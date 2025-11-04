Houston brille ++ Pius Suter décisif

Houston brille, Niederhäuser en G League Clint Capela et Houston vont bien Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Houston Rockets poursuivent leur série victorieuse en NBA. L'équipe de Clint Capela a enlevé sa quatrième victoire consécutive en dominant 110-102 les Dallas Mavericks.

Après deux défaites initiales, Houston va beaucoup mieux. Désormais remplaçant, Clint Capela a amené sa pierre à l'édifice avec 4 points, 8 rebonds et 2 contres en seulement 11 minutes.

Sixième revers en sept matches pour les Washington Wizards face aux Knicks 119-102 au Madison Square Garden. Kyshawn George a été le joueur le plus utilisé et a terminé le match avec 15 points, 5 rebonds, 2 assists et 3 interceptions. Le Chablaisien s'affirme de plus en plus et tourne à 18,3 pts de moyenne.

C'est logiquement un peu plus compliqué pour Yanic Konan Niederhäuser. Le Fribourgeois, qui a récemment d'une blessure à la cheville, a été envoyé en G League au sein des San Diego Clippers. De quoi obtenir de grosses minutes de jeu.

Les Clippers ont été battus 120-119 par Miami.



Pius Suter encore buteur Pius Suter inscrit le but décisif. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Saint-Louis a mis fin à sa mauvaise séquence en NHL et ce grâce à Pius Suter. Le Zurichois a offert la victoire aux Blues 3-2 sur les Oilers à 1'23 de la fin du troisième tiers.

Les Blues avaient vraiment le blues. Ils avaient enchaîné sept défaites consécutives, seuls les Calgary Flames ont fait pire. Menés 2-0, les Blues ont nivelé la marque en fin de deuxième période. Et c'est finalement Pius Suter qui a s'est mué en héros en inscrivant son cinquième but de la saison à 83 secondes de la fin.

Du côté des Oilers, Connor McDavid a une nouvelle fois été au centre de l'attention. Le Canadien a délivré deux assists et totalise désormais 1101 points en saison régulière. McDavid a atteint la barre des 1100 points à son 726e match. Seuls trois hommes ont été plus rapides. Wayne Gretzky y est parvenu en 464 matches, tandis que Mario Lemieux et Mike Bossy ont respectivement eu besoin de 550 et 725 parties.



La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse Leurs messageries privées débordent d'insultes et de menaces. Depuis quelques années, les pros n'hésitent plus à dénoncer la haine des parieurs frustrés qui inonde leurs réseaux sociaux.

Ce phénomène n'épargne pas les joueurs suisses, même ceux évoluant dans l'anonymat des circuits secondaires, comme le révèle une enquête de Keystone-ATS.

Les Français Caroline Garcia et Gaël Monfils, l'Ukrainienne Elina Svitolina ou plus récemment la Saint-Galloise Belinda Bencic: nombreuses sont les stars des circuits masculins (ATP) et féminins (WTA) à avoir mis en lumière le harcèlement lié aux paris sportifs dont ils sont victimes depuis plusieurs années.

Le scénario se répète inlassablement: un individu mise de l'argent sur la victoire d'un joueur ou d'une joueuse, il perd son pari, puis se défoule en insultant ou menaçant l'athlète sur ses réseaux sociaux - que ce soit en public (espace commentaire des publications) ou par message privé (MP) -, parfois sans même chercher à cacher son identité.

Mais cette réalité touche également celles et ceux qui écument bien plus souvent les qualifications des Challengers - pour simplifier, le circuit secondaire - et les tournois ITF - le circuit tertiaire - que les ATP et WTA 500, les Masters 1000 et les tournois du Grand Chelem. Ces professionnels du tennis, généralement classés au-delà du top 300, peinent à vivre de leur métier. Ils voyagent souvent sans entraîneur ni community manager pour gérer leurs réseaux sociaux, et font donc face tout seuls à des torrents de haine après des défaites suffisamment dures à encaisser.

"Meurs." "Dégage, pédé", "Bien joué, connard !", "Putain, t'es vraiment à chier", "T'es une merde", ou encore le bref, mais non moins glaçant: "Meurs." Voilà quelques messages que le Genevois Johan Nikles a découverts en ouvrant Instagram après une défaite au Challenger de Liberec (Tchéquie), en juillet dernier - des messages, traduits majoritairement de l'anglais, que Keystone-ATS a pu consulter.

Agé de 28 ans, Johan Nikles est désormais un habitué du fait. Des insultes, il en a vus, et celles de ce genre ne le touchent plus vraiment. "Les messages comme ceux-là, je m'en fous. Les mecs sont complètement ridicules. Ils ont juste perdu le sens de la réalité", dit-il.

Le Genevois, actuel 577e mondial, n'est pas le plus connu des tennismen suisses. Il avait atteint le 352e rang en octobre 2022, son meilleur classement. Pourtant, cela n'empêche pas de nombreux parieurs de miser leur argent sur lui, même lorsqu'il dispute un match du premier tour des qualifications d'un tournoi Challenger.

Des dizaines de matches par jour Les joueurs et joueuses de tennis sont particulièrement exposés à la haine en ligne, et ce pour trois raisons. Premièrement, par la nature individuelle de leur sport, qui fait qu'un parieur frustré ne voit qu'un seul responsable de sa perte. Deuxièmement, par le format en un contre un, particulièrement propice aux paris. Troisièmement, du fait que la planète tennis ne s'arrête jamais vraiment de tourner: la saison dure de janvier à décembre et des centaines de rencontres se déroulent chaque jour dans les dizaines de tournois organisés chaque semaine.

"On est constamment exposés, car il est possible de parier sur presque tous les matches", résume Johan Nikles, qui explique toutefois recevoir davantage de messages lorsqu’il participe à des Challengers, diffusés gratuitement sur Internet, qu’à des ITF : "Bien sûr, plus tu joues des gros tournois, plus tu as de risques d'être ciblé."

Swiss Tennis s’inquiète Le Neuvevillois Damien Wenger (ATP 616) fait, lui aussi, face au harcèlement depuis ses débuts sur le circuit professionnel en 2019. "Ça arrive même parfois après une victoire, par exemple si la personne avait misé sur une victoire en deux sets plutôt qu’en trois sets", témoigne le joueur formé au TC Neuchâtel.

A 25 ans, Damien Wenger a retrouvé les courts cette saison après une pause de quelques mois. Et le phénomène n’a pas diminué entre-temps. "Honnêtement, c’est parfois vraiment violent. J’essaie de ne pas les lire et surtout de ne pas répondre, car ça ne sert à rien. Mais quand ils commencent à insulter toute ta famille, ta copine, là ça devient grave", lâche-t-il.

Contactée par Keystone-ATS, Swiss Tennis assure prendre très au sérieux cette problématique. La fédération suisse organise des formations sur l’usage des réseaux sociaux pour ses jeunes athlètes et indique à qui ils peuvent s’adresser lorsqu’ils sont victimes de harcèlement. Mais selon Damien Wenger, les discussions avec les instances "tournent davantage autour des paris truqués et du fait que les joueurs ne doivent jamais accepter une sollicitation de quelqu’un qui mise sur eux."

La pointe de l’iceberg La Fédération internationale de tennis (ITF) a pourtant fait de la lutte contre la haine en ligne l’une de ses priorités ces dernières années. Depuis janvier 2024, elle recense les publications et commentaires abusifs grâce à un outil de détection. Ce système protège automatiquement les joueurs et joueuses participant à des tournois organisés par l’ITF, la WTA ainsi qu’à deux tournois du Grand Chelem: Wimbledon et l’US Open.

Au total, plus de 8000 athlètes sont concernés, selon un rapport de la fédération mondiale, laquelle a détecté en 2024 "environ 12'000 messages" problématiques sur X, Instagram, YouTube, Facebook et TikTok. L’ITF ajoute que ces publications ont été signalées aux responsables des plateformes et que quinze propriétaires de comptes ont ensuite été dénoncés à la justice de leurs pays respectifs.

L’ATP, qui a développé son propre système pour protéger les 250 meilleurs joueurs mondiaux, a annoncé dans un rapport publié en août avoir repéré "162'000" commentaires abusifs au cours de la première année d’existence de son nouveau dispositif. Ce dernier a été lancé en juillet 2024 et a passé au crible plus de trois millions de commentaires sur les réseaux sociaux.

Mais tous ces messages identifiés et automatiquement masqués ne forment sans doute que la pointe de l’iceberg, car on parle ici de commentaires visibles de tous sous les publications des athlètes. Le véritable fléau, ce sont les messages privés, et ceux-ci sont bien plus difficiles à faire remonter aux autorités, malgré les efforts de l’ITF.

"Nous proposons également un service de surveillance et de gestion des messages privés pour tous les joueurs, mais nous avons besoin de l’accord du détenteur du compte", explique à Keystone-ATS Stuart Miller, responsable de l’intégrité et du développement à l’ITF. Mais on peut comprendre que peu d’athlètes acceptent de laisser les clés de leur sphère privée à une organisation internationale.

"Nous les joueurs, on ne touche rien" Certains estiment toutefois que l’instance du tennis mondial contribue indirectement à la promotion des paris sportifs, en autorisant des tournois organisés sous son égide à être sponsorisés par des bookmakers. "Les boîtes de paris se font de l’argent, l’ATP et l’ITF se font de l’argent, et nous les joueurs, on ne touche rien", déplore Johan Nikles.

Le Genevois estime qu’une partie de l’argent généré par les paris sportifs devrait être reversée aux principaux protagonistes, ce que n’envisage pas l’ITF: "L'ITF réinvestit déjà une grande partie des ressources provenant de la vente des données de score (réd: données nécessaires à la mise en place des paris en temps réel) dans la protection de l'intégrité des joueurs", argumente Stuart Miller, qui évoque notamment l’outil de détection automatique lancé en janvier 2024.

Pour l’instance mondiale, collaborer avec les entreprises de paris, ce qu’elle fait depuis une quinzaine d’années, permet de "contrôler le risque". "ll y a toujours eu des paris sur le tennis. Auparavant, les joueurs étaient victimes d’abus - souvent en personne - mais l’ITF ne percevait aucun revenu", ajoute M. Miller. En nouant des relations avec des sociétés de paris - "uniquement des opérateurs réglementés", insiste le responsable -, l’ITF dispose désormais d’une source de revenus qui lui permet "d’aider les joueurs".

Cette aide reste cependant largement limitée. Hormis détecter le harcèlement et faire de la prévention, l’ITF semble vraiment impuissante. "Nous n’avons que peu d'influence sur les plateformes qui hébergent les auteurs d'abus. Et nous dépendons également de ce qui est légal ou non dans les différents pays", rappelle Stuart Miller. C’est pourquoi l’ITF appelle ses partenaires - en premier lieu les réseaux sociaux et les opérateurs de paris - à "prendre leurs responsabilités".

Légalisation à but non lucratif En Europe, la majorité des entreprises proposant des paris sportifs sont des acteurs privés. La Suisse fait partie des rares pays, avec la Norvège, où les paris sportifs sont exclusivement gérés par des organismes publics qui reversent la totalité de leurs bénéfices à l’utilité publique. La Loterie Romande (LoRo) et Swisslos sont les deux seules entreprises autorisées à proposer des paris sportifs sur le territoire helvétique. En 2024, ceux-ci représentaient 12,5% du produit brut des jeux (chiffre d’affaires) de la Loterie Romande, qui s’élevait à 438,2 millions de francs selon le rapport annuel de l’association.

La Loterie Romande est bien consciente des problématiques liées aux paris sportifs. Au-delà du seul harcèlement des joueurs et joueuses de tennis, elle combat activement l'addiction et le surendettement. Mais elle se doit de proposer des paris, car elle a reçu un mandat clair de la part du législateur.

Avant 2019, elle ne proposait que des jeux de pronostics à cotes fixes. De nombreux parieurs suisses avaient alors recours à des sites illégaux établis dans des paradis fiscaux. Le développement des cotes dynamiques et des paris en temps réel proposés par ces acteurs privés a forcé l’Etat à une révision du cadre légal.

"Le Conseil fédéral a estimé qu’entre 200 et 300 millions de francs étaient joués chaque année illégalement et sans aucune protection pour les joueurs suisses", explique Jean-Luc Moner-Banet, le directeur général de la Loterie Romande, à Keystone-ATS. Il s’agissait alors "d'orienter ces personnes qui jouaient sur le marché illégal vers le marché légal."

Mais dans un contexte de boom global du pari sportif, la frontière entre régulation abusive et promotion excessive est fine. "Nous devons rester attractifs, mais pas trop, tout en protégeant les personnes vulnérables, comme les mineurs. Et ne pas faire trop dans la restriction, sinon les joueurs risquent de repartir vers le marché illégal", détaille M. Moner-Banet.

Le directeur général de l’association connaît bien les défis liés aux paris. "Nous sommes soucieux de la question du cyberharcèlement, mais elle s'insère dans un contexte complexe", assure celui qui préside depuis peu ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), une association internationale d’opérateurs étatiques de paris sportifs. Mais cette structure a une autre priorité que la haine en ligne: elle veut surtout lutter contre la manipulation des résultats sportifs, le "match fixing". Dans ce but, ULIS collabore avec les grandes fédérations sportives (CIO, FIFA, UEFA, ITF, etc.) et des organisations policières comme Interpol, Europol ou encore le FBI.

Un sentiment d’impuissance Pour l’instant, les harceleurs, insaisissables dans les messageries privées des athlètes, continuent donc de sévir plus ou moins librement. Les pros de la petite balle jaune, eux, ont appris à vivre avec cette réalité. "Moi je n’en parle plus, car j’ai l’impression que ça ne sert à rien", concède Johan Nikles, qui ne voit qu’une seule solution: "Arrêter les paris, mais ça n’arrivera jamais."

En 2021 déjà, le Genevois s’était publiquement indigné après avoir reçu des menaces particulièrement inquiétantes. Un parieur lui avait exigé un versement sur son compte en banque avec un ultimatum, arguant qu’il venait de "détruire sa vie" et qu’il devait "être prêt à être puni". Une tentative de chantage restée sans conséquence.

"Le problème, c’est qu’on est très facilement traçables. Les parieurs savent où on se trouve en permanence, quel tournoi on joue, sur quel court. Mais tant que cela génère beaucoup d'argent, tant qu’aucun joueur ne se fait agresser physiquement, ce n’est pas trop grave...", conclut Johan Nikles, non sans amertume. Car nombreux sont ceux qui, comme lui, redoutent le jour où la haine virtuelle dépassera l’écran.



Ligue des champions: Un alléchant PSG-Bayern Un choc particulièrement alléchant figure au menu mardi soir en Ligue des champions. Le Paris St-Germain, tenant du trophée, et le Bayern Munich s'affrontent au Parc des Princes dès 21h.

Bien qu'il soit encore tôt dans la saison, les deux clubs, 1er et 2e de cette phase de ligue avec 9 points et une différence de buts de +10, en sauront plus sur leur potentiel au terme de cette partie. Le PSG pourrait remporter sept matches consécutifs en Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Mais le Bayern est la "bête noire" du PSG en C1: lors des quatre dernières confrontations directes en Ligue des champions, les Parisiens n'ont même pas réussi à marquer un but. Leur tout dernier duel, en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, a toutefois été remporté par le PSG.

Ce week-end, Paris a fait le plein de confiance en battant Nice 1-0 grâce à un but tombé dès la 4e minute de jeu. Le Bayern Munich, bien qu'il ait laissé de nombreuses stars au repos, s'est imposé beaucoup plus facilement contre le Bayer Leverkusen (3-0) pour cueillir sa 15e victoire de la saison en 15 matches disputés (toutes compétitions confondues).

Francfort à Naples Le Napoli et l'Eintracht Francfort - avec le défenseur central suisse Aurèle Amenda dans son effectif - ouvriront les feux lors de cette 4e journée, dès 18h45. Les deux équipes doivent gagner: avec 3 points à leur actif, elles sont pour l'heure tout juste en position d'atteindre les barrages.

Les statistiques parlent en faveur du Napoli, qui n'a jamais connu la défaite face à un club allemand en Ligue des champions. En outre, Francfort a perdu ses trois derniers duels contre des équipes italiennes sans marquer le moindre but. Et l'Eintracht reste sur deux gifles reçues en C1 à Madrid face à l'Atletico puis à domicile face à Liverpool (5-1 à chaque fois).

Monaco sous pression La pression est plus grande encore pour l'AS Monaco de Philipp Köhn et du convalescent Denis Zakaria. L'équipe du Rocher, qui vise la phase à élimination directe, a entamé timidement la phase de ligue avec une défaite à Bruges (4-1) et deux matches nuls à domicile (certes contre Manchester City et Tottenham). L'ASM doit réagir mardi en Norvège, face à Bodö/Glimt.

Un espoir suisse pourrait par ailleurs être titularisé pour la première fois en Ligue des champions mardi. Il s'agit de l'attaquant international M21 Marc Giger, auteur d'un doublé sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise ce week-end en championnat. Giger, qui pourrait être aligné d'entrée à Madrid face à l'Atletico, était remplaçant lors des trois premiers matches à Eindhoven (victoire 3-1) et à domicile contre Newcastle et l'Inter (défaites 4-0).



Granit Xhaka marque, Sunderland fait match nul Granit Xhaka (à gauche) a été décisif lundi avec Sunderland. Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Granit Xhaka s'est illustré avec son club de Sunderland lundi en Premier League. Le capitaine de l'équipe de Suisse a égalisé contre Everton et permis aux Black Cats d'obtenir un point (1-1).

Devant le public du "Stadium of Light", Xhaka a frappé au retour des vestiaires alors qu'Everton avait ouvert le score à la 15e par Iliman Ndiaye. Le tir du Bâlois à l'entrée de la surface a été dévié et a surpris le gardien d'Everton Jordan Pickford (46e).

Ce match nul constitue presque une déception pour Sunderland, qui fait son retour dans l'élite du football anglais cette saison. L'équipe entraînée par le Français Régis Le Bris aurait pu prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Arsenal, désormais seul leader avec six points d'avance sur Manchester City, s'en frotte les mains.



Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp Stan Wawrinka a réussi un sacré exploit à Athènes (archives). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka a signé son quatrième succès de l'année sur le front de l'ATP Tour. Le Vaudois a renversé le Néerlandais Botic van de Zandschulp au premier tour du tournoi 250 d'Athènes.

Après avoir passé un tour aux Swiss Indoors ainsi qu'au Challenger de Bratislava la semaine dernière, Wawrinka (ATP 159) a récidivé sur le court indoor de la capitale grecque. Il s'est imposé 2-6 7-6 (7/5) 7-5 face à van de Zandschulp (ATP 80).

L'ex-no 3 mondial a tenu la distance après la perte de la première manche. Il a sauvé une balle de break dès le premier jeu du deuxième set avant de faire la course en tête jusqu'au tie-break, lors duquel il s'est montré bien plus solide que son adversaire.

Van de Zandschulp, qui s'était fait connaître en ralliant les quarts de finale de l'US Open en 2021, a raté deux autres occasions de s'emparer du service de Wawrinka en début de troisième manche. Et c'est sur sa seule et unique balle de break du match que le Suisse de 40 ans a fait la différence à 5-5, avant de conclure sur sa mise en jeu.

Stan Wawrinka aura une nouvelle occasion de briller en 8es de finale. Il affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), tête de série no 2 du tableau, qui jouera de son côté une qualification pour le Masters ATP.



Pia Sundhage quitte son poste de sélectionneuse Pia Sundhage a mené la Suisse aux quarts de finale de l'Euro cet été. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Pia Sundhage ne prolongera pas l'aventure avec l'équipe de Suisse féminine. La coach suédoise de 65 ans quitte son poste avec effet immédiat, a annoncé l'ASF lundi dans un communiqué.

Les deux victoires contre le Canada (1-0) et l'Ecosse (4-3) la semaine dernière n'ont donc pas suffi à convaincre la fédération nationale. Le contrat de Sundhage, qui expirait à la fin de l'année, ne sera pas renouvelé.

La Scandinave, qui a mené la Suisse à une qualification historique pour les quarts de finale de l'Euro à domicile cet été, était partante pour une nouvelle campagne jusqu'à la Coupe du monde 2027. Avec une seule condition: pouvoir compter sur une assistante à temps plein.

Comme l'explique l'ASF, Pia Sundhage a été informée de cette décision à Stockholm. Les deux parties ont ensuite convenu d'une résiliation de contrat, puisque la Suédoise devait encore diriger l'équipe de Suisse lors de la dernière fenêtre internationale de l'année fin novembre.



Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales Elena Rybakina a pris le meilleur sur Iga Swiatek lundi en Arabie saoudite (archives). Image: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN La no 2 mondiale polonaise Iga Swiatek a été surclassée par Elena Rybakina (WTA 6) au Masters WTA. La Kazakhstanaise s'est imposée 3-6 6-1 6-0 lundi à Ryad et fait un grand pas vers les demi-finales.

Au premier set, après avoir obtenu une balle de break dès le premier jeu de service de Swiatek, Rybakina a perdu le sien juste après, pour laisser Swiatek s'échapper 3-0, puis 4-0 après un double break.

Mais Rybakina, qui avait dominé samedi l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), n'a laissé dans les deux suivantes qu'un jeu à Swiatek. Cette dernière s'est montrée bien trop imprécise et a commis beaucoup trop de fautes directes pour espérer quoi que ce soit.

Rybakina, la joueuse en forme de cette fin de saison - quart de finale à Wuhan, titre à Ningbo, demi-finale à Tokyo pour laquelle elle avait déclaré forfait, se sachant qualifié pour le Masters -, a ainsi dominé pour la première fois Swiatek cette année après quatre échecs. Elle n'est plus menée dans leurs face-à-face que six victoires à cinq.



Fracture de la clavicule pour Remo Freuler Remo Freuler souffre d'une fracture de la clavicule droite Image: KEYSTONE/EPA/ANTHONY ANEX Coup dur pour Bologne, et pour l'équipe de Suisse: Remo Freuler souffre d'une fracture de la clavicule droite, a annoncé le club de Serie A lundi.

Le milieu glaronnais ne pourra pas disputer les deux derniers matches de la Suisse dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Remo Freuler (33 ans) s'est blessé dimanche lors d'un match gagné 3-1 par Bologne face à Parme, lors d'un "choc fortuit" comme l'écrit l'actuel 5e du classement de Serie A sur son site internet. Il subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

La durée de sa convalescence sera connue après l'opération, mais son absence devrait être de quatre à six semaines. Son forfait en équipe de Suisse vient s'ajouter à celui d'un autre milieu de terrain, Denis Zakaria, touché aux adducteurs, alors qu'Ardon Jashari se remet quant à lui tout juste d'une fracture du péroné droit.

Le sélectionneur Murat Yakin doit communiquer mercredi la liste des joueurs qui seront engagés lors de la dernière "fenêtre" des éliminatoires. La Suisse, leader du groupe B avec 3 points d'avance sur le Kosovo, affrontera la Suède à Genève le samedi 15 novembre puis le Kosovo à Pristina trois jours plus tard.



Prassl rejoindra Kloten en 2026 Raphael Prassl (à gauche) quittera le LHC en fin de saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Raphael Prassl quittera le Lausanne HC au terme du présent championnat. L'attaquant zurichois de 27 ans rejoindra Kloten où il a signé pour trois ans, ont annoncé les Aviateurs lundi.

Sacré champion de Suisse en 2018 avec les Zurich Lions, son club formateur, Raphael Prassl avait débarqué à Lausanne durant l'été 2024 après avoir passé trois saisons à Davos. Centre à vocation défensive, il a réussi 2 points (2 assists) en 16 matches de National League avec le LHC dans cet exercice 2025/26.



L'actu du foot féminin: Vallotto et Xhemaili brillent Riola Xhemaili brille sous le maillot du PSV Eindhoven Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE Samedi, le Stade de Genève a vu s'affronter deux équipes qui ambitionnent de remporter le titre de champion. Dans un match animé, Servette-Chênois et le FC Bâle ont tous deux eux les occasions pour remporter ce duel de prestige. La meilleure a été l'oeuvre de Ghoutia Habiba Karchouni à la 67e minute mais l'Algérienne, transférée cet été de l'Inter Milan au bord du Léman, a vu sa tentative au point de penalty s'écraser sur le poteau gauche.

SITUATION AU CLASSEMENT Malgré le partage des points contre le FCB, Servette-Chênois est toujours leader, mais les Grasshoppers, premiers poursuivants, sont revenus à quatre points grâce à leur victoire 1-0 contre Aarau. Derrière, Young Boys s'est rapproché de la tête après un début de saison mitigé. Aarau (3 points) et Thoune (1) sont eux toujours distancés après neuf rondes.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Depuis son transfert de Hammarby à Wolfsburg l'été dernier, Smilla Vallotto n'a pas encore fait d'étincelles avec les Louves. La Genevoise n'a passé que 74 minutes sur le terrain en cinq apparitions et a été malade. Mais ce samedi, la milieu de terrain a connu son premier grand moment: entrée en jeu à la 87e minute du match à domicile contre Hoffenheim alors que le score était de 1-1, elle a donné la victoire à son équipe en inscrivant à la 91e son premier but en Bundesliga d'une frappe lointaine et précise.

FRANCE. Meriame Terchoun a également brillé ce week-end, en France. La Zurichoise de Dijon a pu exulter pour la première fois de la saison. Lors de la victoire 2-1 des Bourguignonnes en déplacement à Nantes, la joueuse de 30 ans a marqué le 1-1 peu après la pause.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven reste à une longueur du duo de tête de l'Eredivisie, Twente Enschede et Ajax Amsterdam. Riola Xhemaili joue un rôle décisif dans le bon début de saison du PSV (cinq victoires en six matches). Dimanche, la Soleuroise a ouvert le score après 26 minutes lors de la victoire 2-0 contre Alkmaar. Elle a ensuite offert le deuxième but à Renate Jansen. Avec déjà huit buts cette saison, la joueuse de 22 ans est en tête du classement des buteuses de la plus haute ligue néerlandaise.

ESPAGNE. Barcelone était jusqu'à présent irréprochable en championnat cette saison, mais dimanche soir, lors de la 9e journée, les Catalanes ont connu leur premier faux pas. Avec Sydney Schertenleib alignée d'entrée (et remplacée à l'heure de jeu), Barcelone s'est incliné 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad.

Le chiffre de la semaine Le FC Saint-Gall a profité de son premier match après la pause de l'équipe nationale pour organiser un Family Day dans le grand stade de la ville. Un programme attrayant devait inciter les supporters à passer leur samedi à jouer au football. Certes, les St-Galloises n'ont pas eu la moindre chance contre le FC Zurich et ont dû s'incliner 3-1. Mais lorsque Olivia Edelmann a marqué le but de l'honneur dans le temps additionnel et que 4690 personnes l'ont acclamée, il régnait tout de même une atmosphère particulière.



Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier Jannik Sinner et Carlos Alcaraz joueront une exhibition en Corée du Sud en janvier Image: KEYSTONE/EPA/STR Les patrons du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront un match exhibition en Corée du Sud en janvier, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce match se jouera juste avant l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Cette partie, qui s'ajoute à un calendrier que les joueurs - dont Alcaraz - jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul. L'Open d'Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.

"Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s'affronter", se félicite le constructeur automobile coréen Hundai, sponsor de l'événement, dans un communiqué.



Wemby se rate à Phoenix, première défaite des Spurs Wembanyama (au centre) et les Spurs ont manqué leur affaire dimanche à Phoenix Image: KEYSTONE/AP/Mike Christy A l'image de leur leader Victor Wembanyama, maladroit, les San Antonio Spurs ont manqué leur match pour une défaite à Phoenix dimanche (130-118), leur première de la saison en NBA.

Seul le champion en titre Oklahoma City reste ainsi invaincu à l'issue de cette soirée.

Auteur d'un début de saison magnifique, Victor Wembanyama a largement raté son match à Phoenix, avec 9 points, 9 rebonds, 2 passes et 4 contres en 34 minutes de jeu. Ce n'est que la troisième fois en 123 matches NBA que le Français marque moins de 10 points (son "record" reste de 6 points en octobre 2024 face au Thunder).

"Wemby" (21 ans) est apparu perdu, maladroit (4 sur 14 au tir, 6 pertes de balle) et incapable de se sortir des bonnes prises à deux de la défense des Suns, tout en s'exposant à cause de fautes rapides. Phoenix, qui a mené de 31 points dans le 3e quart-temps, a pu compter sur un très bon Devin Booker (28 points, 13 passes).

Le Thunder, champion en titre, a pour sa part écrasé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-106 avec 30 points du MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander. OKC a ainsi remporté, comme la saison passée, ses sept premiers matches, et reste la dernière franchise invaincue.

Les Spurs mais aussi les Chicago Bulls ont en effet été battus, ces derniers sur le parquet des New York Knicks (128-116). Les Bulls restent en tête à l'Est (5-1), à égalité avec les Philadelphia 76ers, faciles vainqueurs à Brooklyn (129-105).



Une 3e défaite en 4 matches pour les Devils Nico Hischier (13) ont subi la loi des Ducks dimanche Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Devils et leur trio suisse se sont inclinés 4-1 dimanche à Anaheim pour subir une troisième défaite dans leurs quatre dernières parties.

New Jersey garde néanmoins la tête de la Metropolitan Division.

La soirée fut compliquée pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Meier a certes délivré son 7e assist de la saison sur le 3-1, signé Jack Hughes à la 48e. Mais l'Appenzellois a terminé le match avec un différentiel de -3, le même que son capitaine Nico Hischier. Siegenthaler s'en est un peu mieux sorti (-1).

Philipp Kurashev a également connu la défaite avec San Jose, qui s'est incliné 3-2 aux tirs au but face aux Detroit Red Wings. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 1-1 de Jeff Skinner après 49'' de jeu au troisième tiers pour son 9e point de la saison, le 8e sur les cinq derniers matches.

No 1 de la dernière draft, Matthew Schaefer a par ailleurs établi un record de précocité dimanche. L'arrière des New York Islanders est devenu, à 18 ans et 2 mois, le plus jeune défenseur de l'histoire de la NHL à signer un doublé. Il a notamment inscrit le 2-2 d'un match gagné 3-2 par les Isles face à Columbus, à 1'07 de la fin.

