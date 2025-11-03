ciel clair
Football: l'IFAB imagine un compte à rebours sur les touches

Dan Burn (Newcastle) et les footballeurs risquent d'être «fliqués» sur les touches.
Dan Burn (Newcastle) et les footballeurs risquent d'être «fliqués» sur les touches. image: watson

Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot

L'IFAB, l'instance garante des règles, souhaite instaurer un compte à rebours sur les remises en jeu. Dès le Mondial 2026?
03.11.2025, 18:5203.11.2025, 18:52
Yoann Graber
Yoann Graber

Cette année, l'IFAB (International Football Association Board), l'instance garante des règles du foot, avait déjà pris une décision radicale: depuis le 1er juillet, les gardiens qui gardent le ballon dans les mains plus de huit secondes sont sanctionnés. L'équipe adverse se voit attribuer un corner.

Objectif de cette règle: fluidifier le jeu, en évitant les pertes de temps excessives et préservant le fair-play (perdre du temps exprès, quand on mène au score, est en effet souvent perçu comme un acte d'anti-jeu). Dans cette même idée, l'IFAB planche sur un nouveau changement de règle: instaurer un compte à rebours sur les remises en jeu avec les mains (touches) et les dégagements aux 5,50 mètres. L'instance l'a annoncé la semaine dernière dans un communiqué, où elle précise vouloir «fluidifier le jeu et réduire les interruptions de rythme».

Un compte à rebours sur les remises en jeu, c'est une bonne idée selon vous?
Au total, 30 personnes ont participé à ce sondage.

Actuellement, les joueurs – les roublards, peut-on même dire – qui font exprès de perdre du temps en effectuant leurs touches ou dégagements écopent souvent déjà d'un carton jaune.

Mais cette sanction est très arbitraire, elle dépend de l'interprétation et du degré de tolérance du directeur de jeu (la sanction ne vient généralement qu'après plusieurs abus). Un compte à rebours – instrument objectif – clarifierait la règle et uniformiserait les pratiques des arbitres.

Décision le 20 janvier

RMC Sport laisse entendre que le sujet est venu sur la table de l'IFAB notamment à cause de la mode de plus en plus répandue en Angleterre des touches longues. Exécutées par des joueurs aux bras puissants, elles permettent de créer le danger dans le camp adverse, presque comme un corner. Mais avec toute la préparation qu'elles requièrent (prise d'élan, notamment), elles font perdre du temps. Trop de temps. «The Guardian constate une réduction du temps de jeu global depuis la popularisation de cette pratique en Angleterre», souligne RMC Sport.

Un compte à rebours pourrait éviter ça, par exemple👇

Il a failli se tuer en faisant cette remise en jeu

Le média français précise que la décision quant à l'instauration (ou non) de ce compte à rebours sur les remises en jeu et dégagements sera prise le 20 janvier à Londres, lors de la prochaine AG de l'IFAB. Si le choix est un oui, cette nouvelle règle sera testée et appliquée pendant la Coupe du monde 2026 (11 juin au 19 juillet), qui aura lieu en Amérique du Nord.

Thèmes
partager sur Facebookpartager sur X
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
