ainsi la tête du général.

Lategan a bouclé les 451 kilomètres de spéciale en 4h47'08, après être parti en 23e position, et a devancé le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) de plus de sept minutes à l'arrivée. Les Goczal père et fils, Marek et Eryk, ont pris les troisième et quatrième places du jour, à respectivement 14 et 17 minutes de Lategan sur leur Toyota.

Le Français Sébastien Loeb (Dacia) a limité les dégâts en prenant la cinquième place à 17'54 devant... le troisième membre de la famille Goczal, Michal (à 19'53.). Au classement général, Henk Lategan et son copilote Brett Cummings devancent Al-Attiyah de 3'55 et la Ford de Mattias Ekstrom de 13 minutes.

Le grand perdant de cette journée a été le tenant du titre, le Saoudien Yazeed Al Rahji, qui a dû abandonner à mi-course, trahi par sa mécanique sur sa Toyota Hilux.

Particularité de cette étape, elle constituait la première partie d'un "marathon-refuge": les pilotes font escale mercredi soir sur un bivouac minimaliste, à l'ancienne, sans possibilités d'effectuer de grosses réparations et ne bénéficieront donc d'aucune assistance technique avant de repartir jeudi. La cinquième étape mène les pilotes du bivouac vers Hail avec 372 km de spéciale.

Schareina gagne à nouveau En moto, l'Espagnol Tosha Schareina a pris la tête au général en remportant sa deuxième victoire consécutive. Honda réalise même un triplé avec Ricky Brabec deuxième et Skyler Howes troisième.

Schareina, qui s'est imposé alors qu'il ouvrait la piste, a pris la tête au général dans le même temps exactement que Brabec. Mais comme l'Espagnol s'est imposé mercredi, c'est lui qui occupe officiellement la selle de leader du classement.

A l'issue des 417 kilomètres d'une spéciale très serrée, Schareina (4h31'56) a devancé Brabec, lauréat en 2024, de 6 secondes et Howes de 10 secondes. Daniel Sanders (KTM), cinquième de l'étape, occupe la troisième place au général, à 1'24 des leaders.



Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point Belinda Bencic a mis la Suisse sur orbite avant le match de Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Belinda Bencic a rempli sa mission lors du premier simple du quart de finale de l'United Cup entre la Suisse et l'Argentine. La Saint-Galloise a battu Solana Sierra 6-2 6-2 mercredi à Perth.

Bencic (WTA 11) a facilement disposé de la jeune Argentine (21 ans, WTA 66), qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a toutefois dû s'employer juste après avoir dérobé le service de son adversaire dans la première manche, sauvant trois balles de break.

Stan Wawrinka (ATP 156) a donc une première occasion de qualifier la Suisse pour les demi-finales du tournoi. Le Vaudois de 40 ans affronte le spécialiste de la terre battue Sebastian Baez (ATP 43). En cas de défaite, un double départagera les deux nations cet après-midi.



Les New Jersey Devils subissent une raclée historique Jacob Markström a plié neuf fois face aux assauts des Islanders. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les New Jersey Devils ont encaissé l'une des plus lourdes défaites de leur histoire en NHL mardi. L'équipe de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Timo Meier a perdu 9-0 contre les New York Islanders.

La franchise ne s'était plus inclinée par neuf buts d'écart depuis 1986, même si elle avait subi des revers encore plus lourds lorsqu'elle était encore basée à Kansas City (deux fois 10-0 face à Philadelphie) ou lors de son bref passage dans le Colorado (11-0 face à Calgary) au début des années 1980.

Cette fois, elle a craqué face à des Islanders qui ont fait mouche sur neuf de leurs 24 tirs cadrés. Les Devils, eux, ont tiré 44 fois sur le portier russe de New York Ilya Sorokin sans réussir à marquer le moindre but.

Nico Hischier a été le seul joueur à se présenter aux médias après cette déroute historique. "Encaisser neuf buts, c'est tout simplement gênant. Nous devons oublier cela le plus vite possible, et c'est moi qui m'en charge. Je m'attends à une grosse réponse lors du prochain match, et j'attends la même chose de mon équipe", a déclaré le capitaine valaisan des Devils.

Tampa fait chuter l'Avalanche Dans le camp suisse, Janis Moser a eu davantage le sourire lors de cette ronde. Le Seelandais a participé au succès 4-2 du Tampa Bay Lightning face au Colorado Avalanche, la meilleure équipe de la ligue. Il s'agit du huitième succès consécutif des Floridiens, tandis que la franchise basée à Denver encaisse une deuxième défaite de rang pour la première fois de la saison.

Nino Niederreiter avec Winnipeg et les Predators de Roman Josi ont eux aussi connu la défaite mardi. Les Jets se sont inclinés 4-3 après prolongation face aux Vegas Golden Knights (sans Akira Schmid), et Nashville a subi la loi de Connor McDavid, auteur d'un triplé pour Edmonton (6-2).



Cdm: Meillard en quête d'un succès en slalom à Madonna di Campiglio Loïc Meillard n'a pas encore remporté de slalom cet hiver en Coupe du monde. Mercredi à Madonna di Campiglio, le skieur d'Hérémence devra faire face à la concurrence norvégienne.

Victorieux en géant à Val d'Isère, le Valaisan d'origine neuchâteloise a depuis retrouvé un rythme de croisière qui lui faisait défaut depuis le début de l'hiver. Lors des cinq dernières courses, il n'a pas quitté le top 10 et s'est hissé à deux reprises sur le podium en slalom à Val d'Isère (2e) et Alta Badia (3e).

Si la confiance de Loïc Meillard semble être revenue, les Norvégiens Atle Lie McGrath et Timon Haugan offrent une résistance de choix en slalom. Le premier s'est notamment imposé lors de la dernière épreuve à Alta Badia, tandis que le second, vainqueur à Val d'Isère, n'a pas quitté le top 5 et est leader au classement de la spécialité après quatre courses.

Autre espoir helvétique, le Genevois Tanguy Nef, 5e en novembre à Gurgl et 7e à Alta Badia, possède les clés pour venir bousculer la hiérarchie lors de ce slalom nocturne. Vainqueur à trois reprises dans la station du Trentin, Daniel Yule n'a pour l'heure jamais terminé dans les dix premiers cet hiver, et la dernière victoire du meilleur slalomeur suisse de l'histoire remonte à février 2024, à Chamonix.

